يحتاج مريض السكر عادةً إلى نوعيات معيّنة من الطعام الذي يراعي ظروفه الصحية. فماذا يفطر مريض السكر في الصباح؟ وهل عليه تجنّب الخبز كونه يرفع السكر التراكمي -كما يزعم البعض- وما أنواع الفواكه المناسبة لحالته؟

ماذا يفطر مريض السكر في الصباح؟

إذا كنت مصابا بداء السكري، فإن تناول وجبة إفطار متوازنة منخفضة الكربوهيدرات يمكن أن يساعدك على التحكم في مستويات السكر بالدم. ويجب أن تحتوي وجبتك على البروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية والألياف والخضروات غير النشوية. ويمكن أن يساعد ذلك في توفير الطاقة لجسمك أثناء موازنة نسبة السكر في الدم لبدء يومك.

أفضل الأطعمة لمرضى السكري

ينصح الأطباء مرضى السكري بتناول الأطعمة التالية:

الخضروات الورقية الخضراء.

الحبوب الكاملة.

الأسماك الدهنية.

الفاصوليا.

الجوز (عين الجمل).

الحمضيات.

التوت.

البطاطا الحلوة.

البروبيوتيك.

بذور الشيا.

أطعمة ينصح مريض السكري بتقليلها

ينصح الأطباء مرضى السكري بتجنب الأطعمة التالية:

الخبز الأبيض.

الأرز الأبيض.

المعكرونة البيضاء.

البطاطا.

البطيخ.

الأناناس.

الدهون المشبعة مثل الموجودة في اللحوم الحمراء.

الدهون المتحولة مثل الموجودة في الحلويات المصنعة والمرغرين.

الحلوى والكعك والبسكويت.

المشروبات السكرية.

الأطعمة المالحة.

هل يرفع الخبز السكر التراكمي؟

بشكل عام، تحتوي الأطعمة التي تؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم على نسبة عالية من الكربوهيدرات، والتي تتحول بسرعة إلى طاقة، مثل الأرز والخبز والفواكه والسكر. وارتفاع السكر المتكرر يقود في النهاية إلى ارتفاع السكر التراكمي.

فطور مريض السكر النوع الثاني

فيما يلي مقترحات لفطور صحي لمريض السكري من النوع الثاني:

زبدة الفول السوداني والفواكه: ضع طبقة من زبدة الفول السوداني أو اللوز أو غيرها من زبدة المكسرات الخالية من السكر على الخبز المحمص المصنوع من الحبوب الكاملة. وابحث عن الخبز الذي يحتوي على 3 غرامات على الأقل من الألياف لكل شريحة. ثم ضع عليها الفاكهة الطازجة، مثل شرائح الفراولة أو التوت.

ضع طبقة من زبدة الفول السوداني أو اللوز أو غيرها من زبدة المكسرات الخالية من السكر على الخبز المحمص المصنوع من الحبوب الكاملة. وابحث عن الخبز الذي يحتوي على 3 غرامات على الأقل من الألياف لكل شريحة. ثم ضع عليها الفاكهة الطازجة، مثل شرائح الفراولة أو التوت. شطيرة البيض: البيض مليء بالبروتين، إذ توجد 6 غرامات في البيضة الكبيرة. ويستغرق البروتين وقتا أطول للهضم، مما قد يساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم.

ولتناول وجبة سريعة، اصنع شطيرة من بيض مخفوق وجبن قليل الدسم وشريحة طماطم على شريحة من القمح الكامل. ويمكنك إضافة شريحة من اللحوم الخالية من الدهون، مثل الديك الرومي للحصول على بروتين إضافي.

بطاطا حلوة ونقانق دجاج: استعمل نقانق الدجاج أو الديك الرومي، واقلِ الفطر والبصل والفلفل حتى يصبح طريا، ثم أضف البهارات، نقانق الدجاج، ورش الماء. واطبخ لبضع دقائق أخرى، ثم أضف مكعبات من البطاطا الحلوة المطبوخة للحصول على مزيد من الألياف وفيتامين "سي" (C).

استعمل نقانق الدجاج أو الديك الرومي، واقلِ الفطر والبصل والفلفل حتى يصبح طريا، ثم أضف البهارات، نقانق الدجاج، ورش الماء. واطبخ لبضع دقائق أخرى، ثم أضف مكعبات من البطاطا الحلوة المطبوخة للحصول على مزيد من الألياف وفيتامين "سي" (C). أومليت الخضار: استعمل الخضروات غير النشوية، مثل البروكلي والسبانخ واللفت والطماطم. فهي منخفضة الكربوهيدرات وغنية بالألياف والعناصر الغذائية. وهي أيضا مصادر جيدة لفيتامين "سي"، وتشير الأبحاث إلى أن الحصول على ما يكفي من الفيتامين يمكن أن يساعد جسمك على إدارة نسبة السكر في الدم.

أضف الخضروات المطبوخة والجبن قليل الدسم إلى البيض. وقدم الأومليت مع شريحة من الخبز المحمص من الحبوب الكاملة.

توست الأفوكادو: هذه الفاكهة الخضراء غنية بالعناصر الغذائية والدهون الصحية للقلب، ويحتوي كل نصف ثمرة على 7 غرامات من الألياف. اهرس نصف حبة أفوكادو على شريحة خبز من الحبوب الكاملة. وأضف القليل من عصير الليمون والملح والفلفل، وضع فوقها البيض المسلوق أو المقلي بالقليل من زيت صحي مثل زيت الزيتون.

هذه الفاكهة الخضراء غنية بالعناصر الغذائية والدهون الصحية للقلب، ويحتوي كل نصف ثمرة على 7 غرامات من الألياف. اهرس نصف حبة أفوكادو على شريحة خبز من الحبوب الكاملة. وأضف القليل من عصير الليمون والملح والفلفل، وضع فوقها البيض المسلوق أو المقلي بالقليل من زيت صحي مثل زيت الزيتون. جبن قريش بالفواكه: لوجبة فطور سريعة وسهلة، قدم الجبن قليل الدسم بالفواكه والمكسرات.

ماذا يأكل مريض السكري في الصباح؟

على مريض السكري تناول الطعام صباحا، وذلك للحصول على الطاقة وحتى يتجنب انخفاض السكر لاحقا.

ويمكن أن يساعد تناول أطعمة معينة والحد من تناول أطعمة أخرى مرضى السكري على التحكم في مستويات السكر بالدم. كما يمكن أن يكون بدء اليوم بتناول غذاء غني بالخضروات والفواكه والبروتينات الصحية ذا فوائد كبيرة.

ماذا يأكل مريض السكر قبل النوم؟

قد تساعد وجبة خفيفة غنية بالبروتين ومنخفضة الدسم قبل النوم مرضى السكري على استقرار مستويات السكر في الدم خلال الليل، والتي تتغير مستوياتها لدى الجميع طوال الليل. وفي الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 1 أو داء السكري من النوع 2، يمكن أن تتسبب هذه التقلبات في ارتفاع مستويات السكر بالدم أو ارتفاع السكر بالدم في الصباح.

ماذا يأكل مريض السكر من الفواكه؟

هذه أفضل الفواكه لمريض السكري:

التوت.

الكرز.

البرقوق.

الخوخ.

التفاح.

الإجاص (كمثرى).

الكيوي.

ماذا يأكل مريض السكر عند الجوع؟

من الضروري أن يلتزم مريض السكري بتناول 3 وجبات، ووجبتين خفيفتين. وإذا كان لا يزال يشعر بالجوع حتى بعد تناول الوجبة، فينصح بأن يشرب كوبا من الماء أولا. وفي بعض الأحيان، يحاكي العطش الجوع.

إذا كان لا يزال يشعر بالجوع، فإن أفضل خيار هو وجبة خفيفة منخفضة الكربوهيدرات ومنخفضة السعرات الحرارية، ويفضل أن تكون غنية بالبروتين أو الألياف، مثل الزبادي أو حفنة صغيرة من المكسرات، وذلك وفقا لـ"مايو كلينيك".

وتشمل الخيارات الأخرى: