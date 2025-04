بعيدا عن هوليود.. اكتشف متعة 6 مسلسلات قصيرة غير أميركية

بعد ماراثون مكثف من المسلسلات العربية في رمضان، وما صاحبه من دراما اجتماعية وتاريخية وكوميديا موسمية، يشعر كثيرون بحاجة إلى "تغيير جو" درامي. فبعد شهر كامل من متابعة وجوه مألوفة وحبكات تدور غالبًا في إطار محلي، تتولد رغبة طبيعية في التوجه نحو أعمال أجنبية بطابع مختلف، تروي قصصًا جديدة بعيدة عن القوالب المعتادة.

ومع حلول عطلة العيد التي تأتي هذا العام بسخاء زمني، تبدو الفرصة مثالية لاكتشاف مسلسلات قصيرة أو محدودة من ثقافات متنوعة، يمكن الانغماس فيها وإنهاؤها خلال أيام قليلة من دون التزام طويل أو ملل. لهذا جمعنا لكم اختيارات متنوعة لمسلسلات أجنبية مميزة، خفيفة ومكثفة، لتكون رفيقكم في العطلات.

"خل التفاح" (Apple Cider Vinegar) مسلسل درامي أسترالي محدود من 6 حلقات متاح على منصة نتفليكس، صدر هذا العام ومنحه جمهور موقع "آي إم دي بي" (IMDb) الفني تقييما بلغ 7.2.

يجمع العمل بين الدراما والجريمة بطولة كايتلين ديفر وأليسيا ديبنام-كاري، وهو سيرة ذاتية مقتبسة عن قصة حقيقية بُنيت على كذبة، بطلتاها خبيرة الصحة والعافية بيل غيبسون وصديقتها ميلا بليك، اللتان تستخدمان منصاتهما للترويج للطب البديل وعلاج الناس.

وفي حين تقوم الأولى باستغلال منصات التواصل الاجتماعي وخداع متابعيها مُدعية إصابتها بالسرطان، تقوم الأخيرة بإقناع والدتها للانضمام إليها وتجنب العلاج الطبي الموصوف لها، وهو ما يُترجم إلى إمبراطورية إعلامية ضخمة قبل أن ينكشف أمرهم وينهار كل شيء.

I just finished watching The Residence on Netflix and it was really entertaining. Exactly what I like. Murder mystery with humor here & there.

This series, Apple Cider Vinegar, and Adolescence are a reminder that Netflix is still capable of delivering good series. pic.twitter.com/rLO1tMpm9v

— Spencer³⁹ 🌸⚽️🎮🏎 (@39sakushy) March 21, 2025