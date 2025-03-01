تعليم

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ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لإلغاء وزارة التعليم

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس مرسوما يهدف إلى إغلاق وزارة التعليم وهو هدف يسعى إليه اليمين الأميركي منذ عقود معترضا على التدخل الفدرالي في النظام التعليمي الذي تديره كل ولاية على حدة.

Published On 21/3/2025
TOPSHOT - US President Donald Trump holds up an executive order after signing it during an education event in the East Room of the White house in Washington, DC, March 20, 2025.

بعد وقف ترامب المنح الأميركية.. هذا ما جرى لـ"ضحايا" القرار في مصر؟

لم يكن طلاب المنحة الأميركية بالقاهرة يتوقعون أن المعسكر الذي جمعهم داخل أسوار الجامعة الأميركية بالقاهرة سيشهد لحظة مفصلية في مسيرتهم الأكاديمية، وذلك بعد قرار الرئيس ترامب بوقف المنح الفدرالية.

Published On 30/1/2025
طلاب المنحة الأميركية يواجهون خطر ضياع عام دراسي كامل، خاصة أولئك الذين لا يزالون في عامهم التمهيدي (شترستوك)

القدس.. وقفة احتجاج ضد ملاحقة مدارس الفرقان

نظم القائمون على مؤسسة مدارس الفرقان وأولياء أمور عدد من الطلبة وقفة أمام محكمة الاحتلال في القدس، احتجاجا على استهداف وزارة المعارف الإسرائيلية لمدراس المؤسسة ورياض الأطفال.

Published On 28/1/2025
(الجزيرة)
مدة الفيديو 03 دقيقة 11 ثانية 03:11

في يومهم العالمي.. معلمو اليمن يواجهون أزمات معقدة

“راتبي الشهري لا يكفي لشراء أدنى مقومات الحياة لأسرتي المكونة من 5 أفراد، نتيجة تدهور العملة وارتفاع الأسعار بشكل جنوني”، بهذه الكلمات يصف المعلم اليمني هشام التويجي وضعه الصعب نتيجة الحرب.

Published On 5/10/2024
طلاب يمنيون على الهواء الطلق_

لماذا يفضل المهاجرون المدارس الإسلامية لتربية أبنائهم في أميركا؟

عندما يتعلق الأمر بالأبناء، تتعقد الاختيارات وتلح التحديات على ضرورة ترسيخ الثقافة الأصلية والاندماج مع وطنهم الجديد. وهنا تصبح المدارس الخاصة وسيلة لمساعدة الأبناء على التكيف في مجتمعهم البديل.

Published On 1/10/2024
من داخل أحد فصول المرحلة الابتدائية بمدرسة آية
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