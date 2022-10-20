يمكن أن تكون رجفة اليد أو رعشة اليدين طبيعية أو قد تنتج عن حالات عصبية أو مشاكل صحية أو استخدام الأدوية

لا بد أنك مررت يوما بلحظة أصيبت فيها يداك بالرعاش، فما أسباب رجفة اليدين؟ وهل هي خطيرة؟ وما خيارات العلاج؟

هل رجفة اليد خطيرة؟

لا يحتاج رعاش اليدين الخفيف غير الناجم عن حالة أخرى إلى أي علاج عادة. قد يرغب طبيبك العام في مراقبتك للتأكد من عدم تفاقم الأمر، وذلك وفقا لخدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة.

قد يحيلك طبيبك العام إلى أخصائي لإجراء مزيد من الاختبارات إذا شك أن الرعاش الذي تعاني منه قد يكون أحد أعراض حالة مثل مرض باركنسون أو التصلب المتعدد.

هل رجفة اليدين طبيعية؟

رجفة اليدين طبيعية، هذا على وجه الخصوص إذا كان الشخص يشعر بالتوتر أو القلق أو لم ينم بشكل كاف.

أنواع الرعاش

وقبل فهم أسباب رعشة اليد، يجب أن نتعرف على أنواع الرعاش الذي يصيب الجسم:

الرعاش الفسيولوجي

الرعاش الفسيولوجي هو رعاش خفيف بالكاد يمكن رؤيته بالعين المجردة، وهو موجود في كل شخص طبيعي مع الحفاظ على الموقف أو الحركة. وعادة ما تكون نتائج الفحص العصبي للمرضى الذين يعانون من الرعاش الفسيولوجي طبيعية، وفقا لكليفلاند كلينيك.

الرعاش الفسيولوجي المعزز (Enhanced Physiologic Tremor)

الرعاش الفسيولوجي المعزز هو رعاش مرئي، وقد تسبب الأدوية والسموم هذا النوع من الرعاش، ويمكن أن تتحسن الأعراض بعد توقف العوامل المسببة.

الرعاش المجهول السبب (Essential Tremor)

هو الشكل الأكثر شيوعا لجميع اضطرابات الحركة، ويمثل في اضطراب بالجهاز العصبي يسبب الاهتزاز اللاإرادي والمنتظم، ويمكن أن يؤثر على أي جزء من جسمك تقريبا، لكن الارتعاش يحدث غالبا في يديك، خاصة عند القيام بمهام بسيطة، مثل الشرب من كأس أو ربط أربطة الحذاء، وفقا لمايو كلينيك.

لا يعد الرعاش مجهول السبب عادة حالة خطيرة، ولكنه يتفاقم عادة بمرور الوقت ويمكن أن يكون شديدا لدى بعض الأشخاص، ويمكن أن يحدث في أي عمر ولكنه أكثر شيوعا عند الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 40 عاما أو أكبر.

أسباب رعشة اليد

يمكن أن تكون رجفة اليد أو رعشة اليدين طبيعية أو قد تنتج عن حالات عصبية أو مشاكل صحية أو استخدام الأدوية، وفقا لتقرير في موقع "ميديكال نيوز تودي" (Medical News Today)

فيما يلي بعض الأسباب المحتملة لرجفة اليدين:

الرعاش المجهول السبب

السبب الأكثر شيوعا لرعشة اليد هو الرعاش المجهول السبب، الذي يصيب البالغين في أغلب الأحيان، ويعتقد أنه ناتج عن اضطراب في الأداء الطبيعي لأجزاء من الجهاز العصبي المركزي، مثل المخيخ، وفقا لتقرير في موقع هيلث لاين (Health Line).

ويسري هذا النوع من الرعاش في العائلات أحيانا، ويعتقد أن حوالي 50% من حالات الرعاش المجهول السبب وراثية.

مرض الباركنسون

يعاني الأشخاص المصابون بمرض باركنسون عادة من رعاش في اليد عندما تكون عضلاتهم في حالة راحة ويشاهدون انخفاضا في الرعاش عند استخدام عضلاتهم. وهذا ما يسمى الارتعاش أثناء الراحة (resting tremors).

ولكن ما يقرب من ربع الأشخاص المصابين بمرض باركنسون يعانون أيضا من رعاش فعل، أو رعاش يحدث عند استخدام العضلات.

عادة ما يكون الرعاش علامة مبكرة على مرض باركنسون، ويختبر معظم الناس الاهتزاز في جانب واحد من أجسامهم، لكنه قد ينتشر مع مرور الوقت، ويمكن أن يؤدي التوتر أو القلق أو الإثارة إلى جعل الاهتزاز أسوأ.

السكتة الدماغية

تحدث السكتة الدماغية عندما تسد جلطة دموية شريانا يمد دماغك بالدم. هذا يمنع الدم والأكسجين من الوصول إلى الدماغ.

يمكن أن يحدث ضرر طويل الأمد ودائم إذا لم يتم علاج السكتة الدماغية على الفور، ويمكن أن يؤثر أي ضرر دائم على المسارات العصبية في دماغك ويسبب رعشات في يديك.

فرط نشاط الغدة الدرقية

الغدة الدرقية هي غدة في رقبتك تقع فوق عظمة الترقوة مباشرة، تنتج الهرمونات التي تساعد على إمداد الجسم بالطاقة، وتستخدم تلك الهرمونات لتنظيم عملية الأيض.

إذا كنت تفرز الكثير من الهرمونات، فقد تكون مصابا بحالة استقلابية تعرف باسم فرط نشاط الغدة الدرقية الذي يجعل جسمك أكثر نشاطا مما يجب أن يكون، كما يمكن أن يتسبب في حدوث مشكلات مثل:

زيادة معدل ضربات القلب

مشكلة في النوم

رعشة اليدين

اضطرابات المخيخ

الاضطرابات المخيخية هي مجموعة من الاضطرابات التي تؤثر على المخيخ، وهي منطقة في الدماغ تتحكم في التوازن والتنسيق، ويمكن أن يؤدي تلف هذا الجزء من دماغك إلى مقاطعة المسارات المعقدة التي تتحكم في الحركة والتنسيق.

مرض هنتنغتون (Huntington’s disease)

مرض هنتنغتون هو حالة تسبب الانهيار التدريجي للخلايا العصبية في دماغك، تعتبر رعشة اليدين إحدى أكثر علامات مرض هنتنغتون شيوعا.

إصابات الدماغ

يمكن أن تؤدي الإصابة الجسدية إلى إضعاف الأداء المعتاد لدماغك، قد يؤثر الضرر الذي يلحق بالدماغ على الحركة الجسدية.

قد تحدث الإصابة في الدماغ بسبب حادث، مثل اصطدام السيارة أو السقوط، كما يمكن أن ينتج عن أنشطة مثل الرياضة.

الآثار الجانبية للدواء

يمكن أن تكون رعشة اليدين نتيجة الآثار الجانبية للأدوية، مثل:

بعض أدوية الربو

أدوية الحالات النفسية، مثل بعض مضادات الاكتئاب

أدوية الصرع

الأدوية التي تثبط جهاز المناعة

الستيرويدات القشرية

بعض الأدوية المضادة للفيروسات

بعض المضادات الحيوية

التصلب المتعدد (Multiple sclerosis)

التصلب المتعدد هو مرض تدريجي يحدث عندما يهاجم جهاز المناعة في جسمك الدماغ والأعصاب والحبل الشوكي، وقد يؤدي ذلك إلى مشاكل مثل الالتهابات والآفات في الجهاز العصبي المركزي والدماغ.

مع تفاقم الضرر، قد تظهر أعراض مثل رعشة اليد.

تشمل الأعراض الأخرى لمرض التصلب العصبي المتعدد:

التغييرات في الكلام

صعوبة في البلع أو المضغ

مشاكل في السيطرة على المثانة

شرب الكثير من الكافيين

الكثير من الكافيين يمكن أن يؤدي إلى رجفة اليدين، وذلك لأن الكافيين يحفز عضلات الجسم.

القلق

التوتر والقلق حقيقة من حقائق الحياة اليومية لكثير من الناس. عندما تشعر بالتوتر والقلق، يستجيب جسمك بإفراز موجة من الأدرينالين، وهو هرمون يساعد في التحكم في طاقة جسمك.

يمكن أن يؤدي هذا الاندفاع المفاجئ للأدرينالين إلى تسارع ضربات القلب وزيادة تدفق الدم إلى عقلك، وقد يتسبب أيضا في رعشة اليد.

انخفاض سكر الدم

يحدث انخفاض نسبة السكر في الدم عندما لا يمتلك جسمك ما يكفي من الغلوكوز لتغذية أنشطتك، ويمكن أن يؤدي تخطي وجبات الطعام أو تناول الكثير من الأدوية أو ممارسة الرياضة كثيرا أو تناول القليل جدا من الطعام إلى انخفاض مستويات الغلوكوز في الدم.

عندما تنخفض مستويات السكر في الدم لديك بشكل كبير، فإن جسمك يطلق استجابته للضغط، ويمكن أن يجعلك ذلك تشعر برعشة اليدين والعصبية.

تشمل الأعراض الأخرى لانخفاض نسبة السكر في الدم ما يلي:

عصبية مفاجئة

ضربات قلب سريعة

مشكلة في التفكير

التعرق

دوخة

بالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكري، يمكن أن يكون انخفاض السكر في الدم خطيرا. إذا ترك دون علاج فقد يؤدي إلى فقدان الوعي أو النوبة أو الغيبوبة.

علاج رعشة اليد

هناك عدة خيارات، منها:

الأدوية لعلاج رعشة اليدين

وفقا لمؤسسة الرعاش الوطنية (National Tremor Foundation)، فإن الأدوية الأكثر شيوعا التي يتم وصفها لعلاج اهتزاز اليدين بسبب الرعاش المجهول السبب هي:

بروبرانولول (propranolol)

بريميدون (primidone)

حاصرات بيتا الأخرى، مثل ميتوبرولول (Metoprolol) وأتينولول (atenolol)

أدوية أخرى مضادة للنوبات مثل غابابنتين (Gabapentin) وتوبيراميت (topiramate)

البوتوكس لعلاج رعشة اليدين (Botox)

يظهر البوتوكس نتائجا واعدة كعلاج للرعاش المجهول السبب الذي يصيب اليدين. قد يسبب هذا الدواء ضعفا كبيرا في العضلات عند الحقن، لذا تأكد من التحدث مع طبيبك حول المخاطر والفوائد المحتملة، وفقا لتقرير في هيلث لاين.

يمكن أن تستمر فوائد الحقن الناجح لمدة تصل إلى 3 أشهر. قد تكون هناك حاجة إلى الحقن اللاحقة.

الجراحة لعلاج رعشة اليدين

من غير المرجح أن يوصي الطبيب بالجراحة كخيار علاجي أول، وعادة ما يقتصر العلاج الجراحي على الأشخاص الذين يعانون من رعاش شديد الإعاقات، قد تصبح الجراحة خيارا مع تقدمك في العمر أو إذا ساء الرعاش.

التحفيز العميق للدماغ

التحفيز العميق للدماغ (Deep brain stimulation) هو إجراء جراحي يستخدم لعلاج الرعاش. أثناء إجراء التحفيز العميق للدماغ، يضع الجراح أجهزة إلكترونية تسمى أقطابا كهربائية في دماغك تتلقى إشارة إلكترونية تتداخل مع نشاط الدماغ المسؤول عن الرعاش.

تنتقل الإشارة من جهاز مزروع تحت جلد الجزء العلوي من صدرك، ولكن يوصى حاليا باستخدام التحفيز العميق للدماغ فقط للأشخاص الذين يعانون من رعاش الأطراف المتقدم أو الشديد.

بضع المهاد (Thalamotomy)

خلال هذا الإجراء، سيستخدم الجراح الموجات الصوتية للترددات الراديوية لعمل آفة دائمة في منطقة صغيرة جدا من المهاد في الدماغ. يستخدم التصوير بالرنين المغناطيسي لتوجيه الموجات، ويقطع ذلك النشاط الكهربائي النموذجي للدماغ ويقلل أو يوقف الرعاش.