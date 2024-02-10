أفضل 5 خضار لفقدان الوزن

هل تحاول التخلص من بعض الكيلوغرامات؟ نقدم لك أفضل الخضروات التي يمكنك تناولها عندما تحاول إنقاص الوزن.

وتميل الخضار إلى أن تكون صديقة لخسارة الوزن، وذلك لأن معظمها منخفض السعرات الحرارية، وجميعها تحتوي على ألياف مشبعة، مما يساعد على التغلب على الجوع وتقليل الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المحتوى المائي للخضروات يزيد من حجم الطعام، وهذا يساعد على إبقائك ممتلئا لفترة أطول.

لكن بعض الخضار أفضل من بعضها الآخر حيال فقدان الوزن.

وفيما يلي 5 خضروات مفيدة بشكل خاص لفقدان الوزن:

السبانخ

يحتوي السبانخ على القليل من السعرات الحرارية، وعلى قيمة غذائية عالية، وهو متعدد الاستعمالات لاستخدامه في جميع أنواع الوصفات.

والسبانخ من الخضار التي يرتبط تناولها بخفض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل مرض السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب، وبعض أنواع السرطان.

استمتع بالسبانخ في سموثي أخضر صحي، أو في السلطة، أو في يخنة أو شوربة.

البروكلي

غنية بالألياف الغذائية. يمكن شواؤها مع زيت الزيتون البكر الممتاز والتوابل. كما يمكن تناولها مع المعكرونة أو اللحم.

البازلاء الخضراء

تحتوي البازلاء الخضراء على ما يقارب من 9 غرامات من الألياف لكل كوب. ويمكن أن تساعدك على الشعور بالشبع بسهولة.

كما يمكن إضافة البازلاء الخضراء المجمدة إلى الحساء، أو الاستمتاع بها كطبق جانبي مع زيت الزيتون والليمون.

القرنبيط

يحتوي القرنبيط على 27 سعرة حرارية فقط لكل كوب. وهو يوفر الألياف التي تساعد على إبطاء عملية الهضم وتعزيز الشعور بالامتلاء.

والقرنبيط أيضا خالٍ من الدهون والكوليسترول ومنخفض الصوديوم. ويمكن طهوه مع الأرز أو كحساء بالجزر.

البطاطا الحلوة

تتمتع البطاطا الحلوة بنكهة حلوة تتناسب بشكل جيد مع الأطعمة مثل الكرنب والفاصوليا السوداء. ويمكن شويها مع القشرة.

إرشادات عامة لفقدان الوزن

افعل

مارس النشاط لمدة 150 دقيقة أسبوعيا، ويمكنك تقسيم ذلك إلى جلسات أقصر، وذلك وفقا لخدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة

احصل على 5 حصص من الخضار والفواكه يوميا، 80 غراما من الفواكه أو الخضروات الطازجة أو المعلبة أو المجمدة تمثل حصة واحدة.

اهدف إلى خسارة 0.5 إلى 1 كيلوغرام في الأسبوع.

اقرأ الملصقات الغذائية.

استبدل المشروبات السكرية بالماء، وإذا كنت لا تحب الطعم، أضف شرائح الليمون أو الليمون الحامض للنكهة.

قلل من تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون، وابدأ باستبدال الحبوب السكرية ببدائل الحبوب الكاملة.

شارك خطة إنقاص الوزن الخاصة بك مع شخص تثق به، إذ يمكنه المساعدة في تحفيزك عندما تمر بيوم سيئ.

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