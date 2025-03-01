وقفة احتجاجية ضد إغلاق الاحتلال مدارس أونروا في القدس
نظم عدد من طلاب مدارس القدس التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وقفة احتجاجية تنديدا بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق مدارسهم بشكل نهائي.
نظم عدد من طلاب مدارس القدس التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وقفة احتجاجية تنديدا بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق مدارسهم بشكل نهائي.
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس مرسوما يهدف إلى إغلاق وزارة التعليم وهو هدف يسعى إليه اليمين الأميركي منذ عقود معترضا على التدخل الفدرالي في النظام التعليمي الذي تديره كل ولاية على حدة.
قال البيت الأبيض في وثيقة إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيوقع اليوم الخميس أمرا تنفيذيا يهدف إلى إغلاق وزارة التعليم، تنفيذا لتعهد رئيسي قطعه على نفسه خلال حملته الانتخابية.
لم يكن طلاب المنحة الأميركية بالقاهرة يتوقعون أن المعسكر الذي جمعهم داخل أسوار الجامعة الأميركية بالقاهرة سيشهد لحظة مفصلية في مسيرتهم الأكاديمية، وذلك بعد قرار الرئيس ترامب بوقف المنح الفدرالية.
نظم القائمون على مؤسسة مدارس الفرقان وأولياء أمور عدد من الطلبة وقفة أمام محكمة الاحتلال في القدس، احتجاجا على استهداف وزارة المعارف الإسرائيلية لمدراس المؤسسة ورياض الأطفال.
يقف فلسطينيو 48 والقدس الذين يلتحقون بالجامعات الفلسطينية أمام مشروع قانون إسرائيلي ستكون له انعكاسات سلبية كبيرة على الطلبة أنفسهم وعلى الجامعات الفلسطينية.
احتفت المنصات بعزيمة وإصرار الطالبة شمس الحافظ عبد الله، التي قطعت مسافة ألفي كيلومتر من تشاد إلى السودان للحاق بامتحانات الشهادة الثانوية، اليوم السبت.
وفق بيانات وكالة “أونروا” يدرس أكثر من 1800 طالب وطالبة في 7 مؤسسات تعليمية تابعة لها داخل حدود بلدية القدس، في حين تسعى البلدية إلى ضمهم لمدارسها بعد حظر الوكالة.
“راتبي الشهري لا يكفي لشراء أدنى مقومات الحياة لأسرتي المكونة من 5 أفراد، نتيجة تدهور العملة وارتفاع الأسعار بشكل جنوني”، بهذه الكلمات يصف المعلم اليمني هشام التويجي وضعه الصعب نتيجة الحرب.
عندما يتعلق الأمر بالأبناء، تتعقد الاختيارات وتلح التحديات على ضرورة ترسيخ الثقافة الأصلية والاندماج مع وطنهم الجديد. وهنا تصبح المدارس الخاصة وسيلة لمساعدة الأبناء على التكيف في مجتمعهم البديل.
يبلغ عدد الطلاب في مدارس التعليم الفني نحو 2.3 مليون طالب، في حين يبلغ عددهم في مرحلة الثانوي العام نحو 2.1 مليون، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.