أبرز 22 كلمة جديدة أضافها قاموس أكسفورد عام 2023

لا تحتاج الكلمات الجديدة إلى تاريخ يمتد لقرون لتنتهي في قاموس أكسفورد الإنجليزي، بل تحتاج إلى مرور فترة مناسبة واستخدامها بشكل متكرر بما يكفي ليعترف بأنها جزء من اللغة الإنجليزية، سواء كانت عامية أم لا.

وتضمن آخر تحديث فصلي لقاموس أكسفورد الإنجليزي أكثر من 1400 إدخالة منقحة ومحدثة بالكامل، وأكثر من 700 كلمة وعبارة ومعنى جديد يظهر لأول مرة، بعضها مدخلات جديدة تمامًا مثل CODA، شخص لديه والدان أو أطفال يعانون من ضعف السمع والصمم.

وليست جميع الكلمات المضافة جديدة، فبعضها يعود للكلمات القديمة التي كشف عنها خبراء اللغة، والبعض الآخر عبارة عن إدخالات جديدة للكلمات الموجودة بالفعل. وتقدم العديد من هذه المصطلحات نظرة فريدة على استخدام اللغة بالمملكة المتحدة، في حين يبدو أن مصدر بعضها الولايات المتحدة واستخدمت عبر المحيط الأطلسي.

وفيما يلي أبرز الكلمات الجديدة التي أدخلت إلى قاموس أكسفورد:-

التزييف العميق: كلمة تستخدم لوصف الفيديوهات والصور التي تم إنشاؤها باستخدام التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لإنشاء تلاعبات معقدة وواقعية. وتستخدم التقنيات الحاسوبية لتبديل محتوى الفيديو أو استبدال صورة الوجه أو المظهر الخارجي لشخص ما بتفاصيل شخص آخر لإنشاء مقاطع مزيفة يصعب تمييزها عن الأصل. ويتم استخدام هذه التقنيات بشكل خبيث لنشر أخبار كاذبة وتزييف الهوية والتعرض للانتحال.

كما يمكن لتقنية‎ ‎التزييف العميق ‎أن تستبدل صوتاً بآخر، أو المحيط والخلفية في المقطع بمحيط وخلفية أخرى تماماً، وابُتكرت تقنيات التزييف ‏العميق بالأساس في عالم المؤثرات البصرية لخدمة الأغراض الفنية والسينمائية، وكانت بدايات ابتكار هذه التقنية عام 1997 بشكل ‏مُبسط، وأولي. ولكنها تطورت تدريجياً حتى وصلت إلى أعلى قدراتها منذ عام 2016، ولا تزال في تطور شبه يومي‎.‎

ولعل من أبرز الأمثلة للتزييف العميق تلك التي يظهر فيها مارك زوكربيرغ -المؤسس والمدير التنفيذي لموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" (Facebook) وشركته الأم "ميتا" (Meta)- وهو يعترف بتآمره في مشاركة بيانات المستخدمين.

"الأنتيغرام" هي كلمة أو عبارة تتكون من إعادة ترتيب حروف كلمة أو عبارة أخرى لإنشاء معنى جديد متناقض أو معاكس للكلمة أو العبارة الأصلية. على سبيل المثال "Real fun" هو أنتيغرام لكلمة "funeral"، وtrue lady هو أنتيغرام لكلمة adultery حيث إنها تحتوي على نفس الحروف ولكن بمعانٍ مختلفة تمامًا ومتناقضة.

وكذلك "listen" و"silent" هما أنتيغرام لأنهما يحتويان على نفس الحروف ولكن بمعانٍ معاكسة. كما أن "debit card" و"bad credit" هما أنتيغرام لأنهما يحتويان على نفس الحروف ولكن بمعانٍ متضادة.

غرومزيلا كلمة مركبة تتألف من "groom" و "Godzilla"، وتستخدم لوصف العريس الذي يكون مسيطرًا بشكل مفرط أو كثير المتطلبات بشأن تفاصيل تخطيط حفل زفافه، حتى يصل الأمر إلى مستوى زائد أو غير معقول.

وقد وصفت الممثلة ومصممة الأزياء الأميركية كاثي هيلتون زوج ابنتها رائد الأعمال كارتر ريوم بـ "غرومزيلا" بسبب تصرفاته الغريبة في حفل زفافه والإساءة إليها، حيث كان يتصل بالفرقة الموسيقية ومخطط الحفلة والفنادق وكل شيء، حتى أنه أعد الدعوات مرورًا بتحضير كعكة الزفاف، وقد حصل على لقب الأخطبوط بعد أن شارك في الصغيرة والكبيرة أثناء التخطيط لحفل الزفاف.

وتعد هذه الكلمة اشتقاقا من "bridezilla" والتي تستخدم لوصف العروس التي تكون متطلباتها كثيرة ومبالغا بها أو تكون صعب المراس.

الزراعة أو المزارع الشمسية: وتعني "الاستخدام المتزامن لمساحة من الأرض للزراعة وتوليد الكهرباء باستخدام لوحات الطاقة الشمسية والضوئية". وظهرت هذه الطريقة المبتكرة عام 2021 للمساعدة على مكافحة تغير المناخ من خلال الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة كفاءة المحاصيل والتقليل من تأثيرها البيئي، بالإضافة إلى العديد من الفوائد الأخرى. ولكنها لم تصل بعد إلى معظم المناطق شبه الاستوائية وشبه الجافة.

كودا: اختصار لعبارة Child Of Deaf Adults. وتعني الطفل لبالغين من الصم.

ورغم استخدام هذا المصطلح منذ تسعينيات القرن الماضي، فإنه أصبح شائعا مؤخرا وأدخل لقاموس أكسفورد بفضل فيلم أميركي يحمل نفس الاسم وفاز بأوسكار 2021، وهو كوميدي درامي، من تأليف وإخراج سيان هيدر، بطولة إيميليا جونز، مارلي ماتلن، تروي كوتستور، دانيال دورانت، أوخينيو ديربيز.

ويتناول الفيلم موضوعا حساسا وهو فقدان بعض الوالدين القدرة على السمع والكلام. ويسلط الضوء على المشاكل ومعاناتهم اليومية، وذلك بطريقة غير مباشر، حيث ركز الفيلم على حياة الابنة الصغيرة التي تستطيع الكلام، وقد ناقش هذا العمل الفني الموضوع من زاوية رؤيتها.

