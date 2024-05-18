زيلينسكي: أوكرانيا لديها فقط ربع أنظمة الدفاع الجوي التي تحتاجها

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، إن أوكرانيا ليس لديها سوى ربع أنظمة الدفاع الجوي التي تحتاجها، مضيفا أن بلاده تحتاج أيضا نحو 130 طائرة مقاتلة من طراز إف-16 لمواجهة القوة الجوية الروسية.

وأوضح زيلينسكي، في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، أن لدى بلاده 25% فقط أنظمة الدفاع الجوي اللازمة للدفاع عن أوكرانيا، وبخاصة أنظمة باتريوت الأميركية، مضيفا أن بلاده تحتاج أيضا 120 إلى 130 طائرة مقاتلة من طراز إف-16 أو غيرها من الطائرات الحديثة "حتى لا يكون لروسيا تفوق في الجو".

وقال إنه يطمح بالحصول على 3 مليارات دولار من أجل حيازة نظامي باتريوت لمنطقة خاركيف، حتى "لا تسقط قنابل على رؤوس جنودنا؟".

أما بالنسبة للطائرات المطلوبة، وعددها ما بين 120 و130، فقال إنها "من أجل الدفاع عن الأجواء في مواجهة 300 طائرة، وهو عدد الطائرات التي تستخدمها روسيا في أوكرانيا".

وشدد على أنهم بحاجة إلى هذا الأسطول من طائرات إف-16 المقاتلة من أجل تحقيق تكافؤ.

ويدعو زيلينسكي إلى تسليم بلاده عددا أكبر من طائرات إف-16، التي من المقرر أن يصل بعضها إلى أوكرانيا هذا الصيف بمجرد انتهاء تدريب الطيارين، خصوصا أن أوكرانيا حددت لنفسها هدف استعادة السيطرة على أجوائها هذا العام.

وتتعرض خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، والمنطقة المحيطة بها لهجمات روسية أصبحت أكثر كثافة في الأشهر القليلة الماضية، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس الجمعة أن جيشها سيطر على 12 قرية في منطقة خاركيف، في حين صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا ستقيم منطقة عازلة في المنطقة لحماية الأراضي الروسية.

وتقصف روسيا منذ عامين أوكرانيا من الجو وتضرب مدنا وبنى تحتية. ونظرا إلى عدم وجود أنظمة دفاعية كافية، تضررت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا بشكل كبير هذا العام بسبب مئات الصواريخ والطائرات المسيرة والقنابل التي أطلقها الجيش الروسي.

كما ضعفت أوكرانيا في مواجهة عدو أفضل تسليحا، بسبب التوقف شبه الكامل للمساعدات العسكرية الأميركية خلال أشهر عدة وبسبب بطء المساعدات الأوروبية. لكن الآن بعد أن صوتت الولايات المتحدة على حزمة مساعدة تبلغ قيمتها نحو 60 مليار دولار، يتوقع زيلينسكي حصول عمليات تسليم أسلحة.