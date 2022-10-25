شهد العالم اليوم الثلاثاء كسوفا جزئيا للشمس يشمل مناطق واسعة من نصف الكرة الشمالي، في ظاهرة استمرت ساعتين لن تؤدي إلى ظلمة كاملة لكن يتعين على الراغبين في متابعتها التزام الحذر.

فماذا يحدث للعين عند النظر إلى الشمس خلال الكسوف؟ وكيف تشاهده بشكل آمن؟

كسوف الشمس

يحدث كسوف الشمس حينما يمر القمر أمام الشمس، ويمكن أن يكون كسوف الشمس جزئيا أو كليا.

في حالة الكسوف الجزئي، وهي ما سنراه اليوم، فإن القمر يمر جزئيا أمام الشمس، بمعنى أنه لا يغطي قرصها بالكامل.

إذا كنت محظوظا بما يكفي لأن تكون في مسار كسوف الشمس، فمن المهم استخدام نظارات كسوف الشمس لحماية عينيك، وفقا لتقرير في "ويب ميد".

حماية العين من كسوف الشمس

تعد مشاهدة كسوف الشمس تجربة مدهشة، لكن النظر مباشرة إلى الشمس يمكن أن يضر عينيك.

عمى الكسوف

تقع شبكية العين في الجزء الخلفي من عينك، تنقل صورا لما تراه إلى عقلك. ويمكن لضوء الشمس أن يتلف أو يدمر الخلايا الموجودة على شبكية العين، مما يؤدي إلى اعتلال الشبكية الشمسي، المعروف أيضا باسم "عمى الكسوف".

نظارات كسوف الشمس

الطريقة الوحيدة للنظر إلى الشمس بأمان أثناء الكسوف هي باستخدام نظارات كسوف الشمس، وهي تصنع بمرشحات شمسية تتوافق مع معايير السلامة العالمية المعروفة باسم "ISO 12312-2".

النظارات الشمسية العادية أو المرشحات الشمسية المحلية الصنع ليست آمنة لمشاهدة الكسوف لأنها تنقل ضوء الشمس بمعدل مرتفع بآلاف المرات.

مشاهدة كسوف الشمس بأمان:

تحقق من نظارات كسوف الشمس قبل استخدامها. إذا رأيت أي خدوش أو تلف، فلا تستخدمها، وفقا للأكاديمية الأميركية لطب العيون.

اتبع التعليمات التي تأتي مع نظارات كسوف الشمس.

راقب الأطفال للتأكد من أنهم يستخدمون نظارات كسوف الشمس بشكل صحيح.

قم بتغطية عينيك بنظارات كسوف الشمس قبل النظر إلى الشمس، انظر بعيدا قبل إزالة نظارتك.

لا تستخدم أبدا كاميرا أو منظارا أو تلسكوبا للنظر إلى كسوف الشمس، حتى لو كنت ترتدي نظارات الكسوف، لأن هذه الأجهزة تكثف أشعة الشمس وتتلف نظارات كسوف الشمس وعينيك.

ماذا يحدث للعين عند النظر إلى الشمس خلال الكسوف؟

يمكن أن يؤدي النظر مباشرة إلى الشمس إلى إتلاف عينيك في أي وقت، لكنها ليست مشكلة في العادة، ففي ظل الظروف العادية لا تستطيع النظر مباشرة إلى الشمس، ولكن خلال الكسوف يمكن النظر مباشرة إلى الشمس من دون الشعور بأي إزعاج.

أعراض تلف العين الناجم عن الكسوف الشمسي

أضرار النظر إلى الكسوف لا تظهر مباشرة بل في اليوم التالي، وبينها:

فقدان الرؤية المركزية

تغير رؤية الألوان

الرؤية المشوهة

في حالة تلف العين بسبب كسوف الشمس، عادة ما يتم تجنب الرؤية المحيطية، مع حدوث معظم الضرر في مركز رؤيتك.

يمكن أن يكون اعتلال الشبكية الناتج عن الكسوف:

فوريا ودائما

فوريا وقابل للعكس

متأخرا ومتقدما

وتشمل أعراض عمى الكسوف ما يلي:

ضعف الرؤية

النقاط العمياء

تشويه الأشكال

تغيير أو تلوين إدراك اللون

الحساسية للضوء

علاج أضرار كسوف الشمس في العين

لسوء الحظ، لا يوجد علاج لاعتلال الشبكية الكسوف. إذا كنت تعتقد أنك عينيك قد أصابهما الضرر من خلال النظر إلى الشمس، فقم بما يلي:

توقف عن النظر إلى الشمس.

ادخل إلى غرفة مظلمة وأرح عينيك.

المتابعة مع مقدم الرعاية الأولية الخاص بك في غضون يوم إلى 3 أيام.

المتابعة مع طبيب العيون للاختبار لتحديد مدى الضرر.

قد تتعافى رؤيتك في غضون بضعة أشهر بعد التلف الناتج عن أشعة الشمس، ولكن لا يوجد ما يضمن ذلك.

كسوف اليوم

يبدأ كسوف الشمس اليوم الثلاثاء في الساعة 08:58 بتوقيت غرينتش في آيسلندا، وينتهي عند الساعة 13:02 (بتوقيت غرينتش) قبالة الهند مرورا بأوروبا وشمال شرق أفريقيا والشرق الأوسط، حسب المعهد الفرنسي للميكانيكا السماوية وحساب التقويم الفلكي التابع لمرصد باريس.

يحدث كسوف الشمس عندما تتراصف الشمس والقمر والأرض على خط مستقيم. وعندما تكون المحاذاة مثالية تقريبا، يلامس مخروط ظل القمر سطح الأرض ويعيق القرص الشمسي بأكمله، وعندئذ يكون الكسوف كليّا.

لكن هذه المرة، لن يلمس ظل القمر الأرض و"لن يكون من الممكن مشاهدة الاختفاء التام لقرص الشمس في أي مكان"، وفق ما أوضح مرصد باريس في بيان.

وقال عالم الفلك في مرصد باريس فلوران ديليفلي، لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه عند الحد الأقصى للكسوف المتوقع فوق كازاخستان، ستكون الشمس مخفية بنسبة 82.2%، "لكن ذلك لن يكون كافيا لإحداث الظلام" الدامس في وضح النهار.

وأضاف أنه "لبدء الشعور بالظلام في السماء، وإدراك نوع من الضوء البارد، فإنك تحتاج على الأقل إلى 95% من التعتيم على الشمس".

وسيتمكن سكان المناطق المعنية من رؤية الكسوف بشرط أن يكون الطقس جيدا، من خلال النظر إلى الشمس بنظارات مناسبة وجديدة.

وهذا الكسوف الجزئي هو الـ16 للشمس في القرن الـ21، والثاني هذا العام، ويمكن رؤيته فوق جنوب المحيط الهادي. وفي البر الرئيسي الفرنسي، يعود آخر كسوف جزئي إلى 10 يونيو/حزيران 2021.

وفي قطر يمكن رؤية بداية الكسوف الجزئي للشمس عند الساعة 1:35 مساء بالتوقيت المحلي، بينما سيبلغ الكسوف الجزئي ذروته في سماء دولة قطر عند الساعة 2:47 مساء حيث سيحجب القمر 38% من كامل قرص الشمس حينئذ.

وستنتهي آخر مراحل الكسوف الجزئي في سماء قطر عند الساعة 3:52 مساء، وستستغرق جميع مراحل الكسوف ساعتين و17 دقيقة، وذلك وفقا لتقرير وكالة الأنباء القطرية.