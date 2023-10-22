أبرز تطورات اليوم الـ16 لعملية طوفان الأقصى
في اليوم الـ16 من حربها الشاملة على غزة، ارتكبت إسرائيل مجازر جديدة بحق المدنيين، خاصة جنوبي القطاع، حيث استشهد منذ فجر اليوم الأحد 166 فلسطينيا، في حين أعلنت كتائب القسام أنها أوقعت قوة إسرائيلية مدرعة في كمين محكم بعد عبورها السياج الحدودي لأمتار ودمرت دبابة وجرافتين.
واعترف المتحدث باسم جيش الاحتلال بمقتل جندي وإصابة 3 آخرين خلال ما سماها عملية دهم في قطاع غزة.
وبعد عشرات المجازر في الساعات الـ24 الماضية، ارتفعت حصيلة العدوان على غزة إلى 4741 شهيدا، بينهم أكثر من 1873 طفلا و1023 امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 14 ألف جريح.
وفي الضفة الغربية، ارتفع إلى 92 عدد الشهداء منذ عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الحالي، وذلك بعد استشهاد 6 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في جنين ونابلس والخليل.
وعلى الجبهة الشمالية، قصف حزب الله اللبناني مواقع عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي رد بالمدفعية والمسيّرات، في حين هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبنان والحزب بـ"دمار لا يمكن تخيله".
وهذه أبرز تطورات اليوم الـ16 من طوفان الأقصى:
- الأمم المتحدة تعلن دخول 14 شاحنة محملة بالمساعدات إلى قطاع غزة.
- مدير وزارة الصحة: نعاني مشكلة كبيرة في نقص الوقود وشاحنات المساعدات لم تحمل أية كميات منه.
- اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في رام الله والخليل.
- المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية: المساعدات التي دخلت غزة لا تكفي أبدا لسد الحاجات الطبية.
- الإعلام الحكومي بغزة: القصف الإسرائيلي أجبر 1.4 مليون شخص على النزوح من منازلهم.
- القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين: لا توجد ضغوط أميركية لتأجيل الهجوم البري.
- وزير الدفاع الإسرائيلي: العملية البرية في غزة يجب أن تكون الأخيرة.
- بلومبيرغ: إسرائيل قررت دعم جهود إطلاق "الرهائن" مما قد يؤخر العملية البرية بغزة.
- انتشال جثث إسرائيليين من غلاف غزة بعد أسبوعين من طوفان الأقصى.
- دبابة إسرائيلية تقصف موقعا للجيش المصري قرب الحدود في كرم أبو سالم والجيش المصري يقول إن القصف تم بالخطأ.
- إصابة إسرائيليين بجروح حالة أحدهما خطيرة إثر قصف صاروخي من غزة على مستوطنة نتيفوت.
- وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن: سنتحرك عسكريا إذا توسع النزاع.
- وسائل إعلام إسرائيلية: قصف حزب الله مواقع للجيش في الشمال أدى لتعطيل جزء من منظومة الرصد على طول الحدود.
- أونروا: نشعر بالصدمة بعد تأكدنا من مقتل 29 من موظفينا في غزة منذ 7 أكتوبر.
- نتنياهو: دخول حزب الله الحرب "سيؤدي إلى دمار لا يمكن تخيله للحزب ولبنان".
- إسرائيل تخطط لإقامة مدينة خيام قرب إيلات لاستيعاب سكان غلاف غزة.
- تضرر 50% من الوحدات السكنية بقطاع غزة بشكل كلي أو جزئي جراء الغارات الإسرائيلية.
- إصابة 1210 ضباط وجنود للاحتلال بالإعاقة منذ بداية الحرب.
- مكتب الإعلام الحكومي في غزة: 31 مسجدا دمرها الاحتلال وتضرر 3 كنائس.
- الاحتلال يعلن اعتقال 450 عنصرا من حماس بالضفة الغربية منذ بداية الحرب.
- قصف إسرائيلي يستهدف محيط كفر شوبا جنوبي لبنان.
- المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: مستشفيات غزة تستقبل نحو 50 شخصا بين شهيد وجريح.
- وزارة الصحة الإسرائيلية: 299 إسرائيليا لا يزالون يتلقون العلاج بينهم 47 في حالة خطرة.
- إسرائيل: إيران تتحمل مسؤولية استهدافنا الأراضي السورية.
- وزير الدفاع الأميركي: أصدرت تعليمات لتعزيز تموضع قواتنا بالمنطقة بعد التصعيد الأخير من قبل إيران.
- أكثر من 100 عضو بالكونغرس في رسالة لبايدن: عدد القتلى بغزة يحتم التحرك فورا لمنع الخسائر بين الأبرياء.
- الخارجية الأميركية: بلينكن بحث مع نظيره القطري جهود ضمان عودة فورية لكل الرهائن لدى حماس.
- مستوطنون يهاجمون منازل في بلدة حوارة بالضفة ويضرمون النار بمركبات.