كيف تتعامل مع حكة الجلد؟

تعتبر الحكة من مشاكل الصحية الشائعة، فما أبرز أسبابها؟ وكيف التعامل معها؟

ويعد الجفاف أحد أبرز أسباب الحكة، كما قد ترجع إلى الحساسية ‫والصدفية والإكزيما وأمراض الكلى والكبد واضطرابات الأيض وأمراض الدم ‫والجهاز الليمفاوي، وذلك وفقا لغرفة الصيادلة في ولاية ‫هيسن الألمانية.

وأوضحت غرفة الصيادلة أنه يمكن تخفيف حكة الجلد من خلال وضع كمادات باردة على ‫المواضع المصابة بالحكة.

‫وقالت الغرفة إنه يمكن تخفيف حكة الجلد أيضا بواسطة بعض الأدوية ‫المتوفرة بدون وصفة طبية مثل الكريمات المحتوية على اليوريا أو الكافور ‫أو المنثول.

‫كما أن مضادات الحساسية، التي تحتوي على مواد فعالة مثل "السيتريزين" أو ‫"اللوراتادين" أو "ديسلوراتادين" يمكن أن تساعد أيضا في تخفيف الحكة.

‫‫ونظرا لأن الجفاف يعد سببا محتملا لحكة الجلد، فإنه ينبغي بعد الاستحمام ‫استعمال كريمات تحتوي على مواد مرطبة مثل "الألو فيرا" و"وديكسبانثينول".

‫وفي حال استمرار حكة الجلد على مدار فترة طويلة، فإنه ينبغي استشارة ‫الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراءها وعلاجه.