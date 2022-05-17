إليزابيث بورن.. ثاني امرأة في فرنسا تترأس الحكومة

بعد 3 أسابيع من إعادة انتخاب إيمانويل ماكرون لولاية ثانية كرئيس للجمهورية الفرنسية، أعلن قصر الإليزيه الاثنين 16 مايو/أيار 2022، تعيين إليزابيث بورن رئيسة للوزراء خلفا لجان كاستكس.

وتعد بورن هي المرأة الثانية فقط في فرنسا التي تشغل هذا المنصب، بعد إديث كريسون التي تولت رئاسة الوزراء في الفترة بين عامي 1991-1992 خلال رئاسة فرانسوا ميتران (1981 – 1995).

المولد والنشأة

ـ 18 أبريل/نيسان 1961: ولدت إليزابيث بورن في العاصمة الفرنسية باريس.

ـ كانت والدتها الفرنسية تعمل كيميائية، أما والدها فيهودي من روسيا هرب إلى فرنسا في بداية الحرب العالمية الثانية.

ـ بعد الحرب كان والداها يديران معملاً للأدوية.

ـ التحقت بورن بمدرسة جانسون دي سيللي الثانوية في باريس.

مهندسة مدنية

ـ عام 1981: حصلت على شهادة الثانوية في الهندسة من المدرسة الوطنية لجسور بونت وشوسيه وتخرجت كمهندسة مدنية.

ـ عام 1986: التحقت بكلية الهندسة حيث حصلت على درجة الماجستير في إدارة الأعمال.

ـ عام 2008: عملت بورن مديرا للتخطيط العمراني لمدينة باريس حتى عام 2013.

ـ عام 2013: تم تعيينها مديرة لبلدية ليفين الواقعة في إقليم باد كاليه بمنطقة نور با دو كاليه شمالي فرنسا.

ـ أصبحت مديرة لمنطقة بواتو شارانت وسط غرب فرنسا وعاصمتها بواتييه، وهي أول امرأة تشغل هذا المنصب.

ـ عام 2014: عملت لمدة عام كسكرتيرة خاصة لوزيرة البيئة والتنمية المستدامة والطاقة سيغولين رويال.

ـ عام 2015: شغلت بورن لمدة عامين منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة (RATP)، وهي شركة مملوكة للدولة تقدم خدمات في مجال النقل العام.

ـ ظلت لفترة طويلة لها عضوية في الحزب الاشتراكي (PS) الذي أسسه فرانسوا ميتران (1916-1996) وظل لعقود أكبر حزب ليسار الوسط في فرنسا ويُعد أحد أكبر حزبين في الجمهورية الخامسة الفرنسية إلى جانب الجمهوريين.

"الجمهورية إلى الأمام"

ـ عام 2017: صوّتت لصالح إيمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية الفرنسية وانضمت لاحقًا إلى حزب "الجمهورية إلى الأمام" الذي أسسه ماكرون في 6 أبريل/نيسان 2016، وقدمه على أنه حزب وسطي تقدمي.

ـ عام 2017: تولت بورن حقيبة النقل في حكومة رئيس الوزراء إدوار فيليب الأولى (15 مايو/أيار 2017ـ 19 يونيو/حزيران 2017) وحكومة فيليب الثانية (21 يونيو/حزيران 2017 ـ 3 يوليو/تموز 2020).

ـ خلال فترة وجودها في المنصب اندلعت إضرابات ومظاهرات احتجاجا على نظام المعاشات والمزايا السخية التي يحصل عليها عمال السكك الحديدية.

ـ عام 2019: أصبحت وزيرة للبيئة والتنمية المستدامة والطاقة.

ـ عام 2020: شغلت بورن منصب وزيرة العمل والتوظيف والاندماج الاقتصادي في حكومة رئيس الوزراء جان كاستكس خلفًا لموريل بينيكود واستمرت في المنصب لمدة عامين.

ـ أشرفت على المفاوضات مع النقابات التي أدت إلى خفض إعانات البطالة لبعض الباحثين عن عمل.

ـ خلال فترة وجودها في المنصب، انخفض معدل البطالة في فرنسا إلى أدنى مستوى له منذ 15 عامًا، ووصلت بطالة الشباب إلى أدنى مستوى لها منذ 40 عامًا.

رئيسة الوزراء

ـ 16 مايو/أيار 2022: عيّنها الرئيس إيمانويل ماكرون رئيسة وزراء فرنسا، بعد استقالة كاستكس.

ـ بورن غير منتخبة، لكنها ستخوض المنافسة بوصفها مرشحة عن حزب ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" بين 12-19 يونيو/حزيران 2022، في كالفادوس شمالي فرنسا.

ـ في حال فوزها بمقعد برلماني لن تستمر بورن في منصبها كرئيسة للوزراء، وسيتم استبدال شخص آخر بها.

ـ من المتوقع أن يكون أحد أصعب التحديات التي تواجهها بورن مفاوضات رفع سن التقاعد إلى 65 بدلاً من سن 62 الحالي، وهو ما تعارضه بورن كما تعارض أيضا رفع الحد الأدنى للأجور.

ـ وُصفت بورن بأنها "تكنوقراطية يسارية"، وقالت في خطاب تنصيبها: "أريد أن أكرس ترشيحي للمنصب لجميع الفتيات الصغيرات وأقول لهن ابذلن ما في وسعكن لتحقيق أحلامكن".