سرايا القدس تقصف مواقع قيادة الاحتلال في محور نتساريم

نشرت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– صورا تظهر قصف مقاتليها مواقع القيادة والسيطرة الإسرائيلية على طول محور نتساريم.

وأشارت السرايا إلى أن العملية جرت بالتعاون مع كتائب الشهيد "أبو علي مصطفى" وكتائب شهداء الأقصى لواء العامودي.

وأظهرت الصور تجهيز القذائف وإطلاقها من داخل أحد البيوت المدمرة. وتوعد المقاتلون أنهم سيواصلون "قصف قوات العدو انتقاما لما يحدث لسكان شمال القطاع والتهجير القسري" الذي يتعرضون له.

وتواصل المقاومة قصف قوات الاحتلال في نتساريم حيث أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أمس الأربعاء أنها استهدفت -بالاشتراك مع كتائب الشهيد جهاد جبريل- قوات الاحتلال المتمركزة في المحور بصواريخ 107.