لا تفسد متعة الرحلة.. دليلك الشامل للسفر مع الطفل الرضيع

قد يبدو السفر مع طفل رضيع مهمة صعبة ومليئة بالقلق، خصوصا للوالدين اللذين يخوضون التجربة للمرة الأولى. فالتفكير في بكاء الطفل، أو تغيير الحفاضات أثناء الطريق، أو التعامل مع مواعيد النوم والرضاعة في مكان جديد قد يجعل الرحلة تبدو مرهقة أكثر من كونها إجازة. لكن مع التخطيط الجيد والاستعداد المسبق، يمكن أن يكون السفر مع الرضيع تجربة مريحة وآمنة.

يرى الخبراء أن السفر مع الرضيع قد يكون أحيانا أسهل من السفر مع طفل أكبر سنا، لأن الرضع لا يتحركون كثيرا ولا يحتاجون إلى الترفيه المستمر، كما أنهم يقضون معظم وقتهم في النوم والرضاعة. ومع ذلك، يبقى التحضير ضروريا لضمان رحلة أكثر سلاسة، سواء كان السفر بالطائرة أو السيارة أو القطار.

متى يمكن السفر مع الطفل الرضيع؟

يحذر الخبراء من السفر بالطائرة خلال الأيام السبعة الأولى بعد ولادة الطفل. كما ينصح بعض المختصين بعدم السفر خلال الأشهر القليلة الأولى.

توضح الدكتورة كارين نيلسن-ساينس، أستاذة طب الأطفال السريري في قسم الأمراض المعدية بمستشفى الأطفال في جامعة كاليفورنيا (UCLA)، أن السفر مع حديث الولادة، خصوصا على متن طائرة مغلقة ومزدحمة، لا ينصح به عادة، لأن جهاز مناعة الطفل غير مكتمل بعد، مما يجعله أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

وتزداد أهمية الحيطة والحذر في حال كان الأطفال خُدّجا، أي وُلدوا قبل موعدهم، لأن رئتي هؤلاء الأطفال قد تحتاجان إلى وقت إضافي حتى تنضجا بشكل كامل.

لكن بعد مرور الأسابيع الأولى، تصبح التوصيات أكثر مرونة. تشير الدكتورة ماري كارول بوركهارت، طبيبة الأطفال في مستشفى سينسيناتي للأطفال، إلى أن السفر مع الرضيع يعتمد على قرارات الوالدين الشخصية ودرجة تقييمهما للمخاطر، لكن ينصح الأطباء عادة بالسفر بعد حصول الطفل على التطعيمات الأولى، والتي تبدأ في عمر شهرين تقريبا.

أما السفر بالسيارة فقد يكون خيارا أكثر ملاءمة لحديثي الولادة من ناحية تقليل التعرض للجراثيم، مع الالتزام بإجراءات السلامة، ومنها استخدام مقعد سيارة مناسب لعمر الطفل ومثبت بطريقة صحيحة، ووضعه في المقعد الخلفي بوضعية مواجهة للخلف، مع التوقف بانتظام أثناء الرحلات الطويلة.

نصائح عامة للسفر مع الرضيع: الحفاظ على روتين الطفل

يشعر الأطفال براحة أكبر عندما يكون لديهم نظام مألوف للنوم والرضاعة. لذلك حاولي تنظيم الرحلة قدر الإمكان حول جدول الطفل المعتاد، إذ يفضل:

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السفر بعد نوم الطفل أو بعد إطعامه إذا أمكن.

الحفاظ على مواعيد القيلولة والنوم قدر الإمكان.

تجنب تغيير روتينه بشكل كبير خلال الرحلة.

فالطفل الذي يكون مرتاحا وشبعانا يكون عادة أقل توترا وأكثر هدوءا.

تجهيز طعام الطفل

يجب التأكد من توفر كل ما يحتاجه الطفل من طعام أثناء الرحلة، لذلك احرصي على حمل:

كمية كافية من الحليب الصناعي في حال لم تكن الرضاعة طبيعية.

زجاجات الرضاعة.

الماء المناسب لتحضير الحليب.

الطعام الصلب المناسب للأطفال الذين يتجاوز عمرهم 6 أشهر.

أدوات شفط الحليب إذا كانت الأم تستخدمها.

ومن الأفضل دائما أخذ كمية أكبر من المتوقع بدلا من مواجهة نقص أثناء الطريق.

الملابس والحفاضات: جهزي أكثر مما تحتاجين

الحوادث الصغيرة شائعة أثناء السفر، لذلك يجب الاستعداد لها. تأكدي من حمل:

حفاضات أكثر من العدد المتوقع.

مناديل مبللة إضافية.

عدة تغييرات من الملابس للطفل.

ملابس إضافية لك في حال اتساخها بسبب القيء أو تسرب الحفاض.

أكياسا بلاستيكية لحفظ الملابس أو الحفاضات المتسخة.

ولا تنسي مستلزمات العناية اليومية مثل:

كريم الحفاض.

شامبو الطفل.

غسول الجسم.

المرطب.

أي منتجات يستخدمها الطفل بشكل منتظم.

من المفيد أيضا تجهيز حقيبة صغيرة تحتوي على مستلزمات طبية أساسية للسفر، مثل:

شفاط الأنف.

قطرات المحلول الملحي للأنف.

دواء خافض للحرارة مناسب للرضع بعد استشارة الطبيب.

دواء المغص.

ولتوفير الوقت والقلق في حال حدوث طارئ، يُفضل البحث مسبقا عن:

أطباء أطفال في مكان الوصول.

أقرب مستشفى للأطفال.

الصيدليات القريبة.

التخطيط للسفر

يحتاج السفر مع طفل رضيع إلى بعض التحضيرات المسبقة لضمان رحلة أكثر راحة وسلاسة. قبل السفر، احرصي على مراجعة الأمور التالية إذا كانت الرحلة دولية:

صلاحية جواز سفر الطفل ومتطلباته.

التأشيرات اللازمة.

اللقاحات المطلوبة حسب وجهة السفر.

الحصول على تأمين سفر مناسب.

كما ينصح بالتواصل مع مكان الإقامة قبل الوصول للتأكد من توفر سرير للرضع أو أي تجهيزات يحتاجها الطفل.

ولتجنب التوتر والمواقف الطارئة، يفضل الوصول مبكرا، إذ يمنحك ذلك وقتا كافيا من أجل:

إنهاء إجراءات السفر بهدوء.

طلب المساعدة عند الحاجة.

تغيير حفاض الطفل وإطعامه قبل الصعود.

ترتيب الأغراض دون استعجال.

على متن الطائرة

اختيار توقيت الرحلة قد يساعد في جعل تجربة السفر أكثر سهولة. يفضل اختيار الرحلات الصباحية، لأنها غالبا ما تكون أقل ازدحاما وأقل عرضة للتأخير، أو الرحلات التي تتوافق قدر الإمكان مع وقت نوم الطفل.

أما الرحلات الليلية فقد تكون خيارا مناسبا للرحلات الطويلة، خاصة إذا كان الطفل معتادا على النوم في هذا الوقت.

كذلك من المهم أن تختاري المقعد الأكثر ملاءمة لاحتياجاتك. إذ يفضل بعض الأهالي المقاعد الأمامية لأنها توفر مساحة أكبر وقد تكون مجهزة بأسرّة للرضع في بعض الطائرات، في حين يفضل آخرون المقاعد الخلفية لقربها من الحمام ومضيفي الطائرة.

وبشكل عام، يعد مقعد النافذة خيارا مفضلا لدى بعض الأسر لأنه يوفر خصوصية أكبر للطفل وللأم في حال أرادت إرضاعه خلال الرحلة. وقد تكون المقاعد القريبة من الممر أقل ملاءمة بسبب مرور عربات الخدمة واحتمال سقوط الأشياء.

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أما فيما يتعلق بعربة الطفل، ففي كثير من الحالات يمكن تسليمها عند بوابة الصعود إلى الطائرة بدلا من وضعها مع الأمتعة، حيث يقوم طاقم الطائرة بإعادتها إليك عند انتهاء الرحلة. مع ذلك، من المهم الاستفسار عن سياسة شركة الطيران المتعلقة باستخدام عربات الأطفال.

النصيحة الأكثر أهمية

أهم ما يجب أخذه بعين الاعتبار عند السفر مع الرضع هو تخفيف ألم الأذن الناتج عن تغير ضغط الهواء أثناء الإقلاع والهبوط. ولكي تجنبي طفلك الانزعاج من الممكن أن تلجئي إلى الرضاعة الطبيعية أو الحليب الصناعي وقت الإقلاع وعند الهبوط. وينصح بعض الأطباء باستخدام اللهاية لتقليل خطر الشرقة أو الاختناق أثناء الرضاعة في حال لم يكن الطفل جائعا.

لا تقلقي من نظرات الآخرين

من أكثر مخاوف الأهل شيوعا أثناء السفر هو أن يبكي الطفل ويزعج الركاب. لكن بكاء الطفل أمر طبيعي، ولا يعني أن الوالدين لم يستعدا جيدا. الأفضل هو التركيز على تهدئة الطفل وتلبية احتياجاته بدل الانشغال بردود فعل الآخرين، لأن الهدوء من جانب الوالدين يساعد الطفل أيضا على الشعور بالأمان.

نصائح للسفر بالسيارة مع الرضيع

أهم ما يجب أخذه بعين الاعتبار في هذه الحالة هو اختيار مقعد مناسب لعمر ووزن الطفل، وتثبيته بطريقة صحيحة. ومن المهم عدم ترك الطفل ينام لفترات طويلة في المقعد خارج السيارة.

وإذا أمكن، من الأفضل أن يجلس شخص بالغ بجانب الطفل في المقعد الخلفي لإبقائه مرتاحا عبر التفاعل معه بالغناء أو القراءة أو الكلام للمساعدة على تقليل الملل.

كذلك يجب عليك:

تحديد أماكن محطات الوقود.

معرفة أماكن الاستراحات.

تجهيز مكان آمن للنوم إذا كانت الرحلة طويلة.

فيما يتعلق بتوقيت السفر، حاولي أن يكون خلال وقت نوم الطفل أو في الصباح الباكر. إذ يعتبر ذلك مفيدا لتقليل الانزعاج أثناء الطريق. ومن المهم كذلك أخذ فترات راحة منتظمة، إذ لا ينصح بإطعام الطفل أثناء تحرك السيارة، لذلك يجب التوقف كل ساعتين أو ثلاث ساعات خلال الرحلات النهارية لتغيير حفاض الطفل وإطعامه

بالتأكيد يحتاج السفر مع الطفل الرضيع إلى استعداد، لكنه ليس أمرا مستحيلا أو مرهقا بالضرورة. السر هو التخطيط الجيد، تجهيز احتياجات الطفل، الحفاظ على روتينه قدر الإمكان، والتحضير في حال حدوث أي تغييرات. قد لا تكون الرحلة مثالية دائما، لكن مع الصبر والاستعداد يمكن أن تصبح تجربة جميلة ومريحة لك ولطفلك.