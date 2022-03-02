ما فوائد المورينجا عموما؟ وما فوائدها للرجال؟ وما فوائدها للنساء؟ وما فوائدها للتخسيس؟ وما فوائدها للكلى والكبد؟ وما أخطارها وأضرارها؟ الأجوبة في هذا التقرير الشامل.

ما هي المورينجا (Moringa)؟

"المورينجا أوليفيرا" (Moringa oleifera) هو نبات موطنه شمال الهند، ويمكن أن ينمو أيضا في أماكن استوائية وشبه استوائية أخرى، مثل آسيا وأفريقيا. استخدم الطب الشعبي أوراق هذا النبات وأزهاره وبذوره وجذوره لقرون، وذلك وفقا لتقرير في "ويب ميد" (webmd).

فوائد المورينجا

تحتوي المورينجا على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة. وتحتوي أوراقها على 7 أضعاف فيتامين "سي" (C) من البرتقال و15 مرة أكثر من البوتاسيوم في الموز. كما أنها تحتوي على الكالسيوم والبروتين والحديد والأحماض الأمينية التي تساعد جسمك على الشفاء وبناء العضلات.

والمورينجا مليئة بمضادات الأكسدة، والمواد التي يمكن أن تحمي الخلايا من التلف، وقد تعزز جهاز المناعة لديك. وهناك بعض الأدلة على أن بعض مضادات الأكسدة هذه يمكنها أيضا خفض ضغط الدم وتقليل الدهون في الدم والجسم.

حتى الآن، استخدم الكثير من الأبحاث حول المورينجا الحيوانات كمواضيع للاختبار. ولا نعرف إذا النتائج ستكون هي نفسها مع البشر.

ويعمل الباحثون على اكتشاف كيفية تأثير مقتطفات هذه الشجرة على الأشخاص بالضبط، لكن الدراسات المبكرة تظهر أنها قد تساعد في:

"التهاب المفاصل الروماتويدي" (Rheumatoid arthritis): قد يقلل مستخلص أوراق المورينجا من تورم السوائل والاحمرار والألم.

داء السكري: أظهرت العديد من الدراسات المبكرة أن "البروتينات الشبيهة بالأنسولين" (insulin-like proteins) الموجودة في المورينجا قد تساعد في خفض نسبة السكر في الدم. وقد تساعد المواد الكيميائية النباتية الموجودة في الأوراق الجسم على معالجة السكر بشكل أفضل، وقد تؤثر على كيفية إفراز الجسم للأنسولين.

السرطان: في "الاختبارات المعملية" (lab tests) (يعني ليست على البشر)، أدت مستخلصات الأوراق إلى إبطاء نمو خلايا سرطان البنكرياس وساعدت العلاج الكيميائي على العمل بشكل أفضل. وتظهر دراسات معملية أخرى أن أوراق ولحاء وجذور المورينجا جميعها لها تأثيرات مضادة للسرطان قد تؤدي إلى عقاقير جديدة.

الذاكرة: يعتقد بعض الخبراء أن مضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية الأخرى المعززة للصحة قد تعالج الإجهاد والالتهابات في الدماغ.

فوائد المورينجا للنساء

نؤكد هنا وقبل كل شيء؛ لا تستخدمي المورينجا إذا كنت حاملا أو مرضعة. تحدثي إلى طبيبك قبل تناولها أو أي مكمل، خاصة إذا كنت تتناولين أية أدوية.

تظهر الأبحاث أنه من الجيد عموما تناول الأوراق أو حبات البذور الصغيرة، كما أن مستخلصات الأوراق المصنوعة من المسحوق والماء قد تكون آمنة أيضا. ولكن يمكن أن يكون تناول اللحاء أو اللب أمرا خطيرا، خاصة بالنسبة للنساء الحوامل. فالمواد الكيميائية الموجودة في اللحاء قد تجعل الرحم ينقبض وتؤدي إلى الإجهاض، وذلك وفقا لتقرير في "ويب ميد".

ننتقل إلى الفوائد المحتملة للمرأة التي ليست حاملا، إذ وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على النساء أن تناول 1.5 ملعقة صغيرة (7 غرامات) من مسحوق أوراق المورينجا يوميا لمدة 3 أشهر؛ أنها زادت بشكل كبير من مستويات مضادات الأكسدة في الدم، وذلك وفقا لموقع "هيلث لاين" (healthline).

كما أظهرت الدراسة نفسها أن تناول 1.5 ملعقة صغيرة (7 غرامات) من مسحوق أوراق المورينجا يوميا لمدة 3 أشهر قلل من مستويات سكر الصوم بنسبة 13.5% في المتوسط.

فوائد شاي المورينجا

هناك فوائد صحية محتملة لشاي المورينجا، أي أنها ليست مؤكدة. فمعظم الدراسات العلمية على المورينجا أجريت على الحيوانات. وهناك حاجة إلى مزيد من البحث لإثبات الفوائد الصحية للمورينغا للبشر.

مع ذلك، قد تكون لشاي المورينجا هذه الفوائد، وفقا لويب ميد:

صحة القلب

في الدراسات التي أجريت على الحيوانات، تحسن مستخلص المورينجا من صحة القلب.

وفي إحدى الدراسات، خفضت المورينجا الكوليسترول وقللت من تكوين الترسبات "البلاك" في الشرايين. وكان مستخلص المورينجا يتصرف بطريقة مشابهة لعقار الستاتين الذي يخفض الكوليسترول.

صحة الدماغ

في دراسة أجريت على الحيوانات، كان لمستخلص أوراق المورينجا آثار إيجابية على كيمياء الدماغ. وخلص الباحثون إلى أنه يجب التحقيق في المورينجا كعلاج لمرض ألزهايمر.

الحماية من الأمراض المزمنة

تحتوي أوراق شجرة المورينجا على عدة مركبات يمكنها درء الأمراض المزمنة. وتشمل هذه المواد "البوليفينول" (polyphenols) و"العفص" (tannins) و"السابونين" (saponins) وغيرها. إلى جانب مكافحة أمراض القلب وتلف الكبد والسكري، وتحارب هذه المركبات أيضا الالتهابات المزمنة.





فوائد المورينجا للتخسيس

تم اقتراح استخدام مسحوق المورينجا لتعزيز فقدان الوزن. وتظهر الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن المورينجا يمكن أن تقلل من تكوين الدهون وتعزز تكسير الدهون.

ومع ذلك، فمن غير المعروف ما إذا كانت هذه التأثيرات تنطبق على البشر أم لا، وفقا لتقرير في هيلث لاين.

وحتى الآن، لم تحقق أي دراسات بشرية تأثيرات المورينجا وحدها على فقدان الوزن.

ومع ذلك، فقد بحثت الدراسات في آثار المكملات التي تحتوي على المورينجا مع مكونات أخرى.

ففي دراسة واحدة مدتها 8 أسابيع على 41 شخصا يعانون من السمنة المفرطة يتبعون نظاما غذائيا ونظاما رياضيا متطابقين، فقد أولئك الذين تناولوا 900 ميلغرام من المكملات التي تحتوي على المورينجا والكركم والكاري 10.6 أرطال (4.8 كيلوغرامات) – مقارنة بـ 4 أرطال فقط (1.8 كيلوغرام) في مجموعة الدواء الوهمي.

وفي دراسة مماثلة ولكن أكبر، قام الباحثون باختيار 130 شخصا يعانون من زيادة الوزن بشكل عشوائي لتلقي نفس المكمل مثل الدراسة المذكورة أعلاه أو دواء وهمي.

أولئك الذين تناولوا المكمل فقدوا 11.9 رطلا (5.4 كيلوغرامات) على مدار 16 أسبوعا، مقارنة بـ 2 رطل (0.9 كيلوغرام) فقط في مجموعة الدواء الوهمي. كما أنها خفضت بشكل كبير الكوليسترول الضار (الضار) وزادت الكوليسترول الجيد "إتش دي إل" (HDL) .

ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كانت هذه الفوائد تعزى إلى المورينجا، أو أحد الأعشاب الأخرى، أو مزيجها. هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات الشاملة في هذا المجال.

ولذلك في الخلاصة تظهر الدراسات فوائد لفقدان الوزن لدى الأشخاص الذين يتناولون مكملا متعدد المكونات يحتوي على المورينجا. ومع ذلك، لا يمكن إرجاع الفوائد إلى المورينجا نفسها.

فوائد المورينجا للسكر

يمكن أن يساعد شاي المورينجا مرضى السكري على تنظيم مستويات السكر في الدم. وأظهرت العديد من الدراسات نتائج إيجابية مع الحيوانات. كانت الدراسات البشرية أقل اتساقا.

ويظهر البعض أن استهلاك المورينجا يمكن أن يخفض مستويات الجلوكوز بعد الوجبات. ويقول الباحثون إن الاختلافات بين أصناف المورينجا وطرق التحضير يمكن أن تسبب نتائج مختلفة.

فوائد المورينجا للرجال

تعتبر أوراق وبذور المورينجا مصادر ممتازة لمضادات الأكسدة، والتي قد تساعد في مكافحة الضرر التأكسدي الذي يمكن أن يتداخل مع إنتاج الحيوانات المنوية أو إتلاف الحمض النووي للحيوانات المنوية.

وأظهرت الدراسات التي أجريت على الأرانب أن مسحوق الأوراق من النبات أدى إلى تحسن كبير في حجم السائل المنوي، وكذلك عدد الحيوانات المنوية وحركتها.

في حين أن هذه النتائج واعدة، إلا أن هناك حاجة لدراسات على البشر قبل إجراء استنتاجات حول فعالية المورينجا في تحسين خصوبة الذكور، وذلك وفقا لتقرير في هيلث لاين.

فوائد المورينجا للكلى

قد يكون الناس أقل عرضة لتطوير حصوات في الكلى أو المثانة إذا تناولوا مستخلص المورينجا. هذه احتمالية وفقا لموقع "ميديكال نيوز تودي" (medicalnewstoday)، ولكن استشر طبيبك.

فوائد المورينجا للكبد

وفقا لدراسة نشرت عام 2020، فإنه تسبب النظام الغذائي عالي الفركتوز في الكبد الدهني وزيادة شحوم الدم، بالمقابل يمنع مستخلص أوراق المورينجا أوليفيرا الكبد الدهني الناتج عن الفركتوز. كما يمكن استخدام المورينجا لإدارة الكبد الدهني الناجم عن الفركتوز.

استشر طبيبك إذا كنت مصابا بمرض في الكبد وتريد تناول المورينجا.

فوائد المورينجا للشعر

زيت بذور المورينجا مفيد لحماية الشعر من الجذور الحرة ويحافظ على نظافته وصحته. ويحتوي المورينجا أيضا على البروتين، مما يعني أنه مفيد في حماية خلايا الجلد من التلف. كما أنه يحتوي على عناصر ترطيب، والتي تعمل أيضا على تقوية الجلد والشعر، وفقا لميديكال نيوز تودي.





أضرار المورينجا

تظهر الأبحاث أنه من الجيد عموما تناول الأوراق أو حبات البذور الصغيرة، كما أن مستخلصات الأوراق المصنوعة من المسحوق والماء قد تكون آمنة أيضا.

ولكن يمكن أن يكون تناول اللحاء أو اللب أمرا خطيرا، خاصة بالنسبة للنساء الحوامل. والمواد الكيميائية الموجودة في اللحاء قد تجعل الرحم ينقبض وتؤدي إلى الإجهاض، وذلك وفقا لتقرير في ويب ميد.

وعلى الرغم من أنه يمكنك شراؤه كمسحوق أو حبوب أو زيت أو شاي، إلا أن المكملات الغذائية والمساحيق المصنوعة من المورينجا لا تخضع لرقابة إدارة الغذاء والدواء (الأميركية).

وهذا يعني أنه لا توجد جرعة قياسية يجب أن تتناولها للفوائد الصحية. ولا يتعين على الشركات إثبات أن منتجها آمن أو أنه يعمل كما هو معلن عنه.

لا تستخدمي المورينجا إذا كنت حاملا أو مرضعة. تحدث إلى طبيبك قبل تناول المورينجا أو أي مكمل، خاصة إذا كنت تتناولين أي أدوية.

ويمكن أن تقلل المورينجا من فعالية عقار واحد على الأقل من أدوية السكري. ويمكن أن يزيد من الآثار الجانبية للأدوية الأخرى. وإذا كنت تتناول أدوية، فتحدث إلى طبيبك قبل شرب شاي المورينجا.

المورينجا تتعارض مع الأدوية التالية: