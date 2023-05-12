زيت الزيتون من الأغذية الشهية والصحية، فما أبرز فوائده؟ وماذا يحدث للجسم عند تناوله يوميا؟ وما فوائد تناول زيت الزيتون على الريق؟

مكونات زيت الزيتون

زيت الزيتون هو الزيت الطبيعي المستخرج من ثمرة شجرة الزيتون.

يتكون نحو 14% من زيت الزيتون من دهون مشبعة (saturated fat)، في حين أن 11% منه عبارة عن دهون متعددة غير مشبعة (polyunsaturated)، مثل "أحماض أوميغا 6″ (omega-6) و"أوميغا 3" (omega-3) الدهنية.

والأحماض الدهنية السائدة في زيت الزيتون هي دهون أحادية غير مشبعة تسمى حمض الأوليك (oleic acid)، وتشكل 73% من إجمالي محتوى الزيت.

وتشير الدراسات إلى أن حمض الأوليك يقلل الالتهاب وقد تكون له آثار مفيدة على الجينات المرتبطة بالسرطان، وفقا لتقرير هيلث لاين (Health line).

ونؤكد هنا أن زيت الزيتون ليس علاجا لأي مرض أو حالة صحية، ولا ينبغي استخدامه بديلا عن الدواء أو مراجعة الطبيب، واسأل طبيبك عما إذا كانت زيادة حصتك من زيت الزيتون قد تفيدك في التعامل مع مشاكل صحية معينة.

ماذا يحدث للجسم عند تناول زيت الزيتون يوميا؟

وجدت دراسة أجريت عام 2020 أن استهلاك أكثر من نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون يوميا قد يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وذلك وفقا للجمعية الأميركية للقلب.

كما أفاد باحثون في مجلة الكلية الأميركية لأمراض القلب بأن الأشخاص الذين يتناولون أكثر من نصف ملعقة طعام يوميا من زيت الزيتون لديهم معدلات أقل للوفاة المبكرة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية ومرض ألزهايمر وأسباب أخرى مقارنة بالأشخاص الذين لم يتناولوا أبدا أو نادرا زيت الزيتون.

ما فوائد تناول زيت الزيتون على الريق؟

فوائد تناول زيت الزيتون على الريق هي نفس فوائد تناوله مع الغذاء.

مع ذلك، يعتقد البعض أن تناول زيت الزيتون البكر الممتاز على معدة فارغة يعمل على تهدئة الشهية.

لذلك، قد يكون زيت الزيتون مساعدا على فقدان الوزن، بشرط أن يكون إجمالي استهلاك السعرات الحرارية أقل مما يحرق الشخص.

ما فوائد زيت الزيتون؟

مضادات الأكسدة

زيت الزيتون مليء بمضادات الأكسدة القوية، وهي مركبات نشطة بيولوجيا وقد تقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل السرطان.

كما أن مضادات الأكسدة تحارب الالتهاب وتساعد على حماية الكوليسترول في الدم من الأكسدة، وهما فائدتان قد تقللان من خطر الإصابة بأمراض القلب.

خصائص قوية مضادة للالتهابات

يعتقد أن الالتهاب المزمن هو المحرك الرئيسي للأمراض، مثل السرطان وأمراض القلب ومتلازمة التمثيل الغذائي ومرض السكري من النوع الثاني ومرض ألزهايمر والتهاب المفاصل وحتى السمنة.

ويمكن أن يقلل زيت الزيتون البكر من الالتهاب الذي قد يكون أحد الأسباب الرئيسية لفوائده الصحية.

ويحتوي زيت الزيتون على الأوليوكانثال (oleocanthal)، الذي ثبت أنه يعمل بشكل مشابه لإيبوبروفين (وهو دواء مضاد للالتهابات).

ويقدر بعض العلماء أن الأوليوكانثال الموجود في 3.4 ملاعق كبيرة (50 مل) من زيت الزيتون البكر الممتاز له تأثير مماثل لـ10% من جرعة البالغين من الإيبوبروفين.

وتشير الأبحاث أيضا إلى أن حمض الأوليك يمكن أن يقلل من مستويات علامات الالتهاب المهمة مثل "بروتين سي التفاعلي" (CRP) .

المساعدة في منع الجلطات

تحدث السكتة الدماغية بسبب اضطراب تدفق الدم إلى الدماغ، إما بسبب جلطة دموية أو نزيف.

وقد تمت دراسة العلاقة بين زيت الزيتون وخطر السكتة الدماغية على نطاق واسع، ووجدت مراجعة كبيرة للدراسات -أجريت على 841 ألف شخص- أن زيت الزيتون كان المصدر الوحيد للدهون الأحادية غير المشبعة المرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب.

وفي مراجعة أخرى أجريت على 140 ألف مشارك، كان أولئك الذين تناولوا زيت الزيتون أقل عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

الوقاية من أمراض القلب

زيت الزيتون يقي من أمراض القلب بعدة طرق، فهو يقلل الالتهاب ويحمي الكوليسترول الضار من الأكسدة ويحسن بطانة الأوعية الدموية، وقد يساعد في منع تجلط الدم المفرط.

كما أن زيت الزيتون قد يساعد في خفض ضغط الدم.

القدرة على محاربة ألزهايمر

في مرض ألزهايمر يحدث تراكم ما يسمى لويحات بيتا أميلويد داخل خلايا الدماغ.

وقد أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت على الفئران أن مادة في زيت الزيتون يمكن أن تساعد في إزالة هذه اللويحات.

تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني

يبدو أن زيت الزيتون يحمي بشكل كبير من مرض السكري من النوع الثاني، إذ ربطت عديد من الدراسات هذا الزيت بالتأثيرات المفيدة على نسبة السكر في الدم وحساسية الأنسولين.

مضادات الأكسدة في زيت الزيتون لها خصائص مضادة للسرطان

يمكن لمضادات الأكسدة الموجودة في زيت الزيتون أن تقلل الضرر التأكسدي بسبب الجذور الحرة، التي يعتقد أنها المحرك الرئيسي للسرطان.

وتُظهر عديد من دراسات المخبرية (التي لم تُجر على البشر) أن المركبات الموجودة في زيت الزيتون يمكن أن تقاوم الخلايا السرطانية.

خصائص مضادة للجراثيم

يحتوي زيت الزيتون على عديد من العناصر الغذائية التي يمكن أن تمنع البكتيريا الضارة أو تقتلها.

واحدة من هذه البكتيريا هي الملوية البوابية "هيليكوباكتر بيلوري" (Helicobacter pylori)، وهي بكتيريا تعيش في المعدة ويمكن أن تسبب قرحة المعدة وسرطان المعدة.

وأظهرت الدراسات التي أجريت على أنابيب الاختبار أن زيت الزيتون البكر الممتاز يحارب 8 سلالات من هذه البكتيريا، 3 منها مقاومة للمضادات الحيوية.

كم يحتاج الجسم من زيت الزيتون يوميا؟

زيت الزيتون مفيد للصحة، لكنه غني بالسعرات الحرارية. وتحتوي ملعقة طعام من زيت الزيتون على نحو 120 سعرا حراريا.

وعموما ينصح بتناول ما بين ملعقة إلى ملعقتي طعام في اليوم. وتشمل هذه الكمية كلًا من زيت الزيتون الذي تشربه لفوائد صحية، وذلك الذي تتناوله مع الطعام ضمن عملية الطهو.

فوائد زيت الزيتون للرجال

بالإضافة للفوائد السابقة، توصلت دراسة طبية يونانية إلى أن زيت الزيتون أفضل من الفياغرا، وفق ما نقله الموقع الألماني "بيلد دير فراو".

وخلص فريق من الباحثين من جامعة أثينا إلى تلك النتيجة بعد تحليل بيانات 660 رجلا يبلغ متوسط أعمارهم 67 عاما، ونشر نتائج الدراسة موقع دويتشه فيله يناير/كانون الثاني 2019.

وأفراد المجموعة الأولى من عينة البحث تناولوا ما لا يقل عن 9 ملاعق من زيت الزيتون أسبوعيا، على عكس أفراد المجموعة الثانية الذين لم يتناولوه.

وكانت النتيجة أن الرجال الذين كانوا يتناولون زيت الزيتون باستمرار ظهرت لديهم مشاكل أقل بكثير مقارنة بأفراد المجموعة الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، فإن نسبة هرمون التستوستيرون كانت أعلى بكثير لدى الرجال الذين كانوا يتناولون زيت الزيتون.

وعلى عكس الفياغرا، فإن زيت الزيتون لا يؤثر إيجابا فقط على النشاط الجنسي لمدة وجيزة، بل إن مفعوله يستمر على المدى الطويل.

وبينت كثير من التجارب كذلك أن زيت الزيتون مفيد للقلب من خلال إبطاء تشكيل الكوليسترول في الكبد، وحماية الشرايين من الترسبات الخطيرة، والتقليل من خطر الإصابة بتجلط الدم.

كما أن زيت الزيتون يوسع الشرايين ويسهل عملية تدفق الدم، لأن ضعف الانتصاب عند الرجال غالبا ما تكون له علاقة بتصلب الشرايين.

فوائد زيت الزيتون للشعر

العناصر الكيميائية الأساسية لزيت الزيتون هي حمض الأوليك وحمض البالمتيك (palmitic acid) والسكوالين (squalene)، وهذه كلها مرطبات.

وفي الواقع، تحتوي عديد من أنواع الشامبو والبلسم والدهن على إصدارات المرطبات.

وهناك قليل جدا من الأدلة العلمية التي تدعم شعبية زيت الزيتون في العناية بالشعر، لكن بعض الأبحاث تشير إلى أن زيت الزيتون قد يكون له تأثير ترطيب كبير.

كما يمكن لزيت الزيتون أن يضيف نعومة ويقوي الشعر عن طريق اختراق جذع الشعر والحفاظ على الرطوبة. وقد يكون اللمعان الذي يقال إنه يأتي من زيت الزيتون ناتجا عن الزيت الذي يعمل على تنعيم الطبقة الخارجية من الشعر.

فوائد زيت الزيتون للمعدة

اقترحت دراسة أجريت على البشر أن استهلاك 30 غراما من زيت الزيتون البكر الممتاز يوميا يمكن أن يقضي على عدوى الملوية البوابية في المعدة في 10-40% من الناس في أقل من أسبوعين.