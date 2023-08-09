الخروج خلال الصيف ونهاره الطويل يجعل من الصعب السيطرة على رائحة الجسم، ويكون المتهم الأول وراء الرائحة الكريهة هو العرق -الذي يزيد خاصة في درجات الحرارة العالية- ولكن في الحقيقة العرق عديم الرائحة، وتتسبب في تغير رائحته عدة عوامل، منها تراكم البكتريا على الجسم، وتناول بعض الأطعمة ذات الروائح القوية، وأحيانا زيادة الوزن، وبعض الحالات الطبية.

وللحفاظ على رائحتك منعشة خلال الصيف لا يكفي أن تغمر نفسك بالعطر، ولكن يجب الانتباه لنظافة الجسم وما تأكل ونوع الملابس التي ترتديها. إليك بعض النصائح لتجنب انبعاث رائحة غير زكية من جسمك.

ابدأ يومك بالاستحمام

أحد أسباب تغير رائحة العرق وجعلها كريهة هو تراكم البكتيريا على الجلد، وللتخلص منها وتجديد نظافة الجسم احرص على الاستحمام باستمرار بالصابون المضاد للبكتيريا، خاصة في بداية اليوم وعقب ممارسة الرياضة.

وحاول التركيز على تنظيف المناطق التي تتعرق أكثر من غيرها، مثل الإبطين والفخذين، مع ضرورة التخلص من الشعر في منطقة الإبط، إذ يجعل الشعر الكثيف البشرة أرضا خصبة لتكاثر البكتيريا عليها.

اعتن بنظافة شعرك

قد يكون التركيز على استخدام مضادات العرق والعطور للجسم فقط، ولكن للشعر تأثير أيضا على الرائحة، والحفاظ على نظافته يساعد على الحد من رائحة الجسم المزعجة.

ولتنظيف الشعر بعمق، حاول فركه بالشامبو بعمق لإزالة البكتيريا والزيوت منه، وأوصت "الأكاديمية الأميركية للأمراض الجلدية" بتركيز فرك الشامبو على فروة الرأس وتنظيفها جيدا قبل الانتقال إلى باقي شعرك.

التجفيف الجيد للجسم

احرص على تجفيف الجسم جيدا عقب الوضوء أو الاستحمام، وخاصة الأماكن التي تتعرق كثيرا، إذ يزيد نمو البكتيريا على البشرة الرطبة.

عطّر غرفتك

لا يقتصر الأمر على أجسامنا فقط، فالحفاظ على رائحة المكان الذي توجد به، سواء كان غرفة بالمنزل أو أماكن العمل، يساعد في الحفاظ على رائحة الجسم، لذا فإن معطر الجو أو استخدام الشمع العطري أو البخور قد يساعد في إضفاء رائحة خفيفة ومنعشة لك.

تخير مأكولاتك

قد تسبب بعض الأطعمة رائحة عرق كريهة، ولذلك حاول الانتباه لما تأكل، وتجنب بقدر الإمكان الأطعمة ذات الروائح القوية مثل البصل والثوم، والكرنب والبروكلي والقرنبيط، والأكل الغني بالتوابل مثل الكاري والكمون، والأطعمة الحارة، واللحوم الحمراء، وقلل من شرب الكافيين.

لا لارتداء الملابس مرتين

حاول تغيير ملابسك باستمرار وتجنب ارتداء نفس الملابس أو الجوارب مرتين دون غسلها.

وعند غسل الملابس، يمكنك قلبها إلى الخارج قبل وضعها في الغسالة، إذ يساعد ذلك في التخلص من الزيوت والعرق المتراكم على ملابسك وخروجها برائحة منعشة أكثر.

وإذا كان لديك حذاء مفضل ترتديه باستمرار، يمكنك استخدام مزيل الرائحة الخاص بالقدم واحرص على وضع الحذاء في الهواء عند خلعه.

ارتدِ أقمشة طبيعية وملابس فضفاضة

يسمح ارتداء الملابس الفضفاضة لبشرتك بالتنفس ويمنع الاحتفاظ بالعرق على جسمك وتراكمه، وهو من العوامل التي تسبب الرائحة الكريهة.

ويُنصح أيضا بارتداء ملابس بأقمشة طبيعية مثل القطن والكتان، وتجنب ارتداء ملابس من الأقمشة الاصطناعية مثل البوليستر، حيث وجدت دراسة نشرت في مجلة "الجمعية الأميركية لعلم الأحياء الدقيقة" (ASM) أن ارتداء البوليستر يساعد على نمو الميكروبات على الجلد وكتم العرق، مما يسبب رائحة الجسم الكريهة.

استخدم مزيل العرق

استخدم مضادا أو مزيلا للتعرق، ولتحقيق أقصى استفادة من أي منهما يجب وضعهما على بشرة نظيفة وجافة، وعقب وضعه انتظر حتى تجف بشرتك قبل ارتداء الملابس.

اشرب المزيد من الماء

الحفاظ على رطوبة الجسم وشرب كمية كافية من الماء يساعد على تخفيف العرق وتقليل رائحة الجسم الكريهة.

مزيل عرق طبيعي

وذكر موقع "كليفلاند كلينيك" بعض الطرق الطبيعية لتقليل رائحة الجسم الكريهة، ومنها: