طفولة وأمومة

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كيف تقاوم كذب طفلك؟ دليل عملي لكل الآباء

الكذب سلوك شائع لدى الأطفال، لكنه يختلف في دوافعه وطريقة التعامل معه حسب العمر. بينما قد يكون الكذب عند الصغار نتيجة للخيال أو الخوف، يمكن أن يصبح عند المراهقين وسيلة للاستقلالية ولتجنب المشاكل.

Published On 16/4/2025
3-طوقان الأطفال يكذبون خاصة إذا عاشوا في بيئة صارمة أو بيئة مهددة-(بيكسلز)
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