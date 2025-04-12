إيريك دان يكشف عن إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري

أعلن الممثل إيريك دان، نجم مسلسلي "الذروة" (Euphoria) و"غريز أناتومي" (Grey’s Anatomy)، عن إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري، أحد أمراض العصبون الحركي النادرة.

جاء هذا الإعلان بعد شهر من إلغاء دان وزوجته، عارضة الأزياء ريبيكا غايهارت، إجراءات الانفصال. وقد كشف النجم البالغ من العمر 52 عامًا في تصريحات لمجلة "بيبول" عن تفاصيل مرضه، معربا عن امتنانه الكبير لعائلته التي تقف إلى جانبه في هذه المرحلة الصعبة. كما طلب من الجميع احترام خصوصيته وخصوصية عائلته خلال هذه الفترة.

وأشار إلى أنه محظوظ لكونه قادرا على الاستمرار في العمل ويتطلع إلى العودة إلى تصوير مسلسله "الذورة" الأسبوع المقبل.

أعرب محبو مسلسلي "غريز أناتومي" و"الذروة" عن صدمتهم وحزنهم بعد إعلان إصابة النجم إيريك دان بأحد أشكال مرض العصبون الحركي القاتل.

من جانبه، كشف زميله كولمان دومينغو عن دعمه، حيث أكد في تصريحات له أنه علم بتشخيص زميله في مسلسل "الذروة"، ورغم أنه لم يتمكن من التحدث معه مباشرة، فقد تلقى الخبر ويتمنى له الأفضل ويأمل في العمل معه مجددًا.

في مسلسل "الذورة"، يجسد دومينغو شخصية "علي"، الراعي لبطلة العمل "رو" التي تؤدي دورها زندايا، بينما يلعب دان دور "كال جاكوبس"، ربّ عائلة جاكوبس. وقد تم تجديد المسلسل لموسم ثالث في فبراير/شباط 2022، وبدأ تصويره قبل شهرين.

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انتهى إيريك دان مؤخرًا من تصوير مسلسل الجريمة الجديد "عد تنازلي" (Countdown)، الذي تنتجه أمازون، بينما يستعد لبدء تصوير مسلسله "الذروة" في الرابع عشر من أبريل/نيسان الحالي.

طوال مسيرته، اشتهر دان بدوره في تجسيد شخصية الدكتور "مارك سلون" في مسلسل "غريز أناتومي" منذ عام 2006، كما لعب دور "جيسون دين" في مسلسل الدراما الخيالية (Charmed)، و"الكابتن توم تشاندلر" في مسلسل الأكشن السفينة الأخيرة (The Last Ship). كما ظهر في أفلام مثل مارلي وأنا (Marley & Me)، عيد الحب (Valentine’s Day)، وبورليسك (Burlesque).

يعد مرض التصلب الجانبي الضموري، أحد أنواع أمراض العصبون الحركي النادرة، يتسبب هذا المرض في تدهور الجهاز العصبي تدريجيًا، مما يؤدي إلى صعوبات في المشي، والكلام، وتناول الطعام، والتنفس، وتزداد هذه الصعوبات مع تقدم الحالة.

ويُضاف بذلك إلى قائمة من المشاهير الذين تم تشخيصهم بهذا المرض، مثل آرون لازار، جون دريسكيل هوبكنز، كينيث ميتشل، ستيفن هوكينغ، روبرتا فلاك، وجو بونسال.