الجيش الأميركي يرسل حاملة طائرات إلى أميركا الجنوبية

كثف الرئيس الأميركي دونالد ترامب حشد بلاده العسكري في منطقة البحر الكاريبي، اليوم الجمعة، من خلال نشر مجموعة حاملة الطائرات غيرالد فورد في أميركا اللاتينية، فيما يمثل التحرك الأكثر قوة لواشنطن في المنطقة حتى الآن.

ويأتي هذا الانتشار في إطار الحشد العسكري الذي يجريه ترامب في منطقة البحر الكاريبي، والذي يشمل 8 سفن حربية وغواصة نووية وطائرات من طراز إف-35.

ومن المرجح أن يثير هذا الحشد قلقا في المنطقة حول نوايا إدارة ترامب، إذ يعد هذا الانتشار تصعيدا كبيرا في ظل التوتر المحتدم مع فنزويلا، التي دأبت واشنطن على اتهام حكومتها بإيواء مهربي المخدرات وتقويض عمل المؤسسات الديمقراطية.

تعزيز القدرة الأميركية

وقال المتحدث باسم وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) شون بارنيل، في منشور على منصة إكس، إن "تعزيز وجود القوات الأميركية في منطقة القيادة الجنوبية سيعزز قدرة الولايات المتحدة على كشف ومراقبة وتعطيل الجهات والأنشطة غير المشروعة التي تهدد سلامة وازدهار الوطن الأميركي وأمننا في نصف الكرة الغربي"، وفق تعبيره.

ولم يحدد بارنيل الموعد الذي ستنتقل فيه حاملة الطائرات إلى المنطقة، لكنها كانت تبحر عبر مضيق جبل طارق وفي أوروبا قبل بضعة أيام.

ودخلت فورد الخدمة عام 2017، وهي أحدث حاملة طائرات أميركية وتعد الأكبر في العالم، ويعمل على متنها أكثر من 5 آلاف بحار.

ومنذ أوائل سبتمبر/أيلول الماضي، نفّذ الجيش الأميركي 10 غارات على سفن معظمها في منطقة البحر الكاريبي يقول إنها تهرب المخدرات، مما أسفر عن مقتل نحو 40 شخصا.

ولم يتطرق البنتاغون إلى الكثير من التفاصيل، لكنه قال إن بعض القتلى من فنزويلا.

وأعاد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو التأكيد على أن الولايات المتحدة تسعى للإطاحة به من السلطة، حسب قوله.