إليك الطريقة الصحيحة.. هل ينبغي تنظيف الأسنان قبل الإفطار أم بعده؟

ما الطريقة الصحيحة لتفريش الأسنان؟ وما الحجم الصحيح لفرشاة الأسنان؟ ومتى يتم تغييرها؟ وما الأضرار التي من المحتمل أن تنتج عن عدم التفريش قبل النوم؟

الطريقة الصحيحة لتفريش الأسنان

وفقا لوزارة الصحة العامة القطرية، فإن الطريقة الصحية هي كالتالي:

ضع الفرشاة بزاوية 45 درجة بين السن واللثة ثم حركها بشكل دائري ثم للأسفل للأسنان العلوية.

اثن الفرشاة قليلا لتنظيف السطح الداخلي للأسنان مع عمل حركات دائرية ومن ثم للأسفل.

لا تنس تنظيف أسطح الأسنان الداخلية حتى تصل للأسنان الخلفية بوضع الفرشاة مائلة ثم تعمل حركات دائرية.

مرر الفرشاة لتنظيف اللسان من الخلف إلى الأمام.

ما البلاك؟

إذا لم تنظف الأسنان بعد تناول الطعام بالفرشاة فإن بكتيريا الفم تشكل -مع الأحماض والسكريات واللعاب- طبقة فوق سطح الأسنان تسمى اللويحة الجرثومية (البلاك).

يمكن للشخص الإحساس بطبقة "البلاك" بلسانه وخاصة على الأسنان الخلفية، وهي تتكون عادة خلال ساعات بعد تناول الطعام. وتقوم الأحماض في طبقة "البلاك" بمهاجمة "مينا" الأسنان، وهي الطبقة الخارجية من السن وأقوى أجزائها، ويؤدي هذا الهجوم إلى تحليل بنيان "المينا" عبر إزالة المعادن منها، مما يقود لتكوّن حفر وثقوب فيها.

كم مرة يجب غسل الأسنان في اليوم؟

توصي الجمعية الأميركية لطب الأسنان بغسل أسنانك مرتين يوميا بمعجون أسنان يحتوي على الفلورايد.

كم يجب أن يستغرق غسل الأسنان؟

توصي الجمعية الأميركية لطب الأسنان بتفريش الأسنان لمدة دقيقتين في كل مرة.

كيف تتخلص من اصفرار الأسنان؟

فرش أسنانك بانتظام.

استعمل الخيط الطبي مرة واحدة على الأقل يوميا.

قلل تناول المشروبات التي تصبغ الأسنان، مثل الشاي والقهوة.

قلل المشروبات السكرية.

قلل الأطعمة المبهّرة.

أضرار عدم تنظيف الأسنان قبل النوم

عدم تنظيف الأسنان قبل النوم سلوك غير صحي للغاية، إذ سيمكن هذا البكتيريا من استهلاك الكربوهيدرات في الفم خلال نومك وإنتاج الأحماض التي تؤدي للتسوس.

عندما تأكل أثناء النهار، تتغذى ملايين البكتيريا الموجودة داخل فمك معك. مثلما تضطر إلى التخلص من الفضلات من وقت لآخر، كذلك تفعل البكتيريا في فمك. النفايات من هذه الكائنات الحية الدقيقة حمضية للغاية، وهي تحطم مينا الأسنان، مما يؤدي إلى تسوس الأسنان، وأمراض اللثة.

عندما تذهب مباشرة إلى الفراش دون تنظيف أسنانك بالفرشاة، تبدأ طبقة البلاك في فمك في التصلب. بمجرد تكلس البلاك تصبح صلبة وتسمى الجير وتصبح منيعة على الفرشاة. الطريقة الوحيدة للتخلص من الجير عن أسنانك هي الذهاب إلى طبيب الأسنان لتنظيف الأسنان بشكل احترافي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن اللثة تعالج البلاك مثل العدوى، لذلك يبدأ جهازك المناعي في مهاجمتها بسرعة. نظرا لأن البلاك يعيش على أسنانك وأنسجة اللثة السليمة، يتم تدمير بعض هذه الأنسجة أثناء العملية، مما يؤدي إلى تآكل اللثة.

فوائد تنظيف الأسنان

من المهم تنظيف أسنانك بالفرشاة والخيط لمنع أمراض اللثة. قد يؤدي عدم تنظيف الأسنان بالفرشاة لعدة أيام إلى ظهور أمراض اللثة. يضمن التنظيف إزالة البلاك، وهي السبب الرئيسي لتسوس الأسنان وأمراض اللثة، كما أنه يوقف تراكم وتشكيل "البلاك".

يعتبر خيط تنظيف الأسنان أداة فعالة وسهلة الاستخدام ويمكن أن تكون من بين أفضل الدفاعات للوقاية من أمراض اللثة. ينتج مرض اللثة عن تراكم البلاك والبكتيريا. يجب أن يشتمل روتين نظافة الفم اليومية على تنظيف شامل للفرشاة يستمر لمدة دقيقتين، مرتين على الأقل كل يوم. يجب أيضا أن تدمج الخيط في روتينك أيضا.

يعتبر خيط تنظيف الأسنان فعالا في تنظيف المناطق التي لا تستطيع فرشاة أسنانك الوصول إليها. الفجوات الصغيرة والمسافات الضيقة بين الأسنان تلتقط بقايا الطعام وكذلك السكريات والأحماض من المشروبات طوال اليوم. يساعد التنظيف بالخيط على تنظيف هذه الأماكن التي يصعب الوصول إليها.

يستغرق تنظيف أسنانك بالخيط بضع دقائق فقط كل يوم، ولكن تلك الدقائق القليلة يمكن أن تساهم في الحفاظ على صحة الفم المثالية مدى الحياة. الخيط من بين أكثر الأدوات.

تفريش الأسنان يمنع التسوس

يمكن أن يساعد تفريش الأسنان في منع تسوسها ومنع تكوين ثقوب عليها، علما أن ظاهرة التسوس يمكن أن تؤدي إلى فقدان الأسنان.

ويساعد تنظيف الأسنان بالفرشاة أيضا على منع رائحة الفم الكريهة.

الحجم الصحيح لفرشاة الأسنان

تباع فرشاة الأسنان بأحجام وأشكال مختلفة، تبدأ من الأحجام الصغيرة جدا الخاصة بالأطفال، وصولا إلى الأحجام الكبيرة التي يستخدمها البالغون.

تأكد من اختيار فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة، وذات تصميم يساعدك على الوصول بسهولة إلى جميع المناطق المختلفة، وتأكد أيضا أن شكل وحجم فرشاة أسنانك يتناسبان مع فمك.

متى يجب تغيير فرشاة الأسنان؟

ينصح بتغيير فرشاة أسنانك كل 3 أو 4 أشهر، فمع كثرة الاستعمال تتلف شعيرات الفرشاة وتفقد مزاياها وفعاليتها.

هل يجب غسل الأسنان بعد كل وجبة؟

يقول الدكتور إيزارد رول، الأستاذ المساعد في كلية طب الأسنان بجامعة كولومبيا، إنه "من الناحية المثالية، يمكنك تنظيف أسنانك بالفرشاة والخيط بعد كل وجبة، ولكن هذا قد لا يكون واقعيا للغاية بالنسبة للأشخاص الذين لديهم وظائف مزدحمة أو جداول أعمال مزدحمة".

لذلك يوصي الدكتور إيزارد رول بتنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط مرتين على الأقل كل يوم، ويقول إنه من الأفضل أن تكون إحداها قبل النوم.

تنظيف الأسنان من الجير

تنظيف الأسنان من الجير يتطلب زيارة طبيب الأسنان. الجير طبقة صلبة ولا يمكن إزالتها بفرشاة الأسنان.

أهمية تنظيف الأسنان للأطفال

تبدأ صحة الفم الجيدة في سن مبكرة جدا. يساعد الاعتناء بلثة طفلك وأسنانه كل يوم في الوقاية من تسوس الأسنان وأمراض اللثة. كما أنه يساعد في جعلها عادة منتظمة لطفلك، وذلك وفقا للمكتبة الوطنية للطب في الولايات المتحدة.

يجب أن تبدأ في العناية بفم طفلك عندما يبلغ من العمر بضعة أيام فقط.

امسح لثة طفلك برفق باستخدام قطعة قماش نظيفة أو رطبة أو شاش.

نظف فم طفلك بعد كل رضعة وقبل النوم.

ستبدأ أسنان طفلك بالظهور بين سن 6 إلى 14 شهرا. يمكن أن تتسوس أسنان الأطفال، لذلك يجب أن تبدأ في تنظيفها بمجرد ظهورها.

نظف أسنان طفلك برفق باستخدام الماء وفرشاة أسنان ناعمة تناسب سنه.

لا تستخدم معجون أسنان يحتوي على الفلورايد حتى يبلغ طفلك أكثر من عامين، فهم يحتاج إلى أن يكون قادرا على بصق معجون الأسنان بدلا من ابتلاعه.

بالنسبة للأطفال دون سن 3 سنوات، استخدم كمية صغيرة فقط من معجون الأسنان بحجم حبة الأرز، للأطفال الأكبر سنا، استخدم كمية بحجم حبة البازلاء.

نظف أسنان طفلك بعد الإفطار وقبل النوم.

استخدم الفرشاة في دوائر صغيرة على اللثة والأسنان. فرش لمدة دقيقتين. ركز على الأضراس الخلفية، وهي الأكثر عرضة لخطر التسوس.

استخدم الخيط للتنظيف بين الأسنان مرة في اليوم. ابدأ بتنظيف الأسنان بالخيط بمجرد أن يتلامس اثنان من الأسنان.

قم بتغيير فرشاة الأسنان كل 3 إلى 4 أشهر.

علم الأطفال كيفية تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط.

ابدأ بأن تكون نموذجا يحتذى به وأظهر لأطفالك كيف تقوم بتنظيف أسنانك بالخيط وتنظيفها كل يوم.

قد يتمكن الأطفال دون سن 6 سنوات من التعامل مع فرشاة الأسنان بأنفسهم. إذا أرادوا ذلك، فلا بأس من السماح لهم بالتدرب. فقط تأكد من متابعة وتنظيف أي بقع فاتتهم.

علم الأطفال أن ينظفوا لسانهم بالفرشاة للحفاظ على أنفاسهم منتعشة وإزالة الجراثيم.

يمكن لمعظم الأطفال تنظيف أسنانهم بأنفسهم بعمر 7 أو 8 سنوات.

هل ينبغي تنظيف الأسنان قبل الإفطار أم بعده؟

يقوم بعض الأشخاص بأول عملية تنظيف بالفرشاة في اليوم حتى قبل الإفطار، بينما يقوم آخرون بذلك بعد تناول الطعام.

وفي هذا السياق تقول الطبيبة المختصة في جراحة الأسنان ناتالي دلفين، في تقرير نشرته صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، إنه "في الليل، يقل إفراز اللعاب، لذلك يجف فمنا، مما يجعله بيئة مواتية لتكاثر البكتيريا".

ونقلت الصحيفة عن إلودي تيرير، الباحثة في علم الأحياء الدقيقة والمختصة في جراحة الأسنان، قولها إن عملية التنظيف قبل الإفطار "لا تزيل سوى جزء صغير من الحمل البكتيري وسيتعين تنظيف الأسنان من جديد تلقائيا بعد تناول الطعام".

لذلك وفي جميع الأحوال، يجب أن يفرش الشخص أسنانه بعد الإفطار.