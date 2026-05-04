تويوتا.. عملاق صناعة السيارات المولود في شركة نسيج

رائدة الصناعة اليابانية، وكبرى الشركات المنتجة للسيارات في العالم. أحدثت ثورة في كفاءة التصنيع بابتكارها ما عرف بـ"نظام إنتاج تويوتا"، وتتوزع استثماراتها اليوم بين السيارات الاقتصادية، والسيارات الفاخرة عبر علامة "لكزس"، فضلا عن تطويرها تقنيات للنقل المستدام والهيدروجيني.

الاسم الرسمي : شركة تويوتا للسيارات (Toyota Motor Corporation)

: شركة تويوتا للسيارات (Toyota Motor Corporation) المقرّ الرئيسي : محافظة آيتشي في اليابان

تاريخ التأسيس : 28 أغسطس/آب 1937

المؤسس/المؤسسون : كيشيرو تويودا

: كيشيرو تويودا الخطوات الأولى:

بدأت قسما للسيارات داخل شركة "تويودا للمنسوجات الآلية" التي كان يملكها ساكيشي تويودا -والد كيشيرو- الذي يُلقب بأبي الثورة الصناعية في اليابان.

بدأت قسما للسيارات داخل شركة "تويودا للمنسوجات الآلية" التي كان يملكها ساكيشي تويودا -والد كيشيرو- الذي يُلقب بأبي الثورة الصناعية في اليابان. الاسم عند الانطلاق : تويودا (Toyoda)،

: تويودا (Toyoda)، عدد الموظفين في 2026: في العالم نحو: 380 ألف موظف. في اليابان نحو: 70 ألف موظف.

التقييم المالي (مطلع 2025): القيمة السوقية: 250 مليار دولار. الأصول: 595.4 مليار دولار. الإيرادات: 311.9 مليار دولار. الأرباح: 34.2 مليار دولار.

رؤساء الشركة: كينتا كون (2026-….) كوجي ساتو (2023-2026) أكيو تويودا (2009-2023) كاتسواكي واتانابي (2005-2009) فوجيو تشو (1999-2005) هيروشي أوكودا (1995-1999) تاتسورو تويودا (1992-1995) شويتشيرو تويودا (1982-1992) إيجي تويودا (1967-1982) فوكيو ناكاغاوا (1961-1967) تايزو إيشيدا (1950-1961) كيتشيرو تويودا (1941-1950) ريزابورو تويودا (1937-1941)

الشعار وتطوره

تويوتا في صور

دخلت تويوتا عالم صناعة السيارات بالكشف عن شاحنة "تويودا جي 1" عام 1935.

مسؤولو شركة تويوتا يوم وضع حجر الأساس لمصنع كورومو عام 1938.

تويوتا أطلقت عام 1941 سيارة شين نيبون غو التي طورتها لترشيد استهلاك الوقود بناء على طلب وزارة التجارة والصناعة اليابانية.

بدء عمليات إنتاج سيارة لاندكروزر تويوتا عام 1951.

تبنت تويوتا شعار "التفكير الجيد، المنتجات الجيدة" شعارا لها عام 1953.

بدء عمليات مصنع موتوماتشي التابع لشركة تويوتا عام 1959.

أطلقت تويوتا سيارتها العائلية "كورولا" عام 1966.

بدأت عمليات إنتاج لكزس الفاخرة إل إس 400 عام 1989.

أطلقت تويوتا أول نسخة كهربائية بالكامل من سيارة راف فور إي في على نطاق محدود عام 1997.

يعتبر الجيل الأول من تويوتا بريوس الذي أصدر عام 1997 في اليابان بشكل محدود، هو البداية الفعلية لتقنيات الهايبرد.

بلغ الإنتاج التراكمي في اليابان 100 مليون وحدة عام 1999.

سيارة تويوتا ميراي تعتبر سيارة "رائدة" في استراتيجية تويوتا لمستقبل خالٍ من الكربون، إذ تعمل بتقنية خلايا الوقود الهيدروجينية ولا تصدر أي انبعاثات ضارة.

نظام توجيه فريد مُثبّت في سيارة تويوتا مُخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة ويتم التحكم به عن طريق المقود.

مركبة جوالة مضغوطة تم تطويرها من خلال شراكة بين وكالة استكشاف الفضاء اليابانية "جيه إيه إكي إيه" وشركة تويوتا.

سيارة تويوتا كيدز موبي الكهربائية الذاتية القيادة المصممة للأطفال، تم عرضها في معرض التنقل الياباني 2025.