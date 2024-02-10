لأصحاب الوقت الضيق.. 6 منصات عالمية للتعليم عن بُعد مجانا

تُعد الدورات التدريبية المجانية المتوفرة عبر الإنترنت إحدى أسهل طرق تحصيل العلم والخبرات، وذلك دون تكبد كثير من العناء أو التكاليف. فمواقع التعليم المجاني عبر الإنترنت تساعد على تعلم الدورات التدريبية دون الخروج من راحة منزلك.

علاوة على توفير الوقت والجهد والمال، كثيرا ما يتم تقديم برامج تعليمية من قبل أفضل الجامعات والمتخصصين في المجال عبر التسجيلات الصوتية والفيديو والمقالات والكتب الإلكترونية، الأمر الذي يجعلها خيارا مثاليا لأصحاب الوقت الضيق والالتزامات الكثيرة.

فيما يلي نستعرض أشهر المنصات التي تتيح فرصة تعلم أفضل الدورات التدريبية المجانية عبر الإنترنت.

كورسيرا (Coursera)

أحد أفضل الخيارات للتعليم عبر الإنترنت، يوفر موقع كورسيرا إمكانية الوصول إلى الدورات التدريبية المقدمة من متخصصين من الجامعات والكليات المختلفة في جميع أنحاء العالم، إذ عقد الموقع شراكة مع جامعات رائدة مختلفة، مما يجعل محتواه ضمن المواقع الأكثر موثوقية في مجال التعليم عن بُعد.

وتتميز هذه المنصة بأنها تركز على الدورات الجامعية، بالإضافة إلى أكثر من ألف مقطع فيديو مجاني وبرامج الشهادات المعتمدة التي يمكن تغيير التخصص الدراسي من خلالها بسهولة للحصول على شهادة جامعية مُعترف بها.

وفي حين أن بعض الدورات التدريبية مجانية، فقد تكون هناك رسوم مقابل الشهادات أو الميزات الإضافية في كل دورة على حدة، والتي قد يمتد بعضها من عام إلى 4 أعوام مثل الدراسات الجامعية.

تشمل الدورات المجانية المتاحة عبر الموقع مختلف المجالات، منها تكنولوجيا المعلومات والصحة والأعمال والجمال والموضة وإدارة الأعمال والكتابة الإبداعية وغيرها، مع عدد محدود من الدورات باللغة العربية، لكن من أكثر الدورات التعليمية نجاحا على هذه المنصة:

دبلومة "البرمجة للجميع"، المقدمة من جامعة ميتشيغان الأميركية، بأكثر من 3 ملايين منتسب في الدورة.

دورة "تعلم كيف تتعلم: أدوات عقلية لمساعدتك على إتقان دراسة المواضيع الصعبة"، المقدمة من مؤسسة "دي تي إس" التعليمية بأميركا، بأكثر من 3.7 ملايين منتسب في الدورة.

دورة "التحول الذهني: تجاوز عقبات التعلم واكتشاف إمكاناتك المخفية"، المقدمة من جامعة ماكماستر الأميركية، بقرابة نصف مليون منتسب.

إيديكس EdX:

على غرار كورسيرا، يقدم موقع إيديكس دورات من الجامعات والمؤسسات المختلفة. وهو يوفر العديد من الدورات التدريبية مجانا، ويمكن الدفع مقابل الشهادة عند إتمام الدورة، ويتيح الموقع أيضا خيارات مدفوعة لمزيد من الامتيازات.

وبدلا من الاضطرار إلى البحث عن الكليات المناسبة والمتاحة عبر الإنترنت واحدة تلو الأخرى، يتيح هذا الموقع الوصول إلى الدورات الدراسية بين 160 جامعة، مثل جامعة هارفارد وجامعة بوسطن وغيرها الكثير.

ومن أنجح الكورسات المجانية عبر تلك المنصة:

مقدمة في علوم الحاسوب، المقدمة من جامعة هارفارد.

مقدمة في علوم الحاسوب والبرمجة باستخدام بايثون، من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

دورة الإعداد لاختبار الآيلتس IELTS الأكاديمي في اللغة الإنجليزية، مقدمة من جامعة كوينزلاند الأميركية.

أكاديمية خان Khan Academy:

أكاديمية خان هي منصة تعليمية غير ربحية تقدم دورات ودروس وتدريبات مجانية عبر الإنترنت في مواضيع مختلفة، وتستهدف في المقام الأول طلاب المراحل الدراسية ما قبل الجامعية، بداية من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر.

المنصة التعليمية بدأها أول الأمر الأميركي من أصول هندية "سال" سلمان أمين خان، حين كان يريد تدريس الرياضيات لابن عمه، وقد تطورت المنصة الآن لتصبح فريقا ضخما يوفر موقعا متخصصا بتقديم مهارات تعليمية عالية المستوى.

لا يوفر الموقع أي دورات باللغة العربية، مع التركيز بشكل أساسي على مختلف العلوم والمجالات الدراسة باللغة الإنجليزية فقط.

ومن أشهر الدورات التدريبية المقدمة عبر الموقع:

"كيف تشجع طفلك على التعلُّم بسعادة عن بُعد"، وفيه دليل قصير للآباء والأمهات باللغة الإنجليزية، لتعزيز تعلم أطفالهم الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و7 سنوات في المنزل، ويغطي القراءة والكتابة والحساب والمهارات الاجتماعية.

ودليل أفضل الخطوات لدعم متعلمي اللغة الإنجليزية، وفيه يتم تعلم كيفية استخدام الأكاديمية بشكل فعال لمتعلمي اللغة الإنجليزية، مع نصائح الخبراء وتوجيهات شاملة للأدوات التعليمية المجانية المتاحة بالموقع.

ماستر كلاس Master Class:

في حين أن بعض المنصات تحتوي على الآلاف من الكورسات، فإن ماستر كلاس يقدم عددا محدودا ومختارا من الدورات. مع ما يزيد قليلا على 100 دورة تدريبية يتم طرحها في الوقت الواحد، ويقدمها متخصصون مختارون ومشاهير محترفون في مجالاتهم، بداية من الطهي والتمثيل، وصولا إلى الفيزياء والتصوير السينمائي.

وبشكل عام يقدم هذا الموقع دورات من المحتوى غير الرسمي، لذلك قد لا يكون الخيار الأنسب بالنسبة لك إن كنت تحاول الحصول على درجة الماجستير عبر الإنترنت.

وبالرغم من تكلفة الدورات التي عادة ما تكون عالية عبر تلك المنصة، يتم طرح بعض المواضيع والحلقات بشكل مجاني لمعرفة المزيد من التفاصيل عن التخصص.

ومن أشهر دورات التدريبية على الموقع:

دورة تعلُّم فن كتابة الإثارة والخيال، مع الكاتب الأميركي صاحب "شيفرة دافنشي"، دان براون.

دورة تعلُّم فن الطهي، مع الشيف العالمي جوردون رامزي.

يوديمي Udemy:

يوديمي هي عبارة عن منصة يقوم الأساتذة فيها بتصميم وبيع الدورات التدريبية معهم من خلالها، كل وفقا لاختصاصه وخبراته وأسلوبه في التعليم. ومع ذلك، يقدم العديد من المدربين أيضا دورات مجانية تغطي موضوعات مختلفة، تتراوح من العلوم الأكاديمية، وصولا إلى دورات تطوير الذات والحديث للجماهير وكتابة المحتوى الرقمي وغيرها.

يحتوي الموقع على قدر هائل من الدورات والكورسات، متجاوزا 150 ألف دورة في مجالات مختلفة، بأكثر من 900 مليون التحاق بالدورات من مختلف دول العالم. ومع ذلك، تتضمن الجوانب السلبية للموقع ضرورة شراء بعض الدورات بشكل مستقل بدلا من الاشتراك الشهري الشامل.

يتيح الموقع آلاف البرامج التدريبية باللغة الإنجليزية، وعددا محدودا من الدورات بالعربية أو لتعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

ومن أشهر الدورات المجانية بالموقع من حيث عدد المنتسبين:

دورة كاملة في نظام تشغيل جافا للمبتدئين.

مقدمة في البرمجة باستخدام بايثون.

دورة تصميم الويب لمطوري المواقع الإلكترونية للمبتدئين.

أليسون Alison:

تقدم منصة وموقع أليسون دورات ودبلومات مجانية عبر الإنترنت في مجموعة محدودة من المواضيع، مثل التسويق والصحة والعلوم الإنسانية والعلوم والتكنولوجيا.

وتُعد الميزة البارزة لهذه المنصة الأيرلندية هي أن الجميع يستطيعون تحمل تكاليفها، مع إمكانية مجانية (مدعومة بالإعلانات) للدراسة عبر الموقع، وآلاف الدورات التدريبية المتاحة في مختلف التخصصات، مع عيب وحيد هو عدم تقديمه إمكانية الحصول على شهادات جامعية معتمدة عند إتمام الدورة.

ومن أشهر الدورات المجانية المقدمة عبر الموقع: