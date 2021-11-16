حساسية الجلد.. أعراضها وأنواعها وعلاجاتها

ما حساسية الجلد، وما شكلها وأعراضها وأنواعها، ثم ما علاجات حساسية الجلد تلك؟ الإجابات في هذا التقرير الشامل…

ما حساسية الجلد؟

حساسية الجلد هي حالة يصبح فيها الجلد متهيجا، كما قد يصبح محمرا ومثيرا للحكة، مع الشعور بالانزعاج وحتى الألم.

شكل حساسية الجلد

الشكل الذي تأتي به حساسية الجلد، أي أعراضها، تشمل عموما 3 أمور، وذلك وفقا للأكاديمية الأميركية للحساسية والربو والمناعة، وهي:

الحكة

الاحمرار

التورم

وتقول الأكاديمية الأميركية إن هذه من الأعراض الشائعة في معظم حالات حساسية الجلد. ومع ذلك، هناك بعض الاختلافات التي تساعد في تشخيص حالات معينة.

أنواع حساسية الجلد

التهاب الجلد التأتبي (Atopic Dermatitis) ويعرف أيضا باسم الأكزيما (Eczema)

الأكزيما هي أكثر الأمراض الجلدية شيوعا، خاصة عند الأطفال. يصيب المرض واحدا من كل 5 أطفال، ولكن واحدا فقط من بين كل 50 بالغا. يعتقد الآن أنه ناجم عن "تسرب" (leakiness) حاجز الجلد، مما يجعله يجف ويصبح عرضة للتهيج والالتهابات بسبب العديد من العوامل البيئية.

أيضا، يعاني بعض الأطفال الصغار المصابين بالأكزيما من حساسية تجاه الطعام مما قد يؤدي إلى تفاقم أعراض الأكزيما. في حوالي نصف المرضى الذين يعانون من التهاب الجلد التأتبي الشديد، يرجع المرض إلى وراثة جين معيب في جلدهم يسمى "فيلاغرين" (Filaggrin).

وعلى عكس الشرى أو أرتيكاريا، فإن حكة الأكزيما لا تحدث فقط بسبب الهيستامين (Histamine)، لذلك قد لا تتحكم مضادات الهيستامين في الأعراض. وغالبا ما ترتبط الأكزيما بالربو أو التهاب الأنف التحسسي (حمى القش) أو حساسية الطعام.





التهاب الجلد التماسي التحسسي (Allergic Contact Dermatitis)

يحدث التهاب الجلد التماسي التحسسي عندما يتلامس جلدك مباشرة مع أحد مسببات الحساسية. على سبيل المثال، إذا كنت تعاني من حساسية تجاه النيكل وتلامس جلدك مع المجوهرات المصنوعة حتى من كمية صغيرة جدا من النيكل، فقد تصاب بجلد أحمر أو متقشر أو متورم عند نقطة التلامس.

ملامسة اللبلاب السام والبلوط السام والسماق السام يمكن أن يسبب أيضا التهاب الجلد التماسي التحسسي. والطفح الجلدي الأحمر المثير للحكة ناجم عن طلاء زيتي يغطي هذه النباتات. ويمكن أن يأتي رد الفعل التحسسي من لمسها فعليا، أو عن طريق لمس الملابس أو الحيوانات الأليفة أو حتى أدوات البستنة التي لامست الزيت.

الشرى (Hives) ويعرف أيضا باسم أرتيكاريا Urticaria

هو التهاب في الجلد يحدث عندما يطلق الجهاز المناعي الهيستامين. يؤدي ذلك إلى حدوث تسرب (Leak) في الأوعية الدموية الصغيرة، مما يؤدي إلى تورم الجلد. ويسمى التورم في الطبقات العميقة من الجلد بالوذمة الوعائية (Angioedema).

هناك نوعان من الشرى، الحاد والمزمن. يحدث الشرى الحاد أحيانا بعد تناول طعام معين أو ملامسة محفز معين. ويمكن أيضا أن يحدث بأسباب غير مسببة للحساسية مثل الحرارة أو ممارسة الرياضة، بالإضافة إلى الأدوية أو الأطعمة أو لدغات الحشرات أو العدوى.

الوذمة الوعائية (Angioedema)

الوذمة الوعائية هي تورم في الطبقات العميقة من الجلد. غالبا ما يرى مع الأرتيكاريا، حدوث الوذمة الوعائية في الأنسجة الرخوة مثل الجفون أو الفم أو الأعضاء التناسلية. تسمى الوذمة الوعائية "الحادة" إذا استمرت الحالة لفترة قصيرة فقط من دقائق إلى ساعات. فيما تحدث الوذمة الوعائية الحادة عادة بسبب رد فعل تحسسي تجاه الأدوية أو الأطعمة. وتحدث الوذمة الوعائية المزمنة المتكررة عندما تصبح الحالة على مدى فترة طويلة من الزمن عادة ليس لها سبب محدد.

الوذمة الوعائية الوراثية (Hereditary angiodema (HAE

هي حالة وراثية نادرة ولكنها خطيرة تنطوي على تورم في أجزاء مختلفة من الجسم، بما في ذلك اليدان والقدمان والوجه وجدار الأمعاء والمسالك الهوائية، ولا يستجيب حينها للعلاج بمضادات الهيستامين أو الأدرينالين لذلك من المهم أن تذهب لزيارة أخصائي.





أعراض خاصة ببعض أنواع حساسية الجلد

أعراض التهاب الجلد التأتبي (أكزيما)

حكة أو احمرار أو جفاف الجلد.

إذا ظهر سائل عند خدش الجلد، فهذا يعني أن به عدوى (Infected).

غالبا ما تظهر الأكزيما على الوجه عند الرضع.

الأطفال عرضة للإصابة بطفح جلدي عند انحناءات مفصل الكوع والمعصمين وخلف الركبتين وخلف الأذنين.

عادة ما يعاني المراهقون والشباب من الطفح الجلدي في نفس مواقع الأطفال، وكذلك في اليدين والقدمين.

غالبا ما يعاني المرضى المصابين بخلل في جين فلاغرين (filaggrin) من أكزيما اليد مع وجود خطوط صغيرة على جلد راحة أيديهم.

أعراض الشرى (الأرتيكاريا)

نتوءات أو كدمات (welts) بارزة تسبب الحكة وتتراوح أحجامها ويمكن أن تظهر في أي مكان على الجسم. وفي الشرى الحاد تختفي النتوءات في غضون دقائق إلى بضعة أسابيع. أما في حالة الشرى المزمن فإن الأعراض تستمر لأشهر أو حتى سنوات.

أعراض الوذمة الوعائية

غالبا ما تظهر الوذمة الوعائية على الوجه حول العينين أو الخدين أو الشفتين. ويمكن أن تحدث هذه الطبقة العميقة من التورم أيضا في اليدين أو القدمين أو الأعضاء التناسلية أو داخل الأمعاء أو الحلق.





علاج حساسية الجلد

علاج التهاب الجلد التأتبي (الأكزيما)

الطريقة الأكثر فعالية لعلاج الأكزيما هي استخدام المرطبات والمراهم الموضعية التي تقلل الالتهاب، على سبيل المثال. الستيرويدات الموضعية (topical steroids)، مثبطات الكالسينيورين (calcineurin inhibitors) أو مثبطات فوسفوديستيراز 4 (phosphodiesterase 4 inhibitor)، وفقا للأكاديمية الأميركية للحساسية والربو والمناعة.

ويمكن وصف المضادات الحيوية في حالة الاشتباه بوجود عدوى بكتيرية في الجلد كمحفز لتهيج الأكزيما. وتشمل الأعراض التقشر والنز والألم. ويجب تجنب الستيرويدات عن طريق الفم، فعلى الرغم من فعاليتها، فإن الأكزيما تصبح عادة عند إيقاف الدواء. كما يمكن أن تسبب الستيرويدات الفموية أيضا آثارا جانبية خطيرة إذا تم تناولها لفترات طويلة من الزمن.

وفي بعض الأحيان، تساعد الملابس الداخلية القطنية وبدلات الجسم على حماية الجلد من المهيجات ومن الخدش. ويجب تجنب استخدام منتجات الصابون التي تحتوي على كبريتات لوريل الصوديوم وأي محفزات تسبب رد فعل. على أن اختصاصي الحساسية لديك سيكون قادرا على المساعدة في تحديد ما إذا كان هناك محفز يمكن تجنبه.

ويمكن لإستراتيجيات علاج حساسية الجلد وإدارتها أن تخفف أيضا من التحديات الاجتماعية. يتم أحيانا تجاهل الأشخاص المصابين بالأكزيما، وخاصة الأطفال، أو تمييزهم من قبل الآخرين الذين يعتقدون أن الطفح الجلدي مُعدٍ.





علاج الشرى والوذمة الوعائية

إذا كان من الممكن تحديد سبب الشرى، فيمكن إدارة الحالة عن طريق تجنب هذا المحفز. وغالبا ما ينجح علاج الطفح الجلدي أو الوذمة الوعائية باستخدام مضادات الهيستامين الفموية التي تتحكم في الحكة وتكرار الطفح الجلدي.

إذا لم يتم التحكم في الطفح الجلدي بجرعة قياسية من مضادات الهيستامين، فقد يقترح طبيبك زيادة الجرعة للتحكم بشكل أفضل في الأعراض. وإذا لم تتحكم مضادات الهيستامين في الطفح الجلدي، أو إذا تركت كدمات، فمن المهم أن يستبعد طبيبك الأسباب الأخرى التي قد تحتاج إلى علاجات بديلة. وأحيانا يكون الشرى المزمن دون سبب معروف مقاوما للعلاج بمضادات الهيستامين. أوماليزوماب (Omalizumab) هو علاج بيولوجي عن طريق الحقن وقد يكون مفيدا في مثل هذه الحالات.

إذا كنت تتناول أدوية معينة لضغط الدم -مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (ACE inhibitors)- وحدثت وذمة وعائية، فمن المهم استشارة طبيبك. وقد يساعد التغيير إلى دواء آخر لضغط الدم في التخلص من الوذمة الوعائية.