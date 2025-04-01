طفولة وأمومة

6 خطوات كفيلة بإعادته.. لماذا يتجنب طفلك المراهق التواصل معك؟
في مرحلة المراهقة، يسعى الأبناء إلى إثبات استقلالهم عبر الابتعاد عن والديهم ورفض تدخلهم، مما يجعل تربية المراهقين تحديا كبيرا.
في مرحلة المراهقة، يسعى الأبناء إلى إثبات استقلالهم عبر الابتعاد عن والديهم ورفض تدخلهم، مما يجعل تربية المراهقين تحديا كبيرا.
الطبخ مهارة يمكن تعلمها في أي عمر، حتى الأطفال يستطيعون أن يقضوا وقتا في المطبخ، لصقل التنسيق بين اليد والعين، وتعلم تقنيات جديدة، والاستمتاع بوجبة لذيذة.
يسعى الآباء لمنح أطفالهم أفضل الفرص، لكن أساليب التربية الحديثة والمبالغة في تنظيم حياتهم قد تركز على تشكيل عقولهم وفق مواصفات معينة بدلاً من تهيئة الظروف لتمكينهم من اكتشاف العالم.
تُعد كسور العظام من الإصابات الشائعة بين الأطفال، خصوصا عقب السقوط أو الحوادث البسيطة، مما يجعل وعي الآباء والمعلمين بكيفية التعامل السليم مع هذه الإصابات أمرا بالغ الأهمية.
تُشكل الألعاب جزءا مهما وممتعا في حياة كل الأطفال، فهي تُعلمهم وتقوي خيالهم وتنمّي مهاراتهم، ومع ذلك، لا ينبغي للآباء اختيار ألعاب ممتعة وجذابة أو تعليمية فحسب، بل آمنة ومناسبة لعمر الطفل أيضا.
دراسة: 42% من أطفال الولايات المتحدة يمتلكون هواتف في سن العاشرة، وترتفع النسبة إلى 91% بحلول سن الـ14، وفقا لتقرير منظمة “كومون سينس ميديا” المعنية بعالم تكنولوجيا الأطفال، لعام 2021.
الكذب سلوك شائع لدى الأطفال، لكنه يختلف في دوافعه وطريقة التعامل معه حسب العمر. بينما قد يكون الكذب عند الصغار نتيجة للخيال أو الخوف، يمكن أن يصبح عند المراهقين وسيلة للاستقلالية ولتجنب المشاكل.
يدرك كل والد ووالدة مدى صعوبة مسؤولية تربية طفل صغير، فبين الرعاية المستمرة والتوجيه الدائم والتأديب المتوازن، قد يجد الكبار أنفسهم عرضة للانفعال الزائد، والتوتر المفرط، والشعور بالإرهاق.
أكد خبراء أن الأطفال في سن ما قبل المدرسة يجب ألا يتناولوا مشروبات محلاة سواء بالسكر أو بالمحليات الصناعية.
نصح الباحثون الأمهات الجدد بممارسة ساعتين من التمارين المتوسطة إلى العالية الشدة أسبوعيا، مثل المشي السريع أو ركوب الدراجة، لتعزيز صحتهن الجسدية والعقلية.
قد يكون إطعام طفلكِ الانتقائي في الأكل أمرا مرهقا ومحبطا للغاية، إذ تتحول مائدة الطعام إلى ساحة معركة، ويتفاقم الوضع لأن العديد من الآباء يلومون أنفسهم ويقارنون إستراتيجياتهم التربوية بالآخرين.