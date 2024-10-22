أخبار|فلسطين

المقاومة الإسلامية بالعراق تهاجم بالمسيرات "هدفا حيويا" في غور الأردن

المقاومة الإسلامية في العراق تبنت في السابق قصف مناطق في إسرائيل وقواعد أميركية في سوريا والعراق (مواقع التواصل)
22/10/2024

قالت المقاومة الإسلامية في العراق إنها هاجمت بالمسيرات فجر اليوم "هدفا حيويا" في غور الأردن المحتل.

وذكرت -في بيان لها- أن هذا الهجوم يأتي "نُصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

كما أكدت المقاومة "استمرار عملياتها في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

ومنذ أشهر، تشن فصائل عراقية هجمات بالصواريخ والمسيرات على إسرائيل، إسنادا للمقاومة في قطاع غزة ولبنان، وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" ضرب العديد من الأهداف الإسرائيلية الحيوية على امتداد رقعة واسعة من الجولان وحيفا شمالا إلى إيلات جنوبا.

وكان آخر تلك الهجمات في 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري حيث استهدفت المقاومة بطائرات مسيرة موقعين حيويين، أحدهما في مدينة إيلات والآخر جنوبي الأراضي المحتلة.

كما تبنت المقاومة من قبل قصف مناطق في إسرائيل، وقواعد أميركية في سوريا والعراق كرد فعل على الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، محذرة الولايات المتحدة من أنها ستزيد عدد عملياتها ردا على مواصلة واشنطن تقديم المساعدة العسكرية لإسرائيل.

يُشار إلى أن المقاومة الإسلامية في العراق تضم عدة فصائل بارزة، من بينها "كتائب حزب الله" و"النجباء" و"كتائب سيد الشهداء".

المصدر : الجزيرة

إعلان