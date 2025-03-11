ترامب يتوعد كندا بدفع "ثمن باهظ" ويقرر رفع الرسوم على الصلب والألمنيوم

توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء كندا بدفع "ثمن باهظ" بعد أن أقدمت على استخدام الكهرباء "ورقة مساومة"، في ظل تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية التلويح الأميركي بفرض تعريفات جمركية على الواردات الكندية.

كما أصدر تعليمات لوزير التجارة بفرض تعريفة جمركية إضافية بنسبة 25% إلى 50% على جميع واردات الصلب والألمنيوم القادمة من كندا، مشيرا إلى أن الرسوم الجديدة ستدخل حيز التنفيذ غدا الأربعاء.

وهدد برفع الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة اعتبارا من الثاني من أبريل/نيسان المقبل إذا لم تلغ كندا رسومها الجمركية.

وقال "كندا ستدفع ثمنا باهظا ستسجله كتب التاريخ لسنوات قادمة.. لقد انحدرت إلى مستوى متدن باستخدام الكهرباء ورقة مساومة وتهديد".

وأضاف "التعليمات الجديدة هي رد على فرض مقاطعة أونتاريو الكندية تعريفة جمركية بنسبة 25% على الكهرباء القادمة إلى الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أنه سيعلن قريبا حالة الطوارئ في قطاع الكهرباء.

وشدد على أن كندا مطالبة بالتخلي "فورا" عن تعريفاتها الجمركية ضد الولايات المتحدة.

وكان ترامب قد أكد أمس أنه جاد في رغبته في أن تصبح كندا الولاية الأميركية رقم 51.

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وردا على سؤال عما إذا كانت فكرة ضم كندا "أمرا حقيقيا" وفقا لما أشار إليه مؤخرا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، قال ترامب -في مقابلة تم بثها الأحد- "نعم، هو كذلك، أعتقد أن كندا ستكون في وضع أفضل بكثير إذا أصبحت الولاية 51، لأننا نخسر 200 مليار دولار سنويا مع كندا. ولن أدع ذلك يحدث. لماذا ندفع 200 مليار دولار سنويا، كنوع من الإعانة إلى كندا؟".

وأضاف أن الولايات المتحدة لا تقدم إعانات لكندا، بل إنها تشتري منتجات من الدولة الغنية بالموارد الطبيعية، بما في ذلك السلع مثل النفط، بينما توسعت الفجوة التجارية في السلع في السنوات الأخيرة لتصل إلى 72 مليار دولار في 2023، فإن العجز يعكس إلى حد كبير واردات أميركا من الطاقة الكندية.

وكان الرئيس الأميركي قال في منشور سابق على مواقع التواصل الاجتماعي "إذا اندمجت كندا مع الولايات المتحدة، فلن تكون هناك تعريفات جمركية، وستنخفض الضرائب بشكل كبير، وستكون كندا آمنة تماما من تهديد السفن الروسية والصينية التي تحيط بها باستمرار".

وهدد ترامب مرارا بفرض رسوم جمركية عالية على السلع الكندية، وتعد الولايات المتحدة الشريك التجاري الأكبر لكندا ووجهة 75% من صادراتها. ويعتمد عليها نحو مليوني كندي من إجمالي السكان البالغ عددهم 41 مليون نسمة.