حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا

أعلن حزب الله اللبناني استهدافه 3 مواقع للاحتلال الإسرائيلي في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وقصفه مواقع الرادار وزبدين ورويسات العلم بأعداد كبيرة من قذائف المدفعية والصواريخ الموجهة صباح اليوم الأحد.

وقال مراسل الجزيرة إن الجيش الإسرائيلي استهدف بالمدفعية المناطق المحيطة بتلال كفرشوبا ردا على استهداف موقع رويسات العلم، ولم تتضح إلى الآن الأضرار التي أصابت المواقع.

وأردف مراسل الجزيرة أن دبابة إسرائيلية أطلقت 3 قذائف باتجاه مزرعة بسطرة اللبنانية المتاخمة لمزارع شبعا، وسط إعلان الجيش الإسرائيلي تجدد القصف من لبنان باتجاه الجانب الإسرائيلي على الحدود.

وأفادت مراسلة الجزيرة أن الجيش الإسرائيلي قصف الخيمة التي يتهم حزب الله اللبناني بنصبها في مزارع شبعا المحتلة.

ونقل مراسل الجزيرة عن وسائل إعلام مقرّبة من حزب الله قوله إنه أعاد بناء الخيمة التي قصفها جيش الاحتلال في المكان الذي كانت فيه.

فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف المنطقة التى أطلقت منها القذائف، معلنا استعداده للتعامل مع كل الاحتمالات وعلى كافة الجبهات، على حد قوله.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنهم هاجموا بطائرة مسيّرة البنية التحتية لحزب الله في مزارع شبعا.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أصدر أمرا بإغلاق المنتجعات القريبة من الحدود مع لبنان، وطلب من الإسرائيلين دخول المناطق المحصنة.

من جهتها، قالت قوة الطوارئ الدولية المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) إنها تتواصل مع الأطراف المعنية كافة لاحتواء الموقف وتجنب التصعيد في المنطقة.

وحثّت اليونيفيل جميع الأطراف على ضبط النفس، ودعتهم إلى التنسيق عبرها لخفض التصعيد ومنع التدهور الأمني.

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أعلنت أمس أن طائرة استطلاع إسرائيلية خرقت أمس الأجواء اللبنانية من فوق ​مزارع شبعا ​لتنفيذ طلعات استكشافية فوق قرى وبلدات ​العرقوب​ و حاصبيا وصولا إلى المنحدرات الغربية ل​جبل الشيخ.

ويأتي القصف بعد حالة من الترقب سادت على طول الحدود الجنوبية اللبنانية منذ يوم أمس وتعزيز لدوريات يونيفيل والجيش اللبناني على الحدود، غداة عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها كتائب عز الدين القسام صباح أمس السبت ضد إسرائيل.