الاحتلال: إصابة حارس أمن مستوطنة استولى فلسطيني على سلاحه

قال الجيش الإسرائيلي إنه تلقى بلاغا عن قيام فلسطيني بالاستيلاء على سلاح إسرائيلي قرب مستوطنة كدوميم شمالي الضفة الغربية، في حين أفاد إعلام عبري بإصابة إسرائيلي بجروح خطيرة بعد تعرضه لهجوم قرب المستوطنة.

🔴 اللحظات الأولى بعد نقل حارس أمن المستوطنة المصاب بجراح خطيرة قرب #قلقيلية عقب الهجوم عليه بشاكوش والاستيلاء على سلاحه pic.twitter.com/7U3i9ZYKlr — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) August 18, 2024

وأوضح جيش الاحتلال أن قوات كبيرة تطارد الفلسطيني الذي استولى على سلاح حارس أمن قرب مستوطنة كدوميم، فيما أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بطلب البقاء من سكان مستوطنة كدوميم بمنازلهم بعد ذلك الحادث.

كما تداولت منصات مشاهد قالت إنها للحظة نقل حارس أمن من الاحتلال، أصيب بمطرقة "شاكوش" في رأسه داخل مستوطنة "كدوميم" قرب قرية جيت شرقي قلقيلية.

⭕️ عاجل| مصادر عبرية في آخر تحديث: منفذ عملية "كدوميم" انسحب من المستوطنة بمركبة، والاحتلال ينصب عدة حواجز في إطار البحث عنه. pic.twitter.com/btPyoQRoEE — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 18, 2024

يأتي ذلك في ظل تصاعد حملة الاحتلال العسكرية في مختلف مناطق الضفة، إلى جانب تزايد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، إذ استشهد فلسطيني مساء الخميس الماضي برصاص مستوطنين هاجموا قرية قرب قلقيلية.

واليوم، قال مراسل الجزيرة إن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اقتحم قرية المالحة في بلدة زعترة شرق بيت لحم، في حين أقدم مستوطنون متطرفون على تسييج طريق ترابي يصل مساكن الفلسطينيين في منطقة نبع غزال بالأغوار الشمالية، كما أحرق مستوطنون الأراضي الجبلية في خربة يرزا شرق طوباس في الضفة الغربية.

وتأتي هذه الاعتداءات في سياق التضييق المستمر على المواطنين لإجبارهم على ترك مساكنهم، في ظل هجمات المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال وصولا إلى إقامة بؤرة استيطانية.

في الأثناء، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن مسؤولين عسكريين إسرائيليين حذروا من تزايد أعداد اليهود المشاركين في الاعتداءات على الفلسطينيين.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، أن قـيادة المتطرفين اليهود تتخذ من التلال والمزارع قرب بلدات فلسطينية مراكز غير قانونية لها وترفض إخلاءها.

وبالتزامن مع حربه المدمرة على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّع جيش الاحتلال عملياته بالضفة بما فيها القدس، بينما كثف المستوطنون اعتداءاتهم مما أسفر عن استشهاد 543 فلسطينيا وإصابة نحو 5200 آخرين، استنادا لمعطيات وزارة الصحة الفلسطينية.