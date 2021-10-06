على مدار 140 عاما تقريبا، تعتبر سلطنة عمان من أكثر الدول العربية تعرضا للأعاصير والعواصف المدارية بسبب ساحلها الممتد على طول بحر العرب

تعتبر سلطنة عمان من أكثر الدول العربية تعرضا للأعاصير والعواصف المدارية على مدار 140 عاما تقريبا.

وتتلقى سلطنة عمان، التي تقع في الركن الجنوبي الشرقي من شبه الجزيرة العربية، بانتظام آثار الأعاصير المدارية بسبب ساحلها الممتد على طول بحر العرب.

بحر العرب موطن الأعاصير المدارية

ـ معظم الأعاصير المدارية نشأت في بحر العرب، وهو جزء من المحيط الهندي والواقع شمال خط الاستواء وغرب الهند.

ـ يعود السبب الرئيسي في أضرار الأعاصير المدارية في شبه الجزيرة العربية إلى الفيضانات التي تسببت إجمالا في خسائر طيلة الأعوام الماضية قدرت بمليارات الدولارات ومئات الوفيات.

ـ كان إعصار غونو أقوى وأخطر تلك الأعاصير، والذي تسبب في أضرار بلغت قيمتها 4 مليارات دولار و50 حالة وفاة عندما ضرب عُمان في عام 2007.

ـ بين عامي 1890 و1996، ضربت 36 عاصفة عُمان، رغم أن بعض العواصف الأرضية قد تكون مستثناة من السجل التاريخي بسبب قلة المراكز السكانية.

ـ حوالي 48.5% من الأعاصير تتبدد دون أن تصل إلى اليابسة، أو تتحرك إلى الشاطئ، وحوالي واحد من كل 3 عواصف تتحرك نحو شبه الجزيرة العربية.

ـ لا تتشكل العواصف في غرب بحر العرب بسبب درجات حرارة سطح البحر الباردة (نتيجة الرياح القوية من الرياح الموسمية)، وكذلك الهواء الجاف من شبه الجزيرة العربية.

ـ في المتوسط، تضرب العواصف سلطنة عمان مرة كل 3 سنوات، معظمها بين ولايتي مصيرة وصلالة، وعادة قبل يونيو/حزيران أو بعد أكتوبر/تشرين الأول.

ـ حوالي مرة واحدة كل 5 سنوات، تؤثر العاصفة على منطقة ظفار في جنوب عمان، ومسقط العاصمة العمانية حوالي مرة واحدة كل 10سنوات.

140 عاما من الأعاصير

ـ 2 يونيو/حزيران 1881: عبرت عاصفة جزيرة مصيرة وتلاشت فوق جنوب شرق عمان.

ـ عام 1890: تسببت عاصفة في مقتل 757 شخصًا عندما غمرت معظم العاصمة العمانية مسقط.

ـ عام 1959: تسببت عاصفة في غرق سفينة قرب جنوب عمان، مما أدى إلى فقدان جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 141.

ـ من 1943 إلى 1967: شكلت الأعاصير المدارية حوالي 25% من إجمالي هطول الأمطار في صلالة.

ـ يونيو/حزيران 1977: ضربت عاصفة جزيرة مصيرة، مما تسبب في وفاة 105 وأصبحت أسوأ كارثة طبيعية في عمان في القرن الـ20.

ـ عام 1979: بدأت معرفة العواصف الشديدة في اليابسة.

ـ ديسمبر/كانون الأول 1998: قتل حطام آخر مرتبط بالعواصف 18 شخصًا.

ـ عام 2002: عاصفة أسفرت عن مقتل 9 أشخاص وتسببت في أضرار قدرها 25 مليون دولار.

إعصار غونو.. الأقوى والأخطر

ـ عام 2007: كان إعصار غونو هو الأكثر تدميرا في عمان، وكان أقوى عاصفة مسجلة في بحر العرب والأقوى على اليابسة.

ـ وصلت شدة الإعصار إلى الدرجة الخامسة، وأدى إلى ارتفاع أمواج البحر إلى 12 مترا وحدوث فيضانات أدت إلى شل الحركة المرورية وتحطيم الشوارع وسقوط الأشجار وجرف السيارات وغرق بعض المباني.

ـ خلف غونو أضرارا وخسائر تقد بـ 4 مليارات دولار وقتل نحو 50 شخصًا، مما يجعلها أسوأ كارثة طبيعية في عمان.

ـ ألحقت أمواج إعصار غونو الضرر بميناء الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة.

"فيت" و"كيلة" و"مكونو"

ـ 5 يونيو/حزيران 2010: بدأ تشكل إعصار فيت في 31 مايو/أيار 2010 في البحر وأخذت قوته تزداد بشكل متسارع بسبب انخفاض الضغط الجوي فوق البحر، حيث بلغت سرعة الرياح 235 كم بالساعة في اليوم التالي الأول من يونيو/حزيران 2010، وتم تصنيفه من الدرجة الرابعة.

ـ تحسبًا للإعصار، قامت السلطات العمانية بإجلاء سكان جزيرة مصيرة والمدن الأخرى الواقعة على الساحل الشرقي للبلاد إلى أماكن داخلية أكثر أمانًا.

ـ تسبب إعصار فيت بخسائر وأضرار أضعف قليلاً، بلغت 780 مليون دولار و24 حالة وفاة أثناء عبوره شرق عمان.

ـ 2011: العاصفة كيلة قتلت 19 شخصًا أثناء مرورها بالقرب من الساحل الجنوبي لسلطنة عمان، وخلفت أضرارا قدرت بـ 80 مليون دولار.

ـ عام 2014: اكتشف فريق الآثار دليلًا على أن فيضانًا كبيرًا أثر على رأس الحد في شرق عمان، ربما نتيجة لكارثة تسونامي أو عاصفة شديدة.

ـ عام 2014: أدى إعصار نيلوفر إلى مقتل 4 أشخاص بسبب زخات المطر.

ـ 21 مايو/أيار 2018: إعصار استوائي سمي بـ"مكونو" تكون في بحر العرب وأثر بشكل أساسي على المناطق الواقعة في الطرف الجنوبي من شبه الجزيرة العربية لدول اليمن وعُمان والسعودية، والجزر الواقعة في المناطق التي يمر بها مثل جزيرة سقطرى.

ـ بدأ مركز الإعصار الذي يبعد عن مدينة صلالة العمانية حوالي 470 كم بسرعة رياح 126 إلى 144 كم /ساعة وارتفاع هيجان الموج بين 5 إلى 8 أمتار وبسرعة تقدر بـ12 كم/ساعة.

ـ تم تقدير وفيات الإعصار في اليمن وعمان بـ 13 قتيلا، بينهم طفلة.

ـ عام 2019: ضربت سلطنة عمان العاصفة الإعصارية الفائقة "كيار" ويعد أول عاصفة فائقة فوق المحيط الهندي الشمالي منذ إعصار غونو، و"كيار" في اللغة البورمية تعني النمر أو النمرة.

إعصار شاهين.. 2021

ـ 2 أكتوبر/تشرين الأول 2021: وصل إعصار شاهين إلى سواحل السلطنة، وسبب خسائر بشرية وأضرارا مادية، وسط إجراءات حكومية متسارعة لتقليل الأضرار، منها عطلة ليومين، وتدخل القوات المسلحة للإنقاذ.

ـ 4 أكتوبر/تشرين الأول 2021: أمر سلطان عمان هيثم بن طارق، بتشكيل لجنة وزارية لتقييم الأضرار وتقديم الدعم والمساعدة في أسرع وقت ممكن، مع الإسراع في إصلاح البنية الأساسية وإعادة الخدمات المتضررة.

ـ 4 أكتوبر/تشرين الأول 2021: أفاد المركز الوطني للإنذار المُبكر من المخاطر المُتعددة في السلطنة، عبر بيان، بـ"انتهاء التأثيرات المباشرة للحالة المدارية (إعصار شاهين)".

ـ 5 أكتوبر/تشرين الأول 2021: أعلنت سلطنة عمان مصرع 11 شخصا وفقدان 9 وإنقاذ 654 آخرين، بسبب الإعصار المداري "شاهين"، خلال الأيام الثلاثة الماضية.