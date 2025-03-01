يبلغ عدد الطلاب في مدارس التعليم الفني نحو 2.3 مليون طالب، في حين يبلغ عددهم في مرحلة الثانوي العام نحو 2.1 مليون، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.