دليلك الشامل لاحتياجات المولود قبل الولادة

بعد مرور أشهر الحمل الأولى واستقرار الجنين، تبدأ الأم في التخطيط والاستعداد لاستقبال مولودها الجديد، ويصبح شراء مستلزماته من أهم الأولويات، وتنشغل بين تجهيز غرفة نومه والتأكد من توفر كافة المستلزمات اللازمة لتغذيته وتغيير الحفاضات وغيرها.

ولتحديد ما تحتاجين إلى شرائه وتجهيزه، أعددنا لك قائمة ببعض من أساسيات مستلزمات المولود الجديد، كالتالي:

الملابس

ينبغي أن تكون ملابس طفلك حديث الولادة ناعمة ومصنوعة من الخامات الطبيعية لتجعله مرتاحا وفي دفء، وكذلك ينبغي أن تكون سهلة الارتداء والخلع.

وهذه بعض النصائح التي يمكنك الانتباه إليها:

قد يبدو شراء مقاس "حديثي الولادة" لطفلك أمرا بديهيا (مقاس 0 إلى 3 أشهر)، ولكن من الأفضل اختيار مقاس أكبر قليلا (من 3 إلى 6 أشهر)، إذ غالبا ما تناسب ملابس "حديثي الولادة" الأطفال الذين يصل وزنهم إلى 8 أرطال فقط (حوالي 3 كيلوغرامات ونصف) وهو ما لا يدوم طويلا بالنسبة لمعظم الأطفال، حتى إن بعضهم يولدون بوزن أكبر من ذلك.

يتغير وزن معظم المواليد الجدد سريعا، لذا من الأفضل شراء الحد الأدنى من عدد الملابس بكل مقاس. يفضل تجنب شراء ملابس حديثي الولادة المزودة بالخرز والخيوط والأربطة والشرائط، حتى لا تعرضي طفلك لخطر الاختناق. تذكري أن الأقمشة مثل القطن، على الرغم من كونها مريحة، إلا أنها عرضة للانكماش، لذا يُنصح باختيار مقاس أكبر. ينصح بغسل جميع ملابس طفلك قبل ارتدائها لأول مرة لإزالة الصبغات والمواد الكيميائية الزائدة، مما يُقلل من احتمالية تهيج بشرة طفلك بسبب الملابس، أو تسببها في رد فعل تحسسي.

بعض الأساسيات التي تحتاجين إليها:

ملابس داخلية بأكمام قصيرة أو بأكمام طويلة أو بعض من كل نوع حسب موعد ولادة طفلك.

سراويل (4 إلى 8 قطع).

بيجامات (7 قطع).

3-6 قطع سالوبيت أو رومبير ("سالوبيت" يشير إلى ملابس تغطي الجسم بالكامل، بينما "رومبير" قطعة ملابس صيفية أقصر).

قبعة شمسية.

ملابس يمكن ارتداؤها عند الخروج من المنزل.

وإذا كانت ولادتك في فصل الشتاء، احرصي على تجهيز معطف دافئ، وعدة أزواج من الجوارب، وقبعة محبوكة تحافظ على دفء رأس الطفل، إضافة إلى قفازات لطيفة تناسب الأشهر الباردة وبطانيات مناسبة.

مع ذلك، قد تحتاجين لشراء كمية أكبر أو أقل من هذه المستلزمات وفقا لتوقيت الولادة، فالأطفال في الطقس البارد غالبا يرتدون طبقات أكثر، كما يجب مراعاة عدد مرات غسيل الملابس عند تحديد الكمية المناسبة.

غرفة النوم

تشمل أساسيات تجهيز غرفة نوم طفلك ما يلي:

سرير أطفال.

مرتبة ثابتة ومسطحة: تأكدي من أن مقاسها مناسب تماما للسرير (يجب ألا تزيد المسافة بين المرتبة وحواف السرير عن عرض إصبعين)، وأن يكون لها غطاء قابل للإزالة والغسل.

ملاءات سرير ناعمة: من قطعتين إلى 4 قطع.

جهاز مراقبة الطفل: يمنحك راحة بال إضافية من خلال تنبيهك لأي طارئ محتمل، إلا أنك قد لا تحتاجينه إذا كان منزلك صغيرا ويمكنك سماع طفلك بسهولة، أو إذا كان ينام في غرفتك.

وفي هذا السياق، لا يُنصح باستخدام الوسائد، أو مساند الظهر، أو مساند وضعيات النوم، أو أي منتجات مشابهة تهدف إلى إبقاء الطفل في وضع محدد أثناء النوم؛ إذ حذّرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) من أن هذه المنتجات قد تسبب الاختناق المؤدي إلى الوفاة، كما أنها لا تمنع متلازمة موت الرضع المفاجئ كما يُروج لها.

وأوضحت الإدارة أنه من الأفضل وضع الرضع للنوم على ظهورهم على سطح خال تماما من أي أغراض ناعمة، أو ألعاب، أو وسائد، أو فراش فضفاض، لأن بعض هذه العناصر قد يزيد من خطر تغطية رأس الطفل أثناء النوم.

معدات التغذية

إذا كنت ترضعين طبيعيا، فلن تحتاجي إلى الكثير من المعدات، فقط احرصي على تجهيز:

حمالات صدر مخصصة للرضاعة: يُفضل اختيار مقاس أكبر من مقاسك المعتاد لضمان الراحة.

وسادات الثدي: اختاري بين الأنواع المخصصة للاستعمال لمرة واحدة أو القابلة للغسل.

مضخة ثدي: قد تساعدك في شفط الحليب عند الحاجة، مع توفير حاويات مخصصة لتخزينه.

أما إذا كنت تطعمين طفلك بالحليب الصناعي، فستحتاجين إلى:

زجاجات رضاعة.

مناديل للتجشؤ.

فرشاة لتنظيف الزجاجات.

حلمات رضاعة إضافية.

حقيبة زجاجات حرارية للحفاظ على الحليب من التلف أثناء التنقل.

الاستحمام والعناية بالطفل

لتحميم طفلك والعناية به، ستحتاجين إلى:

حوض استحمام بلاستيكي: يُفضل أن يكون مزودا بأسطح مانعة للانزلاق تساعد على إبقاء الطفل في وضع مستقيم، مع حواف ناعمة ومستديرة لضمان الأمان.

شامبو وغسول مناسب للأطفال: تجنبي المنتجات المعطرة التي قد تهيج بشرة الطفل الحساسة، واختاري تركيبات لطيفة لا تسبب الدموع.

مناشف ناعمة بغطاء رأس: للحفاظ على دفء الطفل بعد الاستحمام.

فرشاة شعر ناعمة: الأفضل أن تكون بشعيرات طبيعية فائقة النعومة تناسب حديثي الولادة، بخلاف الفرش البلاستيكية التي قد تكون قاسية على فروة الرأس.

مقص أو مبرد أظافر للأطفال: لتقليم أظافر الطفل بأمان.

مقياس حرارة: لاستخدامه عند الحاجة لمتابعة حرارة الطفل.

تغيير الحفاضات

يُعد تغيير الحفاضات جزءا أساسيا من روتينك اليومي كأم، وللقيام بهذه المهمة ستحتاجين إلى:

عدة عبوات من حفاضات الأطفال: من الأفضل شراء عبوات صغيرة بأحجام مختلفة، إذ يصعب تحديد الحجم المناسب لمولودك مسبقا.

وسادة تغيير حفاضات مقاومة للماء: لتوفير الراحة والنظافة أثناء التغيير.

أنبوبتان كبيرتان من كريم الحفاضات: للوقاية من التهاب بشرة الطفل.

مناديل أو مناشف للاستعمال مرة واحدة: لتنظيف منطقة الحفاض، ويفضل استخدام القطن خلال الأسابيع الأربعة الأولى من عمر الطفل.

غسول مضاد للبكتيريا لليدين: لاستخدامه عند تغيير الحفاض خارج المنزل.

ضروريات أخرى

عربة أطفال قابلة للإمالة حتى يتمكن الطفل حديث الولادة من الاستلقاء بشكل مسطح.

مقعد سيارة: ينبغي أن يكون آمنا ومناسبا لطول طفلك ووزنه. حمالات الأطفال: تساعد على إبقاء طفلك قريبا منك أثناء تنقلك مع ترك يديك حرتين. بعض الألعاب المناسبة لحديثي الولادة مثل خشخيشات وألعاب موسيقية ودمى محشوة وألعاب الحمام، وكذلك يمكنك شراء منظمات الألعاب والتخزين.

وبشكل عام، ينصحك الخبراء بشراء جزء من هذه المستلزمات في كل مرة تتسوقين فيها، مع البحث عن العروض الخاصة، وإذا كان أصدقاؤك يجهزون لك حفل استقبال مولودك الجديد، فكري فيما تحتاجين إليه واطلبي أشياء محددة.