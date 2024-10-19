تجدد الاشتباكات بين مقاومين وقوات أمنية فلسطينية في طوباس

أفادت مصادر للجزيرة بتجدد الاشتباكات المسلحة بين مقاومين وقوات أمنية فلسطينية تحاصر منزلا في طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

كما قالت منصات فلسطيينية إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية أطبقت حصارها على عدد من المقاومين قرب مدينة طوباس، مؤكدة اندلاع اشتباكات مسلحة بين مقاومين وأن تلك القوات الأمنية تواصل حصار منزل في طوباس.

مصادر محلية: أجهزة أمن السلطة تواصل محاصرة منزل في مدينة طوباس. pic.twitter.com/NUOhCrWkZT — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 19, 2024

وكانت مصادر أكدت للجزيرة -الجمعة الماضية- إصابة شاب وصفت جراحه بالخطيرة في اشتباكات بين مقاومين وأجهزة الأمن الفلسطينية في مدينة طوباس، في حين دعت سرايا القدس لفك الحصار عن مقاتلي كتيبة طوباس الذين يحاصرهم الأمن الفلسطيني، وأدانت حركة الجهاد الإسلامي ملاحقة أمن السلطة المقاومين في طوباس ومناطق أخرى من الضفة.

وذكرت مواقع إخبارية فلسطينية حينها أن اشتباكات عنيفة وقعت بين المقاومة وأمن السلطة الفلسطينية في طوباس، إثر اعتقال قائد كتيبة طوباس التابعة لسرايا القدس أحمد أبو العايدة، الذي تطارده السلطات الإسرائيلية، وتنفيذ أمن السلطة حملة اعتقالات يومية.