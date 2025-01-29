عاجل| مصادر للجزيرة: اجتماع موسع للفصائل العسكرية والثورية برئاسة أحمد الشرع يعقد بعد قليل في قصر الشعب
29/1/2025-|آخر تحديث: 29/1/202506:31 م (توقيت مكة)
التفاصيل بعد قليل..
- مصادر للجزيرة: اجتماع موسع للفصائل العسكرية والثورية برئاسة أحمد الشرع يعقد بعد قليل في قصر الشعب
- مصادر للجزيرة: الاجتماع سيبحث حل جميع التشكيلات العسكرية والثورية والمدنية وضمها لهيكلة الدولة السورية
- مصادر للجزيرة: اجتماع الفصائل السورية بالشرع يناقش حل جيش النظام السابق وحزب البعث والجبهة الوطنية التقدمية
المصدر : الجزيرة