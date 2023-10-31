مئات الشهداء والجرحى في مجزرة جباليا وحماس تفند ادعاءات الاحتلال

قالت وزارة الصحة في غزة، إن جيش الاحتلال اقترف "مجزرة مروعة" جديدة اليوم الثلاثاء، بعد أن قصف حيا سكنيا محاذيا للمستشفى الإندونيسي في جباليا شمالي غزة، مخلّفا مئات الشهداء والجرحى.

وادعى جيش الاحتلال أن الضربة التي وجهها في جباليا كانت تستهدف "قياديا كبيرا" في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، هو المسؤول عن المعارك في شمال غزة منذ بدء الحرب، وفق تعبير المتحدث باسم الجيش.

ونفت حركة حماس الادعاء قائلة، إن "حديث العدو الصهيوني الإرهابي عن وجود أحد قادة حماس في جباليا مكان المجزرة، كاذب ولا أساس له".

وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى أن المجزرة أسفرت عن سقوط 400 بين شهيد وجريح، وفق حصيلة أولية، مؤكدة أن العدد قد يكون الأكبر، وقد يناهز عدد ضحايا مذبحة مستشفى المعمداني؛ لأن المنطقة التي قصفت كانت "مكتظة بالسكان".





وضع كارثي

ووصف المتحدث باسم الوزارة -في لقاء مع الجزيرة- الوضع في المستشفى بأنه "كارثي للغاية"، مشيرا إلى أن العدد الأكبر من الضحايا هم من الأطفال والنساء.

وقالت وزارة الداخلية في غزة، إن مخيم جباليا تعرّض لقصف بـ6 قنابل تزن كل واحدة طنا من المتفجرات، وإن الاحتلال دمّر حيا سكنيا وسط المخيم بشكل كامل.

كما قال عاطف الكحلوت، مدير المستشفى الإندونيسي، إن ضحايا القصف يعانون حروقا وتشوهات تظهر أن الاحتلال استعمل في القصف "أسلحة محرمة دوليا"، موضحا أن المستشفى سيتوقف عن العمل بالكامل مساء غد؛ بسبب نقص الوقود.

من ناحيته، قال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، إن ما شهدته جباليا ليست المجزرة الأولى للاحتلال بحق المدنيين في القطاع، مشيرا إلى وجود عدد من المواطنين على الأرض بين شهيد وجريح.

وأكد أن الدفاع المدني يحاول بإمكاناته اليسيرة والمحدودة انتشال الجرحى وإنقاذهم.





إدانات

وقد استنكرت الخارجية الإيرانية ما وصفته بـ "الهجوم الوحشي" على مخيم جباليا، داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم.

كما أدانت الخارجية القطرية "المجزرة الجديدة" في جباليا، محذرة من "توسع الهجمات ضد أهداف مدنية الذي يعد تصعيدا خطيرا يقوض جهود الوساطة".

وأدانت السعودية "بأشد العبارات" استهداف الاحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا، وقالت -في بيان- "نعبر عن شجبنا التام للاستهداف المتكرر لمواقع مكتظة بالمدنيين ومواصلة انتهاك القانون الدولي".

ذات الموقف عبرت عنه الخارجية الأردنية التي استنكرت "بأشد العبارات" استهداف مخيم جباليا، محملة إسرائيل المسؤولية ومطالبة المجتمع الدولي بردعها.

كما نددت الخارجية الفلسطينية بالمجزرة، وقالت -في بيان لها- "ندين بأشد العبارات المجزرة الجديدة التي ارتكبها الاحتلال ضد أبناء شعبنا في مخيم جباليا، التي نتج عنها تدمير مربع سكني كامل مكتظ بالمواطنين، وفوق رؤوسهم".

وأضافت أن ما جرى "مجزرة واسعة النطاق تتم على سمع وبصر العالم، وبحجة الدفاع عن النفس".

من ناحية أخرى، خرج مئات الفلسطينيين في مسيرة غاضبة وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية تنديدا باستمرار العدوان على غزة واحتجاج على مجزيرة جباليا، وسط دعوات للإضراب غدا الأربعاء، و"تصعيد المواجهة مع الاحتلال".

كما خرجت مسيرة أخرى في بلدة أبو ديس شرق القدس تنديدا بالمجزرة.