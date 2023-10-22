أبرز تطورات اليوم الـ16 لعملية طوفان الأقصى

في اليوم الـ16 من حربها الشاملة على غزة، ارتكبت إسرائيل مجازر جديدة بحق المدنيين، خاصة جنوبي القطاع، حيث استشهد منذ فجر اليوم الأحد 166 فلسطينيا، في حين أعلنت كتائب القسام أنها أوقعت قوة إسرائيلية مدرعة في كمين محكم بعد عبورها السياج الحدودي لأمتار ودمرت دبابة وجرافتين.

واعترف المتحدث باسم جيش الاحتلال بمقتل جندي وإصابة 3 آخرين خلال ما سماها عملية دهم في قطاع غزة.

وبعد عشرات المجازر في الساعات الـ24 الماضية، ارتفعت حصيلة العدوان على غزة إلى 4741 شهيدا، بينهم أكثر من 1873 طفلا و1023 امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 14 ألف جريح.

وفي الضفة الغربية، ارتفع إلى 92 عدد الشهداء منذ عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الحالي، وذلك بعد استشهاد 6 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في جنين ونابلس والخليل.

وعلى الجبهة الشمالية، قصف حزب الله اللبناني مواقع عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي رد بالمدفعية والمسيّرات، في حين هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبنان والحزب بـ"دمار لا يمكن تخيله".

وهذه أبرز تطورات اليوم الـ16 من طوفان الأقصى: