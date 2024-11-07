إيرادات "الجوكر.. جنون مشترك" مخيبة لآمال شركة وارنر براذرز

خلال جلسة مناقشة الأرباح لشركة وارنر براذرز ديسكفري، وصف ديفيد زاسلاف، الرئيس التنفيذي للشركة، إيرادات فيلم "الجوكر 2" بأنها مخيبة للآمال. وأقر زاسلاف بأن أداء الشركة كان متذبذبًا هذا العام، مشيرًا بشكل خاص إلى النتائج المالية غير المرضية التي حققها الفيلم.

وأكد المسؤولون التنفيذيون في الشركة أن أداء الفيلم الأخير كان أقل من التوقعات، مما قد يؤثر سلبا على أرباح الربع الأخير من العام. وقد تكبدت الشركة خسائر تزيد على 100 مليون دولار مرتبطة بقسم الألعاب، وأوضحوا أنهم يعتزمون إعادة التركيز على الاستثمارات الأساسية وتقليل عدد الإصدارات الجديدة من الأفلام.

ورغم أن فيلم "الجوكر 2" تم إطلاقه في أكتوبر/تشرين الأول وحقق إيرادات بلغت 37.8 مليون دولار أميركي فقط في عطلة نهاية الأسبوع محليًا، فإن هذه الأرقام كانت أقل من نصف إيرادات الجزء الأول الذي حصد 96.2 مليون دولار أميركي في افتتاحه.

وجاءت تصريحات زاسلاف في ظل تحديات مالية واجهتها الشركة خلال عام 2023، حيث كان أداء الأفلام متفاوتًا. فقد حقق فيلم "كثيب: الجزء الثاني" و"غودزيلا ضد كونغ" نجاحًا كبيرًا، بينما فشل فيلم "فيوريوسا: قصة ماكس المجنون" في تحقيق التوقعات المرجوة، وتعرض فيلم "المراقبون" لانتقادات حادة. أما الأفلام مثل "أعاصير" و"بيتلجوس بيتلجوس" فقد سجلت أرباحًا جيدة لكنها لم تصل إلى مستوى نجاح فيلم "باربي" الذي صدر في الفترة نفسها من العام السابق.

وكشفت الشركة عن تراجع صافي دخلها الذي وصل 135 مليون دولار، وذلك بعد أن كانت قد سجلت خسائر بقيمة 417 مليون دولار في العام السابق. وفي المقابل، حققت شركة فوكس كورب، وهي منافسة صغرى، دخلًا صافيًا قدره 827 مليون دولار في الربع الأخير، مدعومًا بالإعلانات السياسية المتعلقة بانتخابات عام 2024 التي ساعدت محطاتها المحلية.