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عاجل| مصادر للجزيرة: اجتماع موسع للفصائل العسكرية والثورية برئاسة أحمد الشرع يعقد بعد قليل في قصر الشعب

29/1/2025-|آخر تحديث: 29/1/202506:31 م (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

  •  مصادر للجزيرة: اجتماع موسع للفصائل العسكرية والثورية برئاسة أحمد الشرع يعقد بعد قليل في قصر الشعب
  • مصادر للجزيرة: الاجتماع سيبحث حل جميع التشكيلات العسكرية والثورية والمدنية وضمها لهيكلة الدولة السورية
  • مصادر للجزيرة: اجتماع الفصائل السورية بالشرع يناقش حل جيش النظام السابق وحزب البعث والجبهة الوطنية التقدمية

 

المصدر : الجزيرة

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