الأردن يعتقل المئات ويفض مظاهرات بمحيط السفارة الإسرائيلية

قالت مصادر مطلعة إن قوات الأمن الأردنية فضّت بالقوة مظاهرات ومسيرات في ضاحية الرابية (إحدى ضواحي العاصمة الأردنية عمّان) والتي تقع فيها السفارة الإسرائيلية، واعتقلت مئات من الناشطين والناشطات.

وقالت المصادر إن من بين المعتقلين الناشط النقابي المهندس ميسرة ملص والباحث في شؤون القدس زياد ابحيص، كما تم اعتقال الناشطتين رويدة أبو راضي ونور أبو غوش.

وأشارت إلى أن البعض اعتقلوا خلال مشاركتهم في المظاهرات، وبعضهم تم اعتقالهم من منازلهم.

يأتي ذلك بعد اعتقال رئيس الهيئة العليا للقطاع الشبابي لحزب جبهة العمل الإسلامي معتز الهروط وأمين سر القطاع حمزة الشغنوبي في العاصمة الأردنية عمّان في وقت سابق أمس.

وذكرت المصادر أن الهروط تم اعتقاله في مكان عام، في حين اعتقل الشغنوبي من مكان عمله في منطقة النزهة بعمّان، وقد تم اقتيادهما إلى مركز أمن منطقة الرشيد، دون معرفة التهمة حتى اللحظة.

وشهدت العاصمة الأردنية أمس ولليوم السابع على التوالي مظاهرات في محيط السفارة الإسرائيلية بعمّان احتجاجا على استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، ولمطالبة السلطات الأردنية بطرد السفير الإسرائيلي وإغلاق سفارة الاحتلال وإلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل.