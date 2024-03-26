تمارين رفع الأثقال تجعلك قادرا على حمل أكياس البقالة لعمر أطول

إذا كنت ممن ينظرون بشفقة إلى لاعبي رياضات رفع الأثقال متسائلا عن الدافع الذي يجعلهم يستمتعون بهذا التعب، فربما تغير رأيك بعد معرفة الفوائد الجمة لهذه الرياضات.

وتقول الكاتبة ليدا دينورث في مقال في موقع "ساينتفك أميركان" (Scientific American)، إنها كانت تعتقد أن لعب الأثقال محصور على الرياضيين الذين يسعون لتحسين أداءهم أو للرجال الراغبين بالظهور بمظهر الرجل الضخم، وبدل رفع الأثقال كانت الكاتبة تمشي لعدة أميال يوميا وتمارس اليوغا.

ولكن حاليا تتزايد الأدلة العلمية حول الفوائد الجسدية لتمارين القوة التي لا تستطيع التمارين الهوائية -مثل المشي والجري- وحدها تحقيقها.

وقالت دينورث إن الإرشادات الفدرالية للأميركيين ومنظمة الصحة العالمية ومؤسسات أخرى تحث على ممارسة التمارين التي تقوي العضلات مرتين أو أكثر أسبوعيا. وقد قصدوا بالتمارين التي تقوي العضلات تمارين رفع الأثقال متوسطة أو مرتفعة الكثافة والتي تشمل جميع عضلات الجسم. بالإضافة إلى ذلك ممارسة التمارين الرياضية الهوائية متوسطة إلى مرتفعة الشدة لمدة تتراوح بين 150 و300 دقيقة.

ويشكل أي تمرين رياضي إجهادا فيزيائيا، وممارسة التمارين بالشكل الصحيح تجعل الجسم يتأقلم مع الجهد ويصبح أكثر قوة. وتقوم تمارين المقاومة بزيادة سرعة نبضات القلب وتجعل الرئتين تعملان أكثر لمد الجسم بالهواء المشبع بالأكسجين. لكن الفائدة الأساسية المرجوة من تمارين تقوية العضلات تأتي من الطريقة التي تُجهد فيها العضلات.

التمزقات

وقالت الكاتب إنه ينجم عن سحب ودفع الأثقال تمزقات صغيرة جدا في نسيج العضلات. هذه التمزقات الصغيرة ليست تلفا بالعضلات؛ بل تعطي هذه التمزقات الصغيرة العضلات الفرصة لإصلاح نفسها وبناء المزيد من الألياف، وستجعل منها أقوى من السابق.

وقد نُشر تحليل لمجموعة من الدراسات عام 2022 أظهر الارتباط بين ممارسة تمارين تقوية العضلات وانخفاض تراوح بين 10 و17% في جميع مسببات الوفاة.

ويخسر الإنسان في كل عقد بعد العقد الثالث من عمره 3-8% من الكتلة العضلية في جسمه. وتعطيك تمارين المقاومة الفرصة لمقاومة التقدم بالعمر من خلال بناء العضلات. كما تحسن هذه التمارين من بناء العظام فتزيد من كثافة المعادن فيها.

وتحسين صحة العظام والعضلات ليست الفائدة الوحيدة لتمارين المقاومة فهي أيضا تحسن من نوعية الحياة للمرضى الناجين من السرطان. كما وتقلل هذه التمارين من خطر حدوث السكري وتساعد في السيطرة عليه، وتقلل من القلق والاكتئاب.

وسيحقق أي تمرين مقاومة الفائدةَ المرجوة منه سواء كان ذلك التمرين سحبا لأربطة مرنة أو تمارين الضغط أو رفع الأثقال طالما أنه يضع ضغطا على العضلات. وينصح الخبراء الأشخاص بالبدء بتمارين خفيفة حتى لا يؤذوا أنفسهم وأن يقوموا بعد ذلك بزيادة شدة التمارين بشكل متدرج. ومن المهم أن تزيد الأوزان أو شدة التمارين مع مرور الوقت؛ فإكمال 3 مجموعات من رفع الأثقال ذات الوزن 3 كيلوغرامات ستكون مهمة صعبة على الشخص المبتدئ، ولكنها لن تعطي الفائدة المرجوة بعد التزامك بالتمرين لفترة طويلة.

تمارين المقاومة تشمل عدة أمثلة منها:

ضع هدفا لك أن تقوم بممارسة التمارين في جلستين أسبوعيا كحد أدنى، يمكنك أن تقوم بذلك بوتيرة أعلى. الجلسات الأقصر تضمن لك أن تقوم بذلك على المدى البعيد فتحافظ على ديمومة التمارين وتجعلها جزءا من عادتك، وبذلك تقوى عضلاتك وتصبح قادرا على حمل أكياس البقالة لعمر أطول.