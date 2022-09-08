الملك تشارلز الثالث.. وريث العرش البريطاني

الملك تشارلز الثالث وريث العرش الملكي البريطاني بعد الملكة إليزابيث الثانية ولد عام 1948 في لندن، وهو أول وريث عرش يحصل على درجة البكالوريوس، كما يتحدث الويلزية والفرنسية بطلاقة، ويجيد قراءة اللغة العربية.

لقب بالدوق كورنوال بعد تتويج والدته الملكة إليزابيث الثانية عام 1952، وعام 1958 منحته الملكة الراحلة لقب أمير ويلز، الذي يُمنح تلقائيا لوريث العرش البريطاني منذ القرن 14.

المولد والنشأة

ولد تشارلز فيلب آرثر جورج في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 1948 في قصر باكنغهام بنلدن، وهو أكبر أبناء الملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب دوق إدنبرة، وتليه في الترتيب أخته الأميرة آن، ثم الأميران آندرو وإدوارد.





تزوج من الأميرة ديانا فرانسيس سبنسر في زواج أطلق عليه "زفاف القرن العشرين" في 29 يوليو/تموز 1981 بكاتدرائية القديس بوليس، وأنجبا الأمير وليام ويلز في 21 يونيو/حزيران 1982، ليصبح الثاني في سلسلة ولاية العرش بعد أبيه، وفي 15 سبتمبر/أيلول 1984 أنجبا ابنهما الثاني الأمير هنري تشارلز والمعروف باسم "هاري".

وحازت علاقته بالأميرة ديانا اهتمام الصحافة المحلية للتوترات التي حصلت في علاقتهما، والإشاعات التي اتهمته "بالخيانة الزوجية"، حتى أعلنا انفصالهما في التاسع من ديسمبر/كانون الأول 1992، مع استمرارهما في أداء الواجبات العامة، وتم طلاقهما رسميا في 28 أغسطس/آب 1996، وبعدها بعام توفيت الأميرة ديانا بحادث سير، مما تسبب في ضجة إعلامية كبيرة لاحقت تشارلز بشكل سلبي فترة طويلة.

وفي التاسع من أبريل/نيسان 2005، تزوج تشارلز "الدوقة كورنال" كاميلا باركر بولز في حفل مدني بوندسور جيلدهول، الذي جمعه بها علاقة فترة طويلة.

الأمير تشارلز يكون جد الأميرين جورج ولويس والأميرة شارلوت أبناء الأمير ويليام، وكذلك الأمير آرتشي والأميرة ليليبيت ديانا أبناء الأمير هاري.

الدراسة والتكوين العلمي

تلقى تعليمه الخاص في قصر باكنغهام في لندن، ثم قررت الأسرة الحاكمة تعليمه في المدرسة بدل التعليم الخاص في القصر، فبدأ الدراسة في مدرسة هيل هاوي (غربي لندن) في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني 1956، ثم درس المرحلة الإعدادية في مدرسة بيركشاير عام 1958.

في عام 1966، التحق بمدرسة داخلية في ملبورن أستراليا كطالب تبادل في تمبرتوب.

عاد في سنته الدراسية الأخيرة إلى غوردستون، وعُيّن وقتها رئيسا للطلبة فيها.

والتحق بعدها بكلية ترينيتي قسم الآداب ودرس علم الآثار والأنثروبولوجيا في كامبريدج عام 1967، وفي آخر عامين له غيّر تخصصه إلى التاريخ.

كما حصل على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف فيها عام 1970، التي تعد أعلى درجة يحصل عليها وريث العرش الملكي البريطاني.

أمضى فصلا دراسيا في جامعة ويلز لتعلم اللغة الويلزية استعدادا لتوليه منصب أمير ويلز بقلعة كارنارفون في الأول من يوليو/تموز 1969.

والتحق بعدها بكلية القوات الجوية الملكية والكلية البحرية الملكية في دارتموث.

الوظائف والمسؤوليات

رئيس شركة شكسبير الملكية.

عندما بلغ 21 من عمره شغل مقعدا في مجلس اللوردات في 11 فبراير/شباط عام 1970.

خدم أطول فترة بمنصب "أمير ويلز" في تاريخ الإنجليز والبريطانيين والمملكة المتحدة عموما.

الإنجازات