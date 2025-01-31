مغردون: بعد 14 عاما انتصر الطفل حمزة الخطيب على قاتله عاطف نجيب

تصدر وسم "عاطف نجيب" منصات التواصل الاجتماعي السورية، فما قصته؟

في عام 2011، ومع اندلاع ثورات الربيع العربي، كتب بعض أطفال مدينة درعا عبارة "أجاك الدور يا دكتور" على جدران المدارس. ولأن نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وأجهزته الأمنية كانوا لا يعرفون سوى لغة القمع والتنكيل.

تكفل الأمن السياسي في درعا، الذي كان يترأسه عاطف نجيب ابن خالة بشار، باعتقال الأطفال وتعذيبهم والتنكيل بهم. وكان من أبرز هؤلاء الأطفال حمزة الخطيب، الذي تم تسليمه إلى أهله جثة وعليها آثار التعذيب، لتندلع على إثرها شرارة الثورة السورية التي أطاحت بحكم الأسد بعد 14 عاما.

واليوم الجمعة، أعلنت قوات إدارة الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية السورية القبض على العميد عاطف نجيب في اللاذقية، ليبدأ جمهور منصات التواصل بالتفاعل مع الخبر.

هذا الشخص ابن خالة بشار الأسد وبغبائه وعنجهيته أشعل ثورة أنهت حكم آل الأسد إلى الأبد

إنه العميد عاطف نجيب رئيس فرع الأمن السياسي في درعا بداية الثورة الذي اعتقل الأطفال وعذبهم وأهان كرامة أهلهم

اليوم أصبح في قبضة الأمن العام وإلى المحاسبة التي ستطول جميع المجرمين pic.twitter.com/bTtGSFaKJx — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) January 31, 2025

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وأول ما عاد إلى أذهان رواد العالم الافتراضي هو الطفل حمزة الخطيب، وقالوا إنه وبعد 14 عاما، انتصر الخطيب على قاتله عاطف نجيب. وتعليقا على القبض على نجيب، قال مغردون: "لا ندري هل نشكر هذا المجرم البغيض أم نشتمه بما يليق! #عاطف_نجيب ابن خالة بشار الأسد في قبضة العدالة".

وأضافوا: "عاطف نجيب الذي أهان وجهاء درعا عندما ذهبوا ليتوسطوا للأطفال المعتقلين، والذي كان الشرارة التي أطلقت الثورة وأنهت حكم أسرة "الإجرام"، كانت مطالب الثورة في البداية إسقاط عاطف نجيب، ولكن بشار تمسك به، فانتهت بسقوطه".

عندما قام "عاطف نجيب" بإعتقال اطفال درعا قال لأهلهم بعد ان ذهبوا إلية وطلبوا منه إخراجهم : "انسوا اطفالكم المعتقلين و انجبوا غيرهم" وبعد اعتقاله ، نقول لوالد ووالدة "عاطف" : انسوه وانجبوا غيره pic.twitter.com/0vh9GjHMAh — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) January 31, 2025

وأضاف آخرون: "عاطف نجيب ساهم في خلع الأسد، ولولاه كان حكمنا حافظ بشار حافظ الأسد. رُب ضارة نافعة".

وأشار مدونون إلى أنّ عملية القبض على نجيب تمت بطريقة حضارية وقانونية دون استخدام ردات الفعل العنيفة، حيث ظهر الرجل وهو يرتدي ملابسه ولم تظهر عليه علامات تثبت تعرضه للعنف. هذه رسالة مهمة للمجتمع الدولي، وهي أننا حريصون على تطبيق مبدأ العدالة الانتقالية وضمان محاسبة قانونية وعادلة للمجرمين.

واعتبر بعض المغردين أن هذا الحدث خطوة نحو تحقيق العدالة ومحاسبة كل من أجرم بحق الأبرياء، ولتكن معاناة هؤلاء الأطفال شاهدا حيا على وحشية الاستبداد وضرورة النضال من أجل الكرامة والحرية.

وقال مغردون عن أظافر أطفال درعا التي اقتلعها نجيب قبل 14 سنة إنها نمت وكبرت وطالت بما يكفي لتلتقط وتقضي على هذا المجرم عاطف نجيب، كما وصفوه.

معاوية الصياصنة: أحد الأطفال الذين كتبوا على حيطان درعا أجاك الدور يا دكتور وأحد الاطفال الذين عذبهم #عاطف_نجيب واقتلع أظافرهم عاد معاوية إلى عاصمة بني أمية مظفراً فاتحاً مع الفاتحين pic.twitter.com/OfxT8VDEth — أحمد العقدة (@alokdehahmad) January 31, 2025