إعفاءات جمركية لدول لديها اتفاقات تجارية مع أميركا

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يقدم بعض الإعفاءات الجمركية اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، لشركاء تجاريين يبرمون صفقات بشأن صادرات صناعية مثل النيكل والذهب ومعادن أخرى، بالإضافة إلى المستحضرات الصيدلانية والمواد الكيميائية.

ويحدد الأمر التنفيذي أكثر من 45 فئة لإلغاء التعريفات الجمركية على واردات من "الشركاء المتحالفين"، الذين يبرمون اتفاقيات إطارية لخفض الرسوم الجمركية "المضادة" التي فرضها ترامب.

ويعيد الأمر رسوم الولايات المتحدة الجمركية إلى وضعها الطبيعي في ضوء التزاماتها ضمن الاتفاقيات الإطارية الحالية، بما في ذلك المبرمة مع حلفاء مثل اليابان والاتحاد الأوروبي.

وأضافت الإدارة أن الإعفاءات للدول التي لديها اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة ستبدأ الساعة 04:01 بتوقيت غرينتش يوم الاثنين المقبل.

والخميس الماضي وقّع ترامب أمرا بتطبيق الرسوم الجمركية المخفضة المعلنة في يوليو/تموز الماضي على واردات السيارات والسلع الأخرى من اليابان.

وتُطبَّق التعريفات الجمركية المخفضة على السيارات اليابانية بعد 7 أيام من نشر الأمر.

ويعني أمر ترامب أن التعريفات الجمركية الأميركية المخفضة على السيارات اليابانية من 27.5% حاليا إلى 15% ستدخل حيز التنفيذ بحلول نهاية الشهر الجاري، حسبما ذكرت رويترز في وقت سابق نقلا عن مصدر حكومي ياباني.