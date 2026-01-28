ارتفاع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الأربعاء

ارتفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق الموازية – اليوم الأربعاء – في المدن مع استمرار مصرف سوريا المركزي في تثبيت سعر الصرف في البنوك.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق الموازية

ارتفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق الموازية بواقع 160 ليرة لكل دولار في دمشق وحلب وإدلب وكبرى المدن السورية إلى 11 ألفًا و700 ليرة عند الشراء و11 ألفا و770 ليرة عند البيع.

في الحسكة زادت الليرة السورية 250 ليرة إلى 12 ألفا و300 ليرة عند الشراء و12 ألفا و350 ليرة عند البيع.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في البنوك

ثبّت مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في تعاملات البنوك عند 11 ألف ليرة عند الشراء و11 ألفا و110 ليرات عند البيع، في الوقت الذي يواصل فيه استبدال الليرة الجديدة محل الليرة القديمة حاذفا بذلك صفرين من العملة القديمة.

عند حساب سعر الصرف بالعملة الجديدة، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي اليومية، يبلغ سعر صرف الليرة السورية الجديدة مقابل الدولار 110 ليرات عند الشراء و111 ليرة عند البيع.

استبدال العملة

تواصل المؤسسات المصرفية استبدال الليرة السورية الجديدة بالقديمة، وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن جميع المصارف بما فيها المركزي تواصل طيلة أيام الأسبوع العمل على هذا الأمر، وذلك خلال مهلة 90 يوما المخصصة للاستبدال بموجب التعليمات التنفيذية الصادرة في هذا الصدد.

أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب في السوق السورية – اليوم الأربعاء – بمقدار 350 ليرة للغرام الواحد من عيار 21 قيراطا، مقارنة بالسعر الذي سجله أمس الثلاثاء والبالغ 17 ألفا و250 ليرة، وفقًا لقيمة العملة السورية الجديدة.

وأوضحت جمعية الصاغة في نشرتها التي نقلت جانبا منها وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الأسعار بلغت المستويات التالية:

إعلان

سعر غرام الذهب عيار 21 : بلغ 17 ألفًا و600 ليرة عند البيع و17 ألفا و100 ليرة عند الشراء.

: بلغ 17 ألفًا و600 ليرة عند البيع و17 ألفا و100 ليرة عند الشراء. سعر الغرام عيار 18: بلغ 15 ألفا و100 ليرة عند البيع و14 ألفا و600 ليرة عند الشراء.

وارتفع سعر الذهب اليوم ليتجاوز مستوى 5200 دولار للأونصة (الأوقية) للمرة الأولى في تاريخه، مدعوما بتراجع العملة الأميركية إلى أدنى مستوياتها في نحو 4 سنوات، وسط استمرار المخاوف الجيوسياسية، وقبيل صدور قرار الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.