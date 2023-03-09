قد تبدو المعلومة غريبة، ولكن هناك العديد من المشاكل الصحية التي قد تبدأ بالظهور لدى الرجال بعد سن 30، فما هي؟ وما أعراضها؟ وكيف الوقاية منها؟

على الرغم من أن صحتك يجب أن تكون أولوية قبل وقت طويل من الوصول إلى رقم 30، فإن هذا هو الوقت الذي تبدأ فيه الأمراض الصحية الأكثر خطورة في الظهور لدى معظم الرجال.

لسوء الحظ، يعتقد العديد من الرجال أنهم أصغر من أن يبدؤوا في مواجهة مشاكل صحية معينة ولا يأخذون الوقت الكافي للاستعداد لما قد يحدث.

والتالي مشاكل صحية قد تبدأ لدى الرجال في عمر 30، نقدمها لك هنا مع نصائح حول كشفها المبكر والتعامل معها:

مشاكل القلب

إذا كنت في الثلاثينيات من العمر، فقد تعتقد أن لديك متسعا من الوقت قبل أن تبدأ في التفكير في صحة قلبك وفرص إصابتك بنوبة قلبية، ولكن هذا غير دقيق.

وقد يرتفع الكوليسترول ويسبب مشاكل في الثلاثينيات من العمر، خاصة عندما يبدأ التمثيل الغذائي في التباطؤ. هذا قد يؤدي إلى أضرار تصل الشرايين ومشاكل القلب.

وقد يعاني الرجال في الثلاثينيات من ارتفاع ضغط الدم، وهذا يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب في وقت لاحق من حياتهم، لذلك من المهم فحص ضغط الدم مرة واحدة على الأقل في السنة.

وإذا كان ضغط دمك أعلى من 120/80 -حتى في قراءة واحدة- فعليك أن تأخذ الأمر على محمل الجد، واستشر طبيبك.

وتماما مثل ارتفاع ضغط الدم، تزيد مستويات الكوليسترول المرتفعة في الثلاثينيات من العمر من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

ويمكن أن تؤدي التغييرات في نمط الحياة والنظام الغذائي عادة إلى السيطرة على مستويات الكوليسترول المرتفعة. ابدأ بتقليل تناولك للدهون المشبعة والمتحولة، وحرك جسمك. وإذا لم يؤد النظام الغذائي والنشاط البدني وحدهما إلى خفض مستويات الكوليسترول، فقد يوصي طبيبك بالأدوية.

وأيضا إذا كنت في الثلاثين وتدخن فأنت أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب.

وإذا كنت شابا مدخنا، فالتزم بالإقلاع عن التدخين قبل فوات الأوان.

كيف تحمي نفسك من أمراض القلب في عمر 30؟

1- حافظ على وزن صحي

ترتفع معدلات السمنة لدى البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و39 عاما، وتظهر الأبحاث أن الحالات المرتبطة بالسمنة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية هي الأسباب الرئيسية للوفاة المبكرة التي يمكن الوقاية منها.

ويعد النظام الغذائي الصحي والنشاط البدني من أفضل الأسلحة التي تمتلكها ضد السمنة وأمراض القلب كشخص بالغ. واختر نظاما غذائيا مليئا بالأطعمة الغنية بالمغذيات مثل الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والدواجن والأسماك والمكسرات، واستهدف 150 دقيقة على الأقل من النشاط البدني في الأسبوع.

2- قلل من توترك

الإجهاد جزء لا مفر منه من الحياة حتى عندما تكون صغيرا، ولكن طريقة تفاعلك معه يمكن أن تؤدي إلى عدد من المشاكل الصحية.

ويمكن أن يؤدي الإجهاد إلى سلوكيات مثل قلة النشاط البدني والإفراط في تناول الطعام التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. وتعتبر ممارسة الرياضة، وعدم التدخين، واتباع نظام غذائي صحي، والحفاظ على الموقف الإيجابي طرقا جيدة للتعامل مع التوتر والحفاظ على صحة قلبك.

فقدان كتلة العظام والعضلات

قد تبدأ في ملاحظة انخفاض طفيف في كتلة عضلاتك وكتلتك العظمية مع تقدمك في الثلاثينيات من العمر. ومن المهم الآن أكثر من أي وقت مضى ممارسة الرياضة والحصول على ما يكفي من الكالسيوم وفيتامين "د" في نظامك الغذائي للحفاظ على قوة عظامك.

وبالإضافة إلى ذلك، إذا كنت معتادا على التدخين، فقد حان الوقت الآن للإقلاع عن التدخين الذي يمكن أن يساهم في فقدان كثافة العظام.

ويعد منع فقدان كتلة العظام والعضلات أمرا مهما لأنه قد يجعلك أكثر عرضة للإصابات (مثل السقوط). وتشمل الأطعمة الغنية بالكالسيوم: الحليب والسردين والخضراوات الورقية الداكنة.

وبالنسبة لفيتامين "د" ركز على دمج الأسماك الدهنية والبيض في نظامك الغذائي. وإذا لم تكن قادرا على تناول هذه الأطعمة، فيمكنك تناول مكمل غذائي عالي الجودة بدلا من ذلك، لكن بعد استشارة الطبيب.

سرطان الخصية

سرطان الخصية نادر نسبيا، ولكنه قد يظهر عند الرجال في الثلاثينيات من العمر، التي تعتبر وقتا مناسبا للخضوع لفحص سرطان الخصية.

أعراض سرطان الخصية

قد تشمل الأعراض:

الوجع في الفخذ

تورمات في إحدى الخصيتين أو كلتيهما

الألم في الخصيتين أو كيس الصفن

إذا واجهت أيا من الأعراض المذكورة أعلاه، فتأكد من تحديد موعد مع طبيب المسالك البولية لإجراء فحص طبي.

سرطان البروستاتا

لا يمثل سرطان البروستاتا بشكل عام مصدر قلق كبير للرجال في الثلاثينيات من العمر. ومع ذلك، فإن إدراك أي أعراض تتطور (بالإضافة إلى الاكتشاف المبكر) يمكن أن يحدث فرقا عند علاج سرطان البروستاتا.

أعراض سرطان البروستاتا تشمل:

كثرة التبول

الألم عند التبول

عدم القدرة على حبس البول أو البدء في التبول

صعوبة الحفاظ على الانتصاب

القذف المؤلم

الأمر الجيد أن الاكتشاف المبكر لسرطان البروستاتا يمكن أن يجعل العلاج أفضل.