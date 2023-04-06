أبرز 22 كلمة جديدة أضافها قاموس أكسفورد عام 2023

لا تحتاج الكلمات الجديدة إلى تاريخ يمتد لقرون لتنتهي في قاموس أكسفورد الإنجليزي، بل تحتاج إلى مرور فترة مناسبة واستخدامها بشكل متكرر بما يكفي ليعترف بأنها جزء من اللغة الإنجليزية، سواء كانت عامية أم لا.

وتضمن آخر تحديث فصلي لقاموس أكسفورد الإنجليزي أكثر من 1400 إدخالة منقحة ومحدثة بالكامل، وأكثر من 700 كلمة وعبارة ومعنى جديد يظهر لأول مرة، بعضها مدخلات جديدة تمامًا مثل CODA، شخص لديه والدان أو أطفال يعانون من ضعف السمع والصمم.

وليست جميع الكلمات المضافة جديدة، فبعضها يعود للكلمات القديمة التي كشف عنها خبراء اللغة، والبعض الآخر عبارة عن إدخالات جديدة للكلمات الموجودة بالفعل. وتقدم العديد من هذه المصطلحات نظرة فريدة على استخدام اللغة بالمملكة المتحدة، في حين يبدو أن مصدر بعضها الولايات المتحدة واستخدمت عبر المحيط الأطلسي.

وفيما يلي أبرز الكلمات الجديدة التي أدخلت إلى قاموس أكسفورد:-

1- Deepfake

التزييف العميق: كلمة تستخدم لوصف الفيديوهات والصور التي تم إنشاؤها باستخدام التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لإنشاء تلاعبات معقدة وواقعية. وتستخدم التقنيات الحاسوبية لتبديل محتوى الفيديو أو استبدال صورة الوجه أو المظهر الخارجي لشخص ما بتفاصيل شخص آخر لإنشاء مقاطع مزيفة يصعب تمييزها عن الأصل. ويتم استخدام هذه التقنيات بشكل خبيث لنشر أخبار كاذبة وتزييف الهوية والتعرض للانتحال.

كما يمكن لتقنية‎ ‎التزييف العميق ‎أن تستبدل صوتاً بآخر، أو المحيط والخلفية في المقطع بمحيط وخلفية أخرى تماماً، وابُتكرت تقنيات التزييف ‏العميق بالأساس في عالم المؤثرات البصرية لخدمة الأغراض الفنية والسينمائية، وكانت بدايات ابتكار هذه التقنية عام 1997 بشكل ‏مُبسط، وأولي. ولكنها تطورت تدريجياً حتى وصلت إلى أعلى قدراتها منذ عام 2016، ولا تزال في تطور شبه يومي‎.‎

ولعل من أبرز الأمثلة للتزييف العميق تلك التي يظهر فيها مارك زوكربيرغ -المؤسس والمدير التنفيذي لموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" (Facebook) وشركته الأم "ميتا" (Meta)- وهو يعترف بتآمره في مشاركة بيانات المستخدمين.

2- antigram

"الأنتيغرام" هي كلمة أو عبارة تتكون من إعادة ترتيب حروف كلمة أو عبارة أخرى لإنشاء معنى جديد متناقض أو معاكس للكلمة أو العبارة الأصلية. على سبيل المثال "Real fun" هو أنتيغرام لكلمة "funeral"، وtrue lady هو أنتيغرام لكلمة adultery حيث إنها تحتوي على نفس الحروف ولكن بمعانٍ مختلفة تمامًا ومتناقضة.

وكذلك "listen" و"silent" هما أنتيغرام لأنهما يحتويان على نفس الحروف ولكن بمعانٍ معاكسة. كما أن "debit card" و"bad credit" هما أنتيغرام لأنهما يحتويان على نفس الحروف ولكن بمعانٍ متضادة.

3- Groomzilla

غرومزيلا كلمة مركبة تتألف من "groom" و "Godzilla"، وتستخدم لوصف العريس الذي يكون مسيطرًا بشكل مفرط أو كثير المتطلبات بشأن تفاصيل تخطيط حفل زفافه، حتى يصل الأمر إلى مستوى زائد أو غير معقول.

وقد وصفت الممثلة ومصممة الأزياء الأميركية كاثي هيلتون زوج ابنتها رائد الأعمال كارتر ريوم بـ "غرومزيلا" بسبب تصرفاته الغريبة في حفل زفافه والإساءة إليها، حيث كان يتصل بالفرقة الموسيقية ومخطط الحفلة والفنادق وكل شيء، حتى أنه أعد الدعوات مرورًا بتحضير كعكة الزفاف، وقد حصل على لقب الأخطبوط بعد أن شارك في الصغيرة والكبيرة أثناء التخطيط لحفل الزفاف.

وتعد هذه الكلمة اشتقاقا من "bridezilla" والتي تستخدم لوصف العروس التي تكون متطلباتها كثيرة ومبالغا بها أو تكون صعب المراس.

4- Agrivoltaics

الزراعة أو المزارع الشمسية: وتعني "الاستخدام المتزامن لمساحة من الأرض للزراعة وتوليد الكهرباء باستخدام لوحات الطاقة الشمسية والضوئية". وظهرت هذه الطريقة المبتكرة عام 2021 للمساعدة على مكافحة تغير المناخ من خلال الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة كفاءة المحاصيل والتقليل من تأثيرها البيئي، بالإضافة إلى العديد من الفوائد الأخرى. ولكنها لم تصل بعد إلى معظم المناطق شبه الاستوائية وشبه الجافة.

5- CODA

كودا: اختصار لعبارة Child Of Deaf Adults. وتعني الطفل لبالغين من الصم.

ورغم استخدام هذا المصطلح منذ تسعينيات القرن الماضي، فإنه أصبح شائعا مؤخرا وأدخل لقاموس أكسفورد بفضل فيلم أميركي يحمل نفس الاسم وفاز بأوسكار 2021، وهو كوميدي درامي، من تأليف وإخراج سيان هيدر، بطولة إيميليا جونز، مارلي ماتلن، تروي كوتستور، دانيال دورانت، أوخينيو ديربيز.

ويتناول الفيلم موضوعا حساسا وهو فقدان بعض الوالدين القدرة على السمع والكلام. ويسلط الضوء على المشاكل ومعاناتهم اليومية، وذلك بطريقة غير مباشر، حيث ركز الفيلم على حياة الابنة الصغيرة التي تستطيع الكلام، وقد ناقش هذا العمل الفني الموضوع من زاوية رؤيتها.

Just watched the Oscar-winning film CODA. It is amazing! Such good writing, acting, so heartfelt, made me happy/weepy in many instances. Could have been a very saccharine, treacly Hallmark film of the week in a bad director’s hands but this was just perfect! pic.twitter.com/egJQvDdnB6 — Charlie, the Rainy 🌧️&🌤️ Sunny Koala 🇨🇦⚜️🇺🇦 (@HoosAGoodBoy) April 6, 2022

6 – Crash Diet

حمية أو الريجيم الصاروخي: "حمية أو نظام غذائي قاس يهدف إلى فقدان الوزن بشكل سريع جدًا من خلال قيود شديدة على استهلاك السعرات الحرارية على مدى فترة زمنية قصيرة نسبيًا".

وأصبح هذا المصطلح رائجا بعد أن كشفت عارضة الأزياء ونجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان أنها قللت من تناولها للسعرات الحرارية وذهبت في الجري يوميا على جهاز المشي مما أدى إلى فقدانها 16 رطلا (أكثر من 7 كيلوغرامات) من وزنها في 3 أسابيع لتستطيع ارتداء فستان النجمة الأميركية الراحلة مارلين مونرو الشهير "السيد الرئيس" في حدث الأزياء السنوي ميت غالا (Met Gala).

وقد استخدم مشاهير آخرون سابقا أنظمة غذائية قاسية لإنقاص الوزن، بما في ذلك المغنية جيسيكا سيمبسون التي فقدت 100 رطل في 6 أشهر عام 2019.

ويقول الأطباء إنه رغم إمكانية أن تؤدي هذه الحميات إلى فقدان الوزن بسرعة، فإنها "ليست طريقة مناسبة أو آمنة للجميع" كما حذر خبراء تغذية من أن تجربة النظام الغذائي القاسي الذي اتبعته كاردشيان قد يؤدي لزيادة الوزن.

7- Dap

داب: "إيماءة عفوية للتحية، الاعتراف أو التأكيد، تنطوي عادةً على ضرب الكفين معًا، أو اصطدام القبضات، أو الصفق بالأصابع.

وظهرت التسمية والإيماءة في المجتمعات الأميركية السوداء كرمز للتضامن والمقاومة. ظهرت كلمة "داب" أواخر الستينيات من القرن الماضي بين الجنود الأميركيين السود في الخدمة بالخارج في حرب فيتنام، بعد حوادث إطلاق النار من قبل الجنود الأميركيين البيض على زملائهم السود، حيث تحرك الجنود السود معًا لحماية بعضهم البعض، بينما كان الجيش يحظر استخدام تحية القوة السوداء. ثم كانت "الداب" اختصاراً لـ "الكرامة والفخر" وهو اختصار للاتفاقية الكاملة للمساواة والتلاحم.

وتستخدم هذه الإيماءة في جميع أنحاء العالم اليوم. وعام 2012، استخدم الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما هذه الإيماءة عندما التقى كيفن دورانت نجم دوري كرة السلة الأميركي (NBA) وهو يستخدمها عادة عند إلقائه التحية على الآخرين.

8 – Final Girl

الفتاة الأخيرة: هو مُسمى مجازي في أفلام الرعب، ولا سيما أفلام القتل المُتسلسل، ويشير إلى "شخصية أنثوية أسطورية تنجو من المهاجم بعد مقتل الشخصيات الأخرى وتهزمه أو تبقى على قيد الحياة لتواجه القاتل، والتي يتم تصويرها عادة بأنها تتميز بالذكاء والجدية والحذر والعفة وتكون عادة بطلة القصة، وتنجو في النهاية من كل الشخصيات الأخرى في الفيلم.

وظهر مصطلح "الفتاة الأخيرة" في أفلام الرعب والقتل المتسلسل أوائل السبعينيات، من أبرزها فيلم مجزرة منشار تكساس (The Texas Chainsaw Massacre)‏ (1974) والفضائيون عام 1986 وهالوين وهيل رايزر (1987) وأنت التالي (2011) وكوخ الغابة (2012) والشر المميت (2013).

9- Mononym

مونوميم: شخص شهير يعرف باسم من كلمة واحدة (عادة اسم أو اسم دلع أو مستعار).

وقد ابتكرت صحيفة نيويورك تايمز هذا المصطلح عام 1962، في إشارة إلى عارضة الأزياء والممثلة الفرنسية كابوسين التي شاركت في أدوار مميزة بفيلم النمر الوردي (1963) وأفلام أخرى، وعملت لدار أزياء جيفتشي وكريستيان ديور، وماتت منتحرة في سويسرا عام 1990.

وتشمل الشخصيات المشهورة الأخرى التي يعرف بها اسم مفرد مغنية البوب الباربيدوسية والممثلة ومصممة الأزياء روبن ريانا فينتى المعروفة باسم الشهرة ريانا (بالإنجليزي: Rihanna) والمغنية الأميركية مادونا والمغنية والممثلة الأميركية بيونسي والمغنية الأميركية زيندايا ونجمي الكرة البرازيلي والأرجنتيني الراحلين بيليه ومارادونا، وغيرهم.

10 – Parasocial

العلاقة الباراجتماعية: "تصف العلاقة التي تتميز بشعور الحميمية غير المتبادل الذي يشعر به المشاهد أو المعجب أو المتابع تجاه شخصية مشهورة أو بارزة (عادةً مشهورة في الإعلام) حيث يشعر المعجب أو المتابع (بشكل خاطئ) أنه يعرف الشخصية المشهورة كصديق".

وقد ارتفع البحث عن هذا المصطلح بشكل كبير في سبتمبر/أيلول 2021، بعد أن تم الكشف عن أن النجم الكوميدي الأميركي جون مولاني ينتظر طفلا من زوجته الممثلة أوليفيا مون. شعر معجبوه بالخيانة، حيث بنى مولاني شهرته، بشكل كبير، على كونه "زوجًا لا يريد الأطفال" (كان متزوجًا حينها من النجمة آن ماري) في محاولة لتفسير الخيبة المريرة التي تعرض لها المعجبون.

11- Porch Pirate

قرصان الشرفة: "لص يسرق الطرود التي يوصلها البريد السريع ويتركها خارج أبواب منازل أو مكاتب المتلقين الأصليين دون مراقبة. وفي بعض الدول، تقوم الشرطة بوضع أجهزة تتبع في الطرود كالفخ للقبض على اللصوص وردعهم. واستخدمت وسائل الإعلام هذا المصطلح منذ عام 2007، ويعتقد أن المذيع والممثل الكوميدي الأميركي آدم كارولا هو الذي اخترعه.

12- Superyacht

اليخت الفاخر: "يخت كبير أو ضخم للغاية، وخصوصًا ذلك التي يتميز بالفخامة المبالغ فيها ويستخدم للرحلات البحرية".

ويعد اليخت الفاخر هيستوري سوبريم ( (History Supreme ) الأكثر تكلفة، ويشاع أنه مملوك لرجل الأعمال الماليزي من أصل صيني روبرت كيوك. ويبلغ تكلفته حسب الشائعات 4.8 ملايين دولار ومغطى بالمعادن الثمينة، بما في ذلك هيكل مصنوع من الذهب الخالص، وتأتي غرفة النوم الرئيسية بشكل فاخر للغاية، حيث إنها تأتي مزينة بالبلاتين ولها فن جداري مصنوع من الحجر النيزكي وعظام الديناصور. ووفقا لمجلة فوربس، قدرت ثروة كيوك بـ 12.8 مليار دولار، في مارس/آذار 2019.

13- Textspeak

لغة الرسائل النصية: "اللغة المميزة للرسائل النصية وأشكال الاتصال الإلكتروني الأخرى، والتي غالباً ما تتألف من الاختصارات والاختصارات اللاحقة والوجوه والرموز التعبيرية أو الإيموجي، وما إلى ذلك".

وتغمر لغة الرسائل النصية حياتنا اليومية بشكل كامل لدرجة أن محرري القاموس الإنجليزي لجامعة أكسفورد (OED) اختاروا لأول مرة على الإطلاق إيموجي الوجه المبتسم باعتباره الكلمة الأولى الأشهر عام 2015.

فالشكل المعروض أدناه حاز على المكان الأول في قائمة أكسفورد السنوية، ولوصفه بالكلام نستطيع القول: إنه "وجه ضاحك مع دموع الفرح".

14- aestel:

الأيستيل: "علامة أو مؤشر، يستخدم لمتابعة القراءة أو الحفاظ على مكان القراءة في مخطوطة". وهذا المصطلح ليس حديثا للغاية، فقد ورد لأول مرة في مقدمة الملك الفريد لترجمته في القرن التاسع من كتاب الرعاية الرعوية للبابا غريغوري الأول الذي يعود إلى القرن السادس. وأصل كلمة الأيستيل يعود إلى العصا المصممة لقراءة المخطوطات مثل الكتب المقدسة، وغالبًا ما كان المحارب الشهير وملك إنجلترا الفريد "العظيم" يستخدمها.

15- air fryer:

القلاية الهوائية: جهاز مطبخ يستخدم لطهي الطعام بأسلوب صحي دون استخدام الزيت وذلك بالحرارة الهوائية المدفوعة، حيث يتم تداول الهواء الساخن بشكل سريع وقوي حول الطعام لتحقيق التحميص والقلي دون الحاجة إلى كميات كبيرة من الزيت. ويتميز هذا الجهاز بسهولة الاستخدام والتنظيف، كما أنه يوفر الكثير من الوقت والجهد في المطبخ.

16- Captain Obvious

كابتن أوبفيس (Obvious تعني واضح أو جلي): لقب يطلق في العادة بشكل ساخر على الشخص الذي يقول أمورًا واضحة وبديهية جدًا ومعروفة للجميع دون الحاجة للإشارة إليها، وليس فيها أي معنى أو قيمة مضافة. ويمكن استخدامه أيضًا لوصف الذين يتحدثون بشكل زائد ولا يتوقفون عن الكلام عندما يكون الأمر واضحًا بالفعل. في بعض الأحيان يستخدم هذا المصطلح لوصف شخص يفتقد للذكاء أو الحدس في مواقف معينة.

17- halfsies:

هافسيز: مصطلح غير رسمي يعني تقسيم شيء ما بالتساوي إلى نصفين أو مشاركته بالتساوي بين شخصين أو مجموعتين. ويمكن استخدام هذا المصطلح أيضًا في معانٍ أكثر عمومية للإشارة إلى تقسيم أو مشاركة أي شيء بالتساوي، مثل الوقت أو الموارد أو المسؤوليات.

18 jag:

جاغ: "مصطلح أسكتلندي يشير إلى "حقنة تحت الجلد، خاصة التطعيم" وأصبح استخدامه شائعا أثناء تفشي جائحة كورونا.

19- keep cup:

كيب كاب: "كوب قابل لإعادة الاستخدام" وهي علامة تجارية لأكواب القهوة المعاد استخدامها بهدف الحد من استخدام الأكواب الورقية والبلاستيكية. ويستخدم مع الأكواب التي يمكنك أن تحملها معك وتستخدمها عدة مرات.

20- pinkie promise

وعد الخنصر: "تعهد أو وعد يُقطَع بوضع شخص ما أصبع الخنصر مع خنصر الشخص الآخر ويتفقان على شيء ما، وينظر إليه على أنه ملزم وصادق بشكل خاص" ويمارس بشكل شائع بين الأطفال.

21- tailgate party

حفلة تيلغيت أو الباب الخلفي: "حفلة تُعقد عادة في موقف سيارات ملعب رياضي قبل أو بعد المباراة أو الفعالية الرياضية أو حدث كبير، حيث يتم تقديم الطعام والشراب عند فتح باب الصندوق الخلفي للمركبة واستخدامه كطاولة مؤقتة.

غالبًا ما يتضمن حفل تيلغيت الشواء، ويحضر المشاركون طعامهم ومشروباتهم لتقاسمها مع الآخرين. قد يتضمن بعض حفلات تيلغيت الموسيقى والألعاب والترفيه الآخر.

وتحظى حفلات تيلغيت بشعبية في الولايات المتحدة، وخاصة مباريات كرة القدم، ولكن يمكن أن تقام أيضًا في الأحداث الرياضية الأخرى والحفلات الموسيقية والمهرجانات. وغالبًا ما يُنظر إليها على أنها طريقة ممتعة للاحتفال وتقديم الدعم للفريق المفضل أو الفنان.

22- Demimonde

"نصف العالم" ومأخوذة من كلمة "demi-monde" باللغة الفرنسية: "مجموعة من الناس يُنظر إليهم على أنهم مشبوهين، أو يعيشون على هامش المجتمع".

ويعود هذا المصطلح إلى مسرحية بعنوان "نصف العالم" "Le Demi-Monde" للكاتب الفرنسي ألكسندر دوما الابن، نشرت عام 1855. تناولت المسرحية الطريقة التي كانت فيها الدعارة في تلك الفترة تهدد مؤسسة الزواج.

كلمات الأعوام الماضية

ويضم قاموس أكسفورد في صورته الحالية نحو 600 ألف كلمة، وطبعته الثانية التي نُشرت عام 1989 تملأ 20 مجلداً، وكانت هناك خطّة لنشر طبعة ثالثة عام 2005 لكّن عمليّات التحرير لم تصل بعد إلى المنتصف. لكن قليلين في وقتنا الراهن يعتمدون على النسخة المطبوعة، وانتقل جزء كبير من التحرير والاستخدام إلى الإنترنت، وهو ما يفسّر جزئياً تلكؤ الناشر في الدفع بإصدار جديد مطبوع.

ويعود قاموس أكسفورد الإنجليزي إلى الأضواء مرّة كل عام على الأقل، ذلك عندما تعلن الهيئة القائمة على أعرق وأهم سجل معجمي للغة الإنجليزية وتوثيقها اختيارها لكلمة العام من بين المفردات الجديدة التي أبدعتها قرائح المتحدثين بتلك اللغة.

وتعكس الاختيارات عادة جدلاً ثقافياً واجتماعياً واسعاً حول مسائل تعني الشأن العام، فشملت السنوات الأخيرة "ما بعد الحقيقة"، "ثقافة الإلغاء"، "الأخبار المزيفة أو الكاذبة" في حين امتنعت أثناء جائحة كورونا عام 2020 عن اختيار كلمة واحدة، نظراً لفيض الاصطلاحات التي أطلقتها الخبرة المستجدة بالتعامل مع الطاعون الجديد، فكان أن قدّمت مجموعة منها. لذلك وسعت جائزتها لتشمل مجموعة من الكلمات الرئيسية الجديدة، من بينها الإغلاق، حرائق الغابات، كوفيد-19، بالإضافة إلى Black Lives Matter (حياة السود مهمة)، WFH (العمل من المنزل)، keyworkers (العمال الأساسيين)، furlough (المعونة المالية لمن تعطلت أعمالهم).

وعام 2022، تمت إضافة أكثر من 650 كلمة جديدة، تتراوح بين العامية ومصطلحات التكنولوجيا ولغة علم النفس. وكانت أسلوب أو وضع غوبلن "Goblin Mode" هي الكلمة المختارة من قاموس "أكسفورد" لذلك العام.

وبحسب القاموس الإنجليزي، يدّل هذا المصطلح على طريقة تصرف أو سلوك من دون خجل ولا يتوافق مع الأعراف الاجتماعية المقبولة، ويشير إلى شخص قذر ينغمس في كسله ولا يريد مغادرة المنزل، وظهر هذا المصطلح بادئ الأمر عام 2009، لكنه لم ينتشر إلا مؤخرا.

وفي حديث لـصحيفة "غارديان" البريطانية، لفت الخبير اللغوي الأميركي بين زيمر إلى أنّ "وضع غوبلن" يتحدث عن هذا العصر، وهو فعلاً تعبير هذا العام، في حين بات الناس ينظرون إلى الأعراف الاجتماعية بطرق جديدة، فهو يسمح بإلغاء الأعراف الاجتماعية القديمة واعتماد عادات جديدة. وانتشر هذا المصطلح على تطبيق TikTok، لينضّم إلى قافلة كلمات جديدة في قاموس أكسفورد.

وكانت مجموعة مؤلفي معاجم أكسفورد الإنجليزية اختارت كلمة (Vax) التي تعني اسم لقاح وفعل يلقح أيضا بالإنجليزية باعتبارها كلمة عام 2021.

وعام 2019 كانت كلمة "طارئ مناخي" هي الأحدث من حيث الاستعمال، والمختارة في معناها الجلي والواضح، وواحدة من بين أبرز العبارات التي يستعملها المتحدثون بالإنجليزية وفق قاموس أكسفورد. وتحدد أكسفورد مفهوم "الطارئ المناخي" بالوضعية التي تتطلب تدخلا عاجلا، لتقليص تأثيرات تغير المناخ أو إيقافه، وتجنب الأضرار البيئية الناجمة عنه.

واختارت أكسفورد للمعاجم كلمة "سام toxic"" كلمة العام 2018.

وعام 1917 اختار قاموس أوكسفورد كلمة "youth quake" التي تعني "زلزال الشباب" ككلمة العام، وتعني "تغيير ثقافي أو سياسي أو اجتماعي كبير ناشئ عن أفعال الشباب أو تأثيرهم". وقد استخدمت الكلمة لأول مرة من قبل رئيس تحرير مجلة فوغ ستينيات القرن الماضي لوصف تأثير ثقافة الشباب في تغير الموضة والموسيقى. وراجت الكلمة هذا العام للتعبير عن الأثر الذي تركه الناخبون الشباب بالساحة السياسية في بريطانيا وفرنسا ونيوزيلندا.

ومنذ 2004 تختار أكسفورد كلمة العام، من بين الكلمات التي يلاحظ استعمالها بشكل واسع، وتجد اهتماما على مدى الأشهر 12 من السنة. وتختار المؤسسة فائزا، بناء على بيانات استخدام الكلمة، واعتمادا على مؤشرات التأثير الثقافي للكلمة.

وتقول مجموعة أكسفورد إن سجلها اللغوي يجمع محتويات الأخبار ويراعى تحديثها يوميا، ويحتوي على أكثر من 14.5 مليار كلمة جاهزة تحت تصرف مصممي المعاجم للبحث والتحليل.