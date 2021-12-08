تعدّ سيارة تويوتا كورولا من أكثر منتجات شركة تويوتا اليابانية نجاحًا، فقد أصبحت السيارة التي أُطلقت نسختها الأولى في عام 1966 الأكثر مبيعًا في العالم منذ عام 1997 حتى عام 2020، بإجمالي نحو 40 مليون سيارة.

وحسب الإحصاءات التي نشرتها تويوتا على موقعها الإلكتروني، فإن سيارة من طراز كورولا تباع كل 40 ثانية، كما لا تزال 68% من إجمالي السيارات المبيعة منذ عام 1966 تعمل حتى الآن، وقد أنتج 12 جيلا من السيارة منذ إطلاقها أول مرة عام 1966 حتى 2021، وحسب تويوتا فإن مبيعات كورولا تمثل 20% من حجم مبيعاتها في العالم.

مواصفات تويوتا كورولا 2022

المحرك

تختلف مواصفات تويوتا كورولا 2022 باختلاف البلاد التي تستوردها، لكنها تتوفر بـ3 محركات رئيسة في الجيل الذي صدر عام 2021؛ حيث يأتي المحرك الأول بسعة 1600 سي سي و3 أسطوانات، ويولد قوة قدرها 119 حصانا، 154 نيوتن/متر، مع ناقل سرعة تتابعي متغير "CVT" بـ10 سرعات، واستهلاك وقود 18.2 كم/لتر.

ويختلف المحرك الثاني من حيث طبيعة عمله بنظام هجين "هايبرد" (hybrid) بين الكهرباء والبنزين بسعة محرك 1800 سي سي ذي 4 أسطوانات، ويولد قوة قدرها 121 حصانا، 142 نيوتن/متر، واستهلاك وقود 27.6 كم/لتر، وتتمتع هذه السيارة بنقل سرعة إلكتروني، حسب وكيل تويوتا في السعودية.

تويوتا كورولا 2022 تتوفر بـ3 محركات رئيسة (تويوتا)

أما محرك كورولا الثالث فيأتي بسعة ألفي سي سي و4 أسطوانات، ويولد قوة قدرها 168 حصانا، 203 نيوتن/متر، مع ناقل سرعة تتابعي متغير "CVT" بـ10 سرعات مع خاصية التحكم اليدوي، واستهلاك وقود 19.8 كم/لتر.

المواصفات الداخلية لكورولا 2022

كما ذكرنا سابقًا، فإن المواصفات قد تختلف من دولة إلى أخرى تبعًا لمتطلّبات كل بلد والوكيل المعتمد فيه، وتتوفر تويوتا كورولا بـ7 نسخ لدى وكيل تويوتا في السعودية.

وتتوفر النسخة القياسية (standard) من السيارة بمحرك 1600 سي سي، ومرايا جانبية كهربائية، وجنوط حديد بمقاس 15 بوصة، وأنوار أمامية "هالوجين"، ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية، ومقاعد من القماش، فضلا عن ميزات الدخول من دون مفتاح "ريموت كونترول"، ومكيف أمامي بتحكم يدوي، وفتحة مكيف خلفي (بارد فقط).

كما تتوفر في السيارة 4 وسائد هوائية للحماية من الحوادث: للسائق، والراكب الأمامي، فضلا عن وسائد هوائية جانبية أمامية.

وترتفع المواصفات بشكل تدريجي في النسخة الكاملة التحسينات من فئة المحرك نفسها؛ فإضافة إلى ما سبق، تحتوي على جنوط حديد بمقاس 16 بوصة، وحساسات خلفية مساعدة على الوقوف، وبعض الزوائد التحسينية الخارجية للسيارة.

مواصفات كورولا تختلف من دولة إلى أخرى تبعًا لمتطلبات كل بلد والوكيل المعتمد فيه (تويوتا)

أما المواصفات الداخلية لكورولا ذات المحرك 1800 سي سي فتأتي بجنوط بمقاس 16 بوصة، ومرايا جانبية كهربائية تحمل لون السيارة، مزودة بإشارات انعطاف قابلة للطي يدويا، مع أنوار أمامية هالوجين، ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية، ومقاعد من القماش، فضلا عن الدخول من دون مفتاح "ريموت كونترول".

كما تأتي كورولا هايبرد بنظام صوتي بشاشة لمس 9 بوصات مع بلوتوث ونظام "آبل كار بلاي"، مع كاميرا خلفية، ومكيف أمامي بتحكم أوتوماتيكي، وفتحة مكيف هواء خلفي يدوي (بارد فقط)، كما تتكون عدادات السيارة من شاشة 4.2 بوصات، و4 وسائد هوائية أمامية، وجانبية أمامية، ومثبت سرعة، وحساسات أمامية وخلفية للمساعدة على الوقوف.

وتأتي مواصفات كورولا ذات المحرك 2000 سي سي بمرايا جانبية كهربائية، مزوّدة بإشارات انعطاف، قابلة للطي كهربائيا، وجنوط ألمنيوم بمقاس 17 بوصة، وأنوار أمامية (LED)، وأنوار ضباب أمامية (LED)، وأنوار نهارية (LED DRL)، وفتحة سقف كهربائية، ومقاعد من القماش، ومقاعد خلفية قابلة للطي، ونظام دخول ذكي مع زر لتشغيل المحرك أو إيقافه.

وتتميز بنظام صوتي بشاشة لمس 9 بوصات مع بلوتوث ونظام "آبل كار بلاي"، تحتوي على 6 سماعات، وكاميرا خلفية، ومكيف أمامي بتحكم أوتوماتيكي، وفتحة مكيف هواء خلفي يدوي (بارد فقط)، كما تحتوي على أزرار تحكم على المقود، وشاحن لاسلكي، ووسادة هوائية للسائق والراكب الأمامي، ووسائد هوائية جانبية أمامية.

أسعار كورولا 2022 في مصر والسعودية

وتختلف أسعار كورولا باختلاف مواصفاتها والبلاد، وما سيذكر هنا أسعار تقريبية.

تبدأ أسعار كورولا ذات محرك 1600 سي سي بالفئة القياسية بنحو 68 ألف ريال سعودي (أي ما يوازي 18 ألف دولار أو 282.750 جنيها مصريا)، ويختلف السعر باختلاف الفئة والمواصفات.

وتبدأ أسعار كورولا بالمحرك الهجين 1800 سي سي بنحو 82.850 ريالا سعوديا (يوازي 22 ألف دولار أميركي أو 346.915 جنيها مصريا).

وتبدأ أسعار كورولا ذات المحرك الأكبر 2000 سي سي بنحو 91.665 ريالا سعوديا (يوازي 24 ألفا و400 دولار أميركي أو 383.324 جنيها مصريا).

أحدث إصدار: كورولا كروس 2022

لم تكتف تويوتا بسيارتها المميزة كورولا حتى أنتجت نسخة جديدة منها تحمل "كورولا كروس" ذات الدفع الرباعي التي أطلقتها في عام 2021، وجاءت السيارة الجديدة بمحركين: الأول بنزين 1.8 لتر بقوة 140 حصانا وعزم 175 نيوتن/متر ذات دفع أمامي تتوفر منه نسخة بنظام هجين من بنزين وكهرباء، والثاني محرك 2.0 لتر بنزين بقوة 169 حصانا وعزم دوران 151 نيوتن/متر بدفع خلفي.

تويوتا أطلقت نسخة جديدة من كورولا ذات دفع رباعي تحمل اسم "كورولا كروس" (تويوتا)

المواصفات الداخلية

وتأتي السيارة بمساحة واسعة تتسع لـ5 ركاب منهم السائق، كما تتوفر في إحدى النسخ منها كراسي جلد، وتأتي بنظام صوتي مع شاشة لمس متعددة الوسائط بـ8 بوصات مع 6 سماعات، ومكيف أمامي بتحكم أوتوماتيكي، وفتحات تكييف خلفية.

ويتوفر بالسيارة أيضًا نظام آبل كاربلاي، ونظام التحكم في وضعيات القيادة "اقتصادي-عادي-رياضي" مع غطاء سحاب لصندوق الأمتعة في فئة "XLE"، وشاشة نظام ترفيهي مقاسها 7 بوصات ومقود مكسو بالجلد في الفئة الأعلى.

كما تتوفر في السيارة العديد من أنظمة السلامة ومساعدة السائق النشطة، التي تختلف باختلاف الفئة، وتشتمل على وسائد هوائية (للسائق والراكب الأمامي+للركبة+جانبية+ستائرية)، وحساسات خلفية للمساعدة على الوقوف، وكاميرا خلفية، ونظام تنبيه حركة المرور الخلفية، ونظام التحذير للنقاط العمياء، ونظام الدخول الذكي مع زر تشغيل المحرك، ومثبت سرعة.

كورولا كروس مزوّدة بنظام التحكم في وضعيات القيادة "اقتصادي-عادي-رياضي" (تويوتا)

أسعار كورولا كروس

وتبدأ أسعار كورولا كروس ذات المحرك 1800 سي سي هايبرد بسعر 83.650 ريالا سعوديا (يعادل 22.300 دولارا أميركيا أو 350.335 جنيها مصريا).

كما تأتي فئة الأعلى من السيارة ذاتها بسعر 89.470 ريالا سعوديا (يعادل 23.849 دولارا أميركيا أو 374.670 جنيها مصريا).

أما سعر" تويوتا كورولا كروس LTD هايبرد" فهو 100 ألف و165 ريالا سعوديا (يعادل 26 ألفا و700 دولار أميركي أو 419.460 جنيها مصريا).

كورولا كروس تتوفر بنسخة ذات دفع أمامي وبنظام هجين (هايبرد) من بنزين وكهرباء (تويوتا)

أشهر موديل قديم لكورولا (2013-2019)

يعرف الجيل الـ11 من كورولا الذي أنتج بين عامي 2013 و2019 بالمميز لحدوث تغيرات جوهرية على محركات تويوتا بشكل عام، فقد عادت السيارة لتحمل محركا بسعة 1600 سي سي بقوة 121 حصان وبعزم دوران 154 نيوتن/متر، وألغي محرك 1300 سي سي.

كما جاءت الفئة الثانية بمحرك 1800 سي سي بنظام هجين "هايبر" (hybrid) بقوة 121 حصانا، وعزم دوران 154 نيوتن/متر، بمحرك بسعة ألفي سي سي بقوة 167 حصانا وبعزم دوران 187 نيوتن/متر.

المواصفات الداخلية للجيل التاسع

وتتوفر النسخة القياسية من السيارة بمحرك 1600 سي سي، بجنوط حديد مقاسه 15 بوصة، وأنوار أمامية هالوجين "أصفر"، ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية، ومقاعد من القماش، والدخول بمفتاح، ومكيف أمامي بتحكم يدوي وخلفي بارد فقط، ومزودة بمنظام صوتي يدعم البلوتوث.

كما تأتي نسخة كورولا ذات المحرك 1800 سي سي بجنوط حديد مقاسها 17 بوصة، وأنوار أمامية بيضاء (led)، ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية، ومقاعد من الجلد، والدخول عبر الريموت كنترول، ومكيف أمامي بتحكم أوتوماتيكي وخلفي بارد فقط، ومزودة بنظام صوتي فاخر بـ6 سماعات يدعم البلوتوث.

وتتميز نسخة كورولا 2000 سي سي بجنوط ألمنيوم 17 بوصة، ومقاعد جلد فاخرة مع إمكانية تعديلها كهربائيا، ونظام صوتي حديث مزود بـ6 سماعات، ومكيف أوتوماتيكي متعدد المناطق، ونوافذ أمامية كهربائية، وإضاءة بيضاء (led)، ونظام تثبيت السرعة الذكي، ونظام مراقبة ضغط هواء الإطارات.

تاريخ تويوتا كورولا منذ 1966

أُصدر الجيل الأول من السيارة عام 1966، وغزا الأسواق حتى عام 1970، وطُرح بنسختين: الأولى بـ4 أبواب، والثانية بمظهر رياضي ببابين فقط. أما الجيل الثاني من تويوتا كورولا، فطرح نهاية عام 1974 واستمر 4 سنوات بنسخة محدثة عن الجيل السابق توفر مستوى راحة أكبر من سابقه، وبنسخة رياضة كانت منافسة بين السيارات الرياضية من الفئة ذاتها في ذلك الوقت.

أما الجيل الثالث 1974-1979 فواجه صعوبات بخصوص المعايير الأوروبية المتعلقة بتقليل الانبعاثات في البداية، لكن تويوتا استطاعت التغلب على ذلك، وأنتجت سيارات مطابقة للمواصفات الأوروبية، والجيل الرابع 1979-1983 جاء بمحرك ديزل للمرة الأولى بسعة 1800 سي سي.

ويعدّ الجيل الخامس 1983-1987 من أهم أجيال كورولا؛ إذ استفاد من النجاح الرياضي الساحق الذي حققته السيارة في سباقات الرالي في رالي راك 1983، وتميّز ذاك الجيل بتقديم تويوتا كورولا نظام الدفع الخلفي للعجلات للمرة الأولى، ليستمر تطوّر السيارة بعدئذ في الجيل السادس 1987-1991.

تويوتا أنتجت 12 جيلا من كورولا (الجزيرة)

الجيل السابع 1991-1995 شهد إجراء تحسينات على التفاصيل الصغيرة، في حين تميّز ثامن أجيال تويوتا كورولا 1995-2000 بحفاظه على البيئة وتقليل معدلات الانبعاثات، وبعد هذا التحديث أصبحت كورولا السيارة الأكثر مبيعًا في اليابان.

جيل كورولا المميز (2000-2006)

أما الجيل التاسع 2000-2006 فتميّز بتصميمه الذي تم في أوروبا، في حين احتفت تويوتا احتفاء كبيرًا بالجيل العاشر 2006-2013 الذي تزامن إطلاقه مع عيد الميلاد الـ40 لكورولا، وحمل هذا الجيل تصميما جديدا تبنّته كورولا في إصدارتها بشكل عام.

واحتوى الجيل الـ11 الصادر في 2013-2019 على العديد من المواصفات المميزة في الأمن والسلامة، في حين حمل الجيل الـ12 الصادر عام 2019 حتى الآن قاعدة بناء جديدة تحمل اسم "GAC"، إلى جانب تكنولوجيا أفضل ومعدلات أمن وسلامة أقوى.

تويوتا كورولا تصدّرت مبيعات السيارات في العالم في النصف الأول من عام 2020، فباعت أكثر من 413 ألف سيارة، لكن هذا الرقم يعدّ تراجعًا عن حصيلة المبيعات في العام الذي سبقه بنسبة 14.5%، الأمر الذي يعود إلى الركود الاقتصادي والإغلاق الذي شهدته معظم دول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا.