تقرير: قفزة نوعية في صادرات صناعات تركيا الدفاعية

قال تقرير لوكالة الأناضول إن الصناعات الدفاعية التركية عززت مكانة البلاد عالميا بقفزة نوعية في قيمة صادراتها في السنوات الأخيرة، وذلك بفضل قيمتها المضافة العالية.

وارتفعت صادرات قطاع الدفاع والطيران في تركيا إلى أكثر من 7 مليارات دولار عام 2024 مع تطور القطاع في السنوات الأخيرة، مقابل 2.2 مليار دولار في عام 2020.

وبحسب الوكالة، تبلغ قيمة صادرات القطاع للكيلوغرام الواحد حوالي 67 دولارا، متجاوزة بذلك متوسط الصادرات التركية العامة البالغ حوالي 1.50 دولار.

ويعد هذا الفارق الكبير مؤشرا على ارتفاع القيمة المضافة للمنتجات الدفاعية التركية، في ظل التوسع في إنتاج الأنظمة الذكية ومنتجات التكنولوجيا المتقدمة.

ووفقا لمعلومات قدّمها رئيس هيئة الصناعات الدفاعية في الرئاسة التركية خلوق غورغون، تتراوح قيمة صادرات القطاع للكيلوغرام الواحد في بعض المنتجات بين 20 ألفا و50 ألف دولار.

وقال مدير عام شركة "صامصون يورت للدفاع" جاهد أوتكو أرال إن متوسط قيمة الكيلوغرام في صادرات الصناعات الدفاعية التركية لعام 2024 بلغ 67 دولارا، بينما نجحت شركتهم في رفع هذا الرقم إلى 125 دولارا، مع استهداف الوصول إلى 250 دولارا في السنوات المقبلة.

وأضاف أن دخول الشركة مجال الصناعات الدفاعية بدأ بإنتاج المسدسات، وأن ارتفاع المنافسة العالمية دفعهم إلى التوجه نحو الاستثمار في مجال الأسلحة المتوسطة العيار.

وأكد أرال أن توجههم نحو تصنيع الأسلحة الخفيفة أسهم في رفع القيمة المضافة للشركة، مضيفا أنهم سيواصلون الاستثمار وزيادة القيمة المضافة لمنتجاتهم باعتبارهم شركة تكنولوجية.

توسع عالمي

واصلت الصناعات الدفاعية والطيران التركية توسيع حضورها في الأسواق الدولية، محققة نموا غير مسبوق في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بصادرات قيمتها ملياران و980 مليون دولار، بزيادة 29% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات رئاسة الصناعات الدفاعية.

وتحتل تركيا المرتبة الـ11 عالميا في مجال تصدير الصناعات الدفاعية، بحسب تقرير لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام "سبيري" حول اتجاهات تصدير الأسلحة عالميا.

ودخلت 5 شركات تركية قائمة مجلة "ديفينس نيوز" لأقوى 100 شركة دفاعية في العالم لعام 2025، بإيرادات إجمالية وصلت إلى نحو 11 مليار دولار، في حين ارتفعت مبيعاتها بـ28% عن عام 2024.

وجاءت على النحو التالي:

أسيلسان: المرتبة 43 عالميا، بإيرادات 3.54 مليارات دولار.

الصناعات الجوية والفضائية التركية- توساش: المرتبة 47، بإيرادات 3.15 مليارات دولار.

روكيتسان: المرتبة 71، حافظت على موقعها، بإيرادات 1.54 مليار دولار.

آسفات: المرتبة 78، بإيرادات 1.27 مليار دولار.

مؤسسة الصناعات الميكانيكية والكيميائية: المرتبة 80، بإيرادات 1.20 مليار دولار.

وفي عام 2024، ساهمت الصناعات الدفاعية التركية بنحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وشكلت صادراتها 2.7% من مجمل الصادرات التركية التي بلغت 262 مليار دولار، بحسب بيانات رسمية.