ارتفع الذهب إلى مستوى قياسي جديد اليوم الاثنين مدعوما بالطلب على الملاذ الآمن وسط تجدد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين وتوقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.

كما صعدت الفضة كذلك لأعلى مستوى لها على الإطلاق.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 4075 دولارا للأوقية (الأونصة)، وقت إعداد هذا التقرير، بعد أن بلغ 4079.81 دولارا قبل قليل، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول المقبل إلى 4099.4 دولارا قبل أن تتراجع قليلا إلى 4095.9 دولارا، لكنها بذلك ظلت مرتفعة 2.4% خلال تعاملات اليوم.

وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي رسوما جمركية بنسبة 100% على البضائع الصينية الواردة إلى بلاده، وأعلن عن ضوابط جديدة على تصدير البرمجيات المهمة اعتبارا من الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل ردا على قيود فرضتها الصين على عناصر أرضية نادرة ومعدات.

ودافعت بكين أمس الأحد عن القيود التي فرضتها، وقالت إنها مبرَرة، دون أن تفرض رسوما إضافية على السلع الأميركية.

عودة المواجهة الصينية الأميركية

وقال كايل رودا المحلل لدى كابيتال دوت كوم "إنه أمر مثير لأن التطورات في الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة كانت تدفع باتجاه تراجع الذهب، لكن الآن لدينا عودة ظهور المخاطر بسبب التوتر التجاري المحتدم بين الولايات المتحدة والصين".

وارتفعت الفضة 2.21% إلى 51.40 دولارا بعد أن سجّلت 51.74 دولارا خلال تعاملات اليوم، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق، متأثرة بالعوامل ذاتها التي تحرك الذهب.

وارتفع الذهب الذي لا يدر عوائد 54% منذ بداية العام وحتى الآن، مدفوعا بالمخاطر الجيوسياسية إلى جانب الشراء القوي من جانب البنوك المركزية وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في البورصات وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية والتوتر الاقتصادي الناجم عن الرسوم الجمركية.

إعلان

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة "سي إم إي" تتوقع الأسواق بشكل شبه مؤكد خفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس في أكتوبر/تشرين الأول على أن يعقبها خفض مماثل في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وارتفع البلاتين 4.3% إلى 1659.26 دولارا، وزاد البلاديوم 3.2% إلى 1453.75 دولارا.