المقاومة الإسلامية بالعراق تهاجم بالمسيرات "هدفا حيويا" في غور الأردن

قالت المقاومة الإسلامية في العراق إنها هاجمت بالمسيرات فجر اليوم "هدفا حيويا" في غور الأردن المحتل.

وذكرت -في بيان لها- أن هذا الهجوم يأتي "نُصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

كما أكدت المقاومة "استمرار عملياتها في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

ومنذ أشهر، تشن فصائل عراقية هجمات بالصواريخ والمسيرات على إسرائيل، إسنادا للمقاومة في قطاع غزة ولبنان، وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" ضرب العديد من الأهداف الإسرائيلية الحيوية على امتداد رقعة واسعة من الجولان وحيفا شمالا إلى إيلات جنوبا.

وكان آخر تلك الهجمات في 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري حيث استهدفت المقاومة بطائرات مسيرة موقعين حيويين، أحدهما في مدينة إيلات والآخر جنوبي الأراضي المحتلة.

🔻مشاهد من اطلاق المقاومة الاسلامية في العراق لطيران مسير باتجاه هدف حيوي في طبريا. بتاريخ ٢٢-١٠-٢٠٢٤ pic.twitter.com/3lKzO8TAcX — AHMAD SLMAN (@ahmad__slman) October 22, 2024

كما تبنت المقاومة من قبل قصف مناطق في إسرائيل، وقواعد أميركية في سوريا والعراق كرد فعل على الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، محذرة الولايات المتحدة من أنها ستزيد عدد عملياتها ردا على مواصلة واشنطن تقديم المساعدة العسكرية لإسرائيل.

يُشار إلى أن المقاومة الإسلامية في العراق تضم عدة فصائل بارزة، من بينها "كتائب حزب الله" و"النجباء" و"كتائب سيد الشهداء".