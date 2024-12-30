أسامة حمدان: إسرائيل تعرقل الصفقة وسلوك السلطة بمخيم جنين "مُخز"

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان إن الحركة ذهبت إلى أقصى مرونة بشأن مفاوضات الأسرى شريطة وقف العدوان والانسحاب الشامل والإغاثة والإعمار دون شروط.

وأكد في مقابلة مع قناة الأقصى الفضائية أن "العدو ينقلب في كل محطة من محطات التفاوض على ما يتم الاتفاق عليه".

وكشف حمدان أن إسرائيل مصرة على أمرين في المفاوضات، وهما عدم "الانسحاب الكامل من القطاع ووقف العدوان".

وحول ما يعلنه جيش الاحتلال من أنه تمكن من القضاء على قدرات المقاومة وإضعافها، أكد القيادي في حماس أن "حديث الاحتلال عن كسر المقاومة أثبت فشله ولا تزال المقاومة تسطّر أروع صور البطولة"، مشيرا إلى أن "المشاهد التي تبثها المقاومة تمثل جزءا يسيرا من البطولات التي يسطرها شعبنا الفلسطيني".

وحول عملية السلطة الفلسطينية في مخيم جنين بالضفة الغربية، قال حمدان إن المقاومين في جنين "ليسوا خارجين عن القانون"، مؤكدا أن "مواجهة الاحتلال واجب وطني".

وانتقد القيادي في حماس السلوك الأمني الذي تنتهجه السلطة، ووصفه بأنه "مخزٍ ويتنافى مع أخلاقيات شعبنا الفلسطيني".

ودعا "الأجهزة الأمنية لتوجيه بنادقهم إلى الاحتلال، وهذا السلوك الوطني الشرعي الوحيد المتوقع منها".