موسوعة

تويوتا.. عملاق صناعة السيارات المولود في شركة نسيج

حفظ

Members of the media and guests look at Toyota's Corolla concept during the press day of the Japan Mobility Show, in Tokyo, Thursday, Oct. 30, 2025. (AP Photo/Louise Delmotte)
ضيوف وإعلاميون أثناء عرض سيارة تويوتا كورولا النموذجية في معرض اليابان للنقل بطوكيو في أكتوبر/تشرين الأول 2025 (أسوشيتد برس)
Published On 4/5/2026
|
آخر تحديث: 17:24 (توقيت مكة)

رائدة الصناعة اليابانية، وكبرى الشركات المنتجة للسيارات في العالم. أحدثت ثورة في كفاءة التصنيع بابتكارها ما عرف بـ"نظام إنتاج تويوتا"، وتتوزع استثماراتها اليوم بين السيارات الاقتصادية، والسيارات الفاخرة عبر علامة "لكزس"، فضلا عن تطويرها تقنيات للنقل المستدام والهيدروجيني.

  • الاسم الرسمي: شركة تويوتا للسيارات (Toyota Motor Corporation)

  • المقرّ الرئيسي: محافظة آيتشي في اليابان

  • تاريخ التأسيس: 28 أغسطس/آب 1937

  • المؤسس/المؤسسون: كيشيرو تويودا
  • الخطوات الأولى:
    بدأت قسما للسيارات داخل شركة "تويودا للمنسوجات الآلية" التي كان يملكها ساكيشي تويودا -والد كيشيرو- الذي يُلقب بأبي الثورة الصناعية في اليابان.
  • الاسم عند الانطلاق: تويودا (Toyoda)،
  • عدد الموظفين في 2026:
    • في العالم نحو: 380 ألف موظف.
    • في اليابان نحو: 70 ألف موظف.
  • التقييم المالي (مطلع 2025):
    • القيمة السوقية: 250 مليار دولار.
    • الأصول: 595.4 مليار دولار.
    • الإيرادات: 311.9 مليار دولار.
    • الأرباح: 34.2 مليار دولار.
  • رؤساء الشركة: 
    • كينتا كون (2026-….)
    • كوجي ساتو (2023-2026)
    • أكيو تويودا (2009-2023)
    • كاتسواكي واتانابي (2005-2009)
    • فوجيو تشو (1999-2005)
    • هيروشي أوكودا (1995-1999)
    • تاتسورو تويودا (1992-1995)
    • شويتشيرو تويودا (1982-1992)
    • إيجي تويودا (1967-1982)
    • فوكيو ناكاغاوا (1961-1967)
    • تايزو إيشيدا (1950-1961)
    • كيتشيرو تويودا (1941-1950)
    • ريزابورو تويودا (1937-1941)

  • الشعار وتطوره

تصميم خاص - تويوتا
تصميم خاص – تويوتا (الجزيرة)

تويوتا في صور

 

  • دخلت تويوتا عالم صناعة السيارات بالكشف عن شاحنة "تويودا جي 1" عام 1935.

    Taking on the Automotive Business Setting Course to Enter Automotive Business @موقع الشركة - global.toyota
    (تويوتا)

 

  • مسؤولو شركة تويوتا يوم وضع حجر الأساس لمصنع كورومو عام 1938.

    Toyota executives on the day of Koromo Plant's foundation @موقع الشركة - global.toyota
    (تويوتا)

 

  • تويوتا أطلقت عام 1941 سيارة شين نيبون غو التي طورتها لترشيد استهلاك الوقود بناء على طلب وزارة التجارة والصناعة اليابانية.

    Automobile Prototypes, Research and Development of Basic Technology @موقع الشركة - global.toyota
    (تويوتا)

 

  • بدء عمليات إنتاج سيارة لاندكروزر تويوتا عام 1951.

Land Cruiser (BJ) (1) credit : toyota
(تويوتا)

  • تبنت تويوتا شعار "التفكير الجيد، المنتجات الجيدة" شعارا لها عام 1953.

    Business Management Crisis (Labor dispute); Establishment of Toyota Motor Sales Co., Ltd. @موقع الشركة - global.toyota
    (تويوتا)

 

  • بدء عمليات مصنع موتوماتشي التابع لشركة تويوتا عام 1959.

    Mass Production Systems Established; Development of Mass-market Vehicle @موقع الشركة - global.toyota
    (تويوتا)

 

  • أطلقت تويوتا سيارتها العائلية "كورولا" عام 1966.

    **داخلية** السيارة العائلية التي جلبت السيارات 1966 تم إطلاق سيارة كورولا @موقع الشركة - global.toyota
    (تويوتا)

 

  • بدأت عمليات إنتاج لكزس الفاخرة إل إس 400 عام 1989.

    بدأت عمليات لكزس، وهي شبكة مبيعات سيارات فاخرة في الولايات المتحدة 1989 إطلاق سيارة لكزس LS 400 @موقع الشركة - global.toyota
    (تويوتا)

 

  • أطلقت تويوتا أول نسخة كهربائية بالكامل من سيارة راف فور إي في على نطاق محدود عام 1997.

All-purpose Flexible vehicle 1994 RAV4 launched credit : toyota
(تويوتا)

 

  • يعتبر الجيل الأول من تويوتا بريوس الذي أصدر عام 1997 في اليابان بشكل محدود، هو البداية الفعلية لتقنيات الهايبرد.

harmonious vehicle ahead of the 21st Century -Toyota Hybrid System (THS)- 1997 Prius launched credit : toyota
(تويوتا)

  • بلغ الإنتاج التراكمي في اليابان 100 مليون وحدة عام 1999.

    1999 بلغ الإنتاج التراكمي في اليابان 100 مليون وحدة @موقع الشركة - global.toyota
    (تويوتا)

 

  • سيارة تويوتا ميراي تعتبر سيارة "رائدة" في استراتيجية تويوتا لمستقبل خالٍ من الكربون، إذ تعمل بتقنية خلايا الوقود الهيدروجينية ولا تصدر أي انبعاثات ضارة.

Zurich, Switzerland, October 10, 2025. White Toyota Mirai hydrogen fuel cell car at an indoor automotive exhibition
(شترستوك)

 

  • نظام توجيه فريد مُثبّت في سيارة تويوتا مُخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة ويتم التحكم به عن طريق المقود.

    Photo taken on May 17, 2024, shows a unique steering system installed in a Toyota car for disabled people, especially those unable to use their legs, on display near the venue of the just-opened para athletics world championships in Kobe, western Japan. Under what Toyota calls New Steer, the vehicle's steering, braking and acceleration are all controlled from the yoke. (Photo by Kyodo News via Getty Images)
    (غيتي)

 

  • مركبة جوالة مضغوطة تم تطويرها من خلال شراكة بين وكالة استكشاف الفضاء اليابانية "جيه إيه إكي إيه" وشركة تويوتا.

Conceptual drawing of the manned pressurized rover ©JAXA/TOYOTA
(أسوشيتد بريس)

 

  • سيارة تويوتا كيدز موبي الكهربائية الذاتية القيادة المصممة للأطفال، تم عرضها في معرض التنقل الياباني 2025.

Members of media and guests look at the Toyota's Kids mobi during the press day of the Japan Mobility Show, in Tokyo, Thursday, Oct. 30, 2025. (AP Photo/Louise Delmotte)
(أسوشيتد برس)

  • سيارة السباق تويوتا جازو تضم نظاما هجينا متطورا (محرك احتراق + محركات كهربائية) بقوة إجمالية تصل إلى نحو 500 كيلو واط مع نظام لاستعادة الطاقة أثناء الكبح وإعادة استخدامها لتعزيز الأداء.

FRANCORCHAMPS / BELGIUM - MAY 5 2018: No. 8 Toyota Gazoo Racing TS050 - Hybrid of Buemi, Nakajima and Alonso, FIA WEC 6 Hours of Spa-Francorchamps on May 5, 2018 in Spa-Francorchamps, Belgium.
(شترستوك)
المصدر: الجزيرة
شاركنا بناء موقع الجزيرة الجديد!
شاركنا رأيك

إعلان