النحاس هو معدن أساسي ضروري للبقاء على قيد الحياة. وهو موجود في جميع أنسجة الجسم ويلعب دورا في تكوين خلايا الدم الحمراء والحفاظ على الخلايا العصبية والجهاز المناعي.

ما فوائد النحاس؟

للنحاس دور مهم في عدد من الوظائف، بما في ذلك:

المساعدة في الحفاظ على صحة العظام والأوعية الدموية

إنتاج خلايا الدم الحمراء، وفقا لتقرير في موقع هيلث لاين

تنظيم معدل ضربات القلب وضغط الدم

امتصاص الحديد

الوقاية من التهاب البروستاتا

يساعد في الحفاظ على صحة الأعصاب

تطوير وصيانة العظام والأنسجة الضامة والأعضاء مثل الدماغ والقلب

تقوية الجهاز المناعي

قد يساعد وجود كمية كافية من النحاس في النظام الغذائي في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية وهشاشة العظام أيضا.

مضاد للأكسدة، إذ قد يساعد في تقليل إنتاج الجذور الحرة. ويمكن للجذور الحرة أن تلحق الضرر بالخلايا والحمض النووي، مما يؤدي إلى السرطان وأمراض أخرى.

ما الأطعمة التي تحتوي على النحاس؟

المحار

لحوم الأعضاء، مثل الكبد

البطاطا

البازيلاء

الفول

الخضروات الخضراء

الحبوب الكاملة

بذور زهرة دوار الشمس

زبدة الفول السوداني

الشوكولاتة الداكنة

هل النحاس يقضي على الشيب؟

يتأثر لون الشعر بإنتاج صبغة الميلانين، التي تتطلب عنصر النحاس. وهذا يعني أن نقص النحاس قد يعزز ظهور الشيب المبكر.

لذلك فإن حصولك على كمية كافية من النحاس يوميا قد يساعد في منع الشيب المبكر.

الاحتياج اليومي من النحاس

يبلغ البدل اليومي الموصى به (RDA) حوالي 900 ميكروغرام (mcg) يوميا للمراهقين والبالغين.

والحد الأعلى المسموح به من النحاس للبالغين الذين أعمارهم 19 عاما وما فوق هو 10000 ميكروغرام، أو 10 ملليغرامات يوميا. تناول كمية أعلى من هذا المستوى يمكن أن يكون ساما.

علامات نقص النحاس في الجسم

قد تشمل أعراض نقص النحاس ما يلي:

الارتعاش

إحساس بالوخز

مشية غير مستقرة

خدر

تعب

فقر الدم

فقدان الرؤية

حالات قد تؤدي إلى نقص النحاس

يحصل معظم الناس على ما يكفي من النحاس من نظامهم الغذائي. ولكن إذا كان لديك أحد الحالات التالية، فقد تحتاج إلى مكملات النحاس

مرض السيلياك celiac disease

التليف كيسي

مرض كرون

متلازمة مينكيس Menkes syndrome

النحاس وحرق الدهون

وجدت دراسة طبية نشرت في 2016 أن النحاس يلعب دورا مهما وفعالا في حرق الدهون باعتباره أحد العناصر الغذائية الأساسية لأعضاء جسم الإنسان، إذ أظهرت الأبحاث قدرته على تحطيم الخلايا الدهنية في الجسم.

ووفقا للدراسة التي أجريت في مختبر لورنس بيركلي الوطني للطاقة (مختبر بيركلي) بجامعة كاليفورنيا، فقد اشتهر النحاس على مدى عقود بدوره في بعض الوظائف البيولوجية، إذ كان معروفا بأهميته في تشكيل خلايا الدم الحمراء وامتصاص الحديد وتطوير النسيج الضام ودعم نظام المناعة.

وقال رئيس فريق الباحثين في مختبر بيركلي بجامعة كاليفورنيا، كريس تشانغ، إن النحاس ضروري لتحطيم الخلايا الدهنية بحيث يمكن استخدامه للحصول على الطاقة.

وأضاف أن النحاس يلعب دور المنظم في الجسم ويساهم في كسر الدهون باستمرار، لافتا إلى أن زيادة نسبة النحاس في الدم تسهم في مزيد من حرق الخلايا الدهنية.

تسمم النحاس

مثلما أن النحاس ضروري للبقاء على قيد الحياة، فإن الكثير من النحاس يمكن أن يكون ساما. تم تحديد مستوى تناول النحاس العلوي المسموح به عند 10 ملليغرامات يوميا.

أعراض تسمم النحاس

يمكن أن تسبب كمية كبيرة من النحاس أعراض التسمم، بما في ذلك:

القيء

إسهال

اليرقان

ألم عضلي

في الحالات الشديدة، يمكن أن تسبب المستويات السامة من النحاس ما يلي:

تلف الكبد

سكتة قلبية

فشل كلوي

موت

مرض ويلسون

مرض ويلسون هو اضطراب وراثي يكون فيه الكبد غير قادر على التخلص من النحاس الزائد. يتراكم النحاس بعد ذلك في أعضاء مثل الدماغ والكبد والعينين، مما يسبب الضرر بمرور الوقت. يمكن أن يكون مرض ويلسون مهددا للحياة إذا لم تحصل على علاج له.