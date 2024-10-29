رودريغو هيرنانديز كاسكانتي، ويشتهر بـ"رودري"، هو لاعب كرة قدم إسباني، ومن أبرز اللاعبين في العالم، يحمل الرقم 16 ويلعب في مركز وسط دفاعي بنادي مانشستر سيتي، وهو أحد أعلى اللاعبين أجرا فيه. حصد عام 2024 جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية المتخصصة.

المولد والنشأة

ولد رودريغو هيرنانديز كاسكانتي يوم 22 يونيو/حزيران 1996 في مدريد بإسبانيا، وهناك كبر ونشأ وبدأ شغفه بالكرة وولاؤه لأتلتيكو مدريد.

عاش رودري على حب العلم والتعليم، حتى بعد انضمامه لأندية كرة القدم وجني الأموال منها، فقد قال في مقابلة له مع صحيفة ماركا "لقد كان والداي يحثانني على أهمية التعليم منذ صغري"، وكان يحمل في يده اليسرى كتابا وفي يده اليمنى كرة قدم.

وأتاحت له المدرسة فرصة لعب كرة القدم وخوض منافساتها أثناء فترات الحصص الرياضية، وفي أوقات فراغه في الملاعب المحلية.

حظي رودري بدعم وتشجيع من والديه بعد أن أدركا امتلاكه موهبة واعدة يمكن استثمارها في مجال كرة القدم. وأثمرت جهودهما حين استدعاه نادي أتلتيكو مدريد لإجراء اختبارات القبول للانضمام إلى أكاديميته.

التجربة الكروية

وعقب سنوات تكوينه في أكاديمية أتلتيكو مدريد للشباب، أعاره إلى نادي فياريال، وخاض أول مباراة له مع الفريق الأول الذي فاز على نادي هويسكا الإسباني في كأس ملك إسبانيا عام 2015.

وقد ظهر رودري لاعبا في الوسط لأول مرة في الدوري الإسباني عام 2016، في مباراة ضد نادي رايو فايكانو. وسجل أول هدف له في الدوري عام 2018 في مباراة فياريال ضد إسبانيول، وسجل الهدف الافتتاحي، غير أن المباراة انتهت بالتعادل.

وخاض رودري أول مباراة دولية له مع منتخب إسبانيا ضد ألمانيا، بدلا عن اللاعب تياغو ألكانتارا في آخر المباراة.

وبعد 5 سنوات من لعبه مع فياريال، عاد رودري إلى أتلتيكو مدريد عام 2018، وشارك في المباراة التي فاز فيها الفريق على نادي ريال مدريد في كأس السوبر الأوروبي.

وقد أمضى عاما واحدا فقط مع أتلتيكو مدريد، قبل أن ينتقل إلى نادي مانشستر سيتي في صيف 2019 بعقد لـ5 سنوات، وارتدى القميص رقم 16 في الفريق.

وبدأت مسيرته مع السيتي في أول مباراة له فاز فيها الفريق ضد نادي ليفربول في درع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عام 2019.

كما ظهر مع مانشستر سيتي بعد فترة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد وست هام يونايتد، وسجل أول هدف له بقميص السيتي أمام نادي نورويتش سيتي.

أما هدفه الدولي الأول فقد سجله في مباراة مع إسبانيا ضد ألمانيا، وشارك مع نادي السيتي في دوري أبطال أوروبا وسجل هدفا في مباراة الذهاب من ربع النهائي ضد بايرن ميونخ.

وقد ضمن رودري للسيتي هدفا أهله للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم (2023-2024) للمرة الرابعة على التوالي ما جعله أول ناد إنجليزي يفعل ذلك على الإطلاق.

وفاز رودري بلقب "أفضل لاعب في بطولة أوروبا" عام 2024 لأدائه مع منتخب إسبانيا، الذي ساعده في الفوز على إنجلترا في النهائي ورفع كأس البطولة.

وحصد رودري جائزة "الكرة الذهبية" لأفضل لاعب في العالم يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول، بعد فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس أوروبا 2024 مع منتخب بلاده، وأصبح ثالث لاعب إسباني يفوز بالجائزة.

أبرز الجوائز والبطولات

مع مانشستر ستي:

4 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز في (2020-2021) و(2021-2022) و(2022-2023) و(2023-2024).

دوري أبطال أوروبا في (2022-2023).

كأس الاتحاد الإنجليزي في (2022-2023).

كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في (2019-2020) و(2020-2021).

كأس السوبر الأوروبي عام 2023.

كأس العالم للأندية عام 2023.

البطولات الدولية:

بطولة أوروبا تحت 19 عاما لعام 2015.

الميدالية الفضية في بطولة أوروبا تحت 21 عاما لعام 2017.

دوري الأمم الأوروبية في (2022-2023)

كأس أمم أوروبا عام 2024.

الألقاب الفردية: