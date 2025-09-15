يتجه الاحتياط الفدرالي ( المركزي الأميركي) إلى خفض أسعار الفائدة الأربعاء المقبل لدعم أكبر اقتصاد في العالم.

وتبدو نتيجة اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفدرالية (فومك) محسومة: خفض الفائدة لأول مرة في عام 2025.

ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من علامات الاستفهام:

فهل سيكون الخفض ربع نقطة، وهو السيناريو الأكثر ترجيحا، أم نصف نقطة؟

هل سيشكل حكام البنوك المركزية جبهة موحدة؟

ما توقعاتهم الجديدة للنمو والتضخم والبطالة؟

ومن سيجلس إلى طاولة المفاوضات، وهو أمر غير مألوف؟

وتواجه المؤسسة النقدية الأميركية حالة اضطراب غير مسبوق.

وتتراوح أسعار الفائدة بين 4.25% و4.50% منذ ديسمبر/كانون الأول، مما أثار غضب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي عاد إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي.

ويطالب الرئيس الأميركي بخفض أسعار الفائدة لخفض تكاليف الاقتراض ودعم النمو، وتقليل مخاطر عودة التضخم.

ولا يُخفي ترامب رغبته في تغيير رئاسة الاحتياطي الفدرالي؛ أملا في ضمان قرارات نقدية أكثر توافقا مع نهجه.

وحاول ترامب إقالة رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول ومؤخرا إطاحة العضو في مجلس الاحتياطي الفدرالي ليزا كوك التي عينها سلفه الديموقراطي جو بايدن.

ويتهم ترامب كوك بالكذب للحصول على أسعار فائدة أفضل في قرض عقاري عام 2021، قبل انضمامها إلى الاحتياطي الفدرالي.

غموض

في الأثناء يسعى المعسكر الجمهوري إلى تسريع وصول مُوال لدونالد ترامب إلى الاحتياطي الفدرالي.

وقد أتاحت الاستقالة المفاجئة لأدريانا كوغلر وهي عضو آخر عيّنها جو بايدن، للرئيس تعيين ستيفن ميران، أحد كبار مستشاريه الاقتصاديين، خلفا لها.

ويتعين على مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية تأكيد ترشيحه. وقد يسمح له التصويت في الجلسة العامة المقرر الاثنين، بأداء اليمين الدستورية في اللحظة الأخيرة والانضمام إلى لجنة السوق المفتوحة الفدرالية الثلاثاء والأربعاء.

إعلان

ولا يعتزم ستيفن ميران الاستقالة من منصبه كمستشار للرئيس، بل سيكتفي بأخذ إجازة بدون أجر، بحجة أن فترة ولايته في الاحتياطي الفدرالي لن تتجاوز بضعة أشهر.

وأثار هذا الوضع الاستثنائي (حاكم لا يقطع علاقته بالبيت الأبيض) غضب المعارضة الديمقراطية التي استنكرت ما وصفته بـ"انصياع" معلن.

وقال جوش ليبسكي الخبير في المجلس الأطلسي لوكالة الصحافة الفرنسية "حتى لو لم يكن هناك أي غموض يحيط بقرار الاحتياطي الفدرالي . هناك توتر كبير في الملفات الأخرى: وضع ليزا كوك، وهل سيتم تثبيت ميران؟".

وأضاف "كيفية عقد جيروم باول للمؤتمر الصحفي ستكون أهم بالتأكيد من القرار نفسه"، موضحا أن الأسواق "تقلل من المخاطر المتعلقة باستقلالية البنك المركزي".

الركود التضخمي

على صعيد السياسة النقدية، يجد الاحتياطي الفدرالي نفسه في الوضع الذي كان يتخوف منه: ارتفاع التضخم والبطالة في آن.

وكتب جيسون فورمان الأستاذ في جامعة هارفارد والمستشار الاقتصادي السابق للرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما، على منصة إكس "الركود التضخمي يلوح في الأفق"، وأضاف "في ظل هذه الظروف، لا خيارات جيدة أمام الاحتياطي الفدرالي".

وفي الواقع، لا تسمح الأدوات المتاحة للبنك المركزي (أسعار الفائدة الرئيسية) بحل المشكلتين معا.

وبخفض أسعار الفائدة، قد يساهم الاحتياطي الفدرالي في زيادة التضخم. وفي حال رفعها، سيؤدي ذلك إلى تباطؤ الاقتصاد وبالتالي إلى تراجع التوظيف البطيء أصلا.

ويبدو أن التقارير الرسمية الأخيرة بشأن التوظيف أقنعت المسؤولين عن السياسة النقدية بضرورة إنقاذ سوق العمل.