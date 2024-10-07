فينيكس وغاغا يقودان "جوكر: جنون مشترك" إلى قمة شباك التذاكر الأميركي

حقق فيلم "جوكر: جنون مشترك" (Joker: Folie a deux) -من بطولة ليدي غاغا وخواكين فينيكس- انطلاقة قوية في صالات السينما بأميركا الشمالية، حيث تصدّر شباك التذاكر خلال عطلة نهاية الأسبوع، متفوقًا على فيلم "ذي وايلد روبوت" (The Wild Robot) الذي كان يتصدر المشهد، وفقًا للتقديرات الصادرة عن شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

ويمزج هذا الفيلم بين عالم أبطال القصص المصوّرة للأبطال الخارقين والدراما الموسيقية، حيث يعيد المخرج تود فيليبس تقديم شخصية "جوكر" الشهيرة (العدو اللدود لـ"باتمان") بعد نجاحه في إخراج الجزء الأول.

واستطاع "جوكر: جنون مشترك" تحقيق إيرادات بلغت 40 مليون دولار خلال الأيام الثلاثة الأولى من عرضه بالولايات المتحدة وكندا، وفقًا لـ"إكزبيتر ريليشنز" ليطيح بـ"ذي وايلد روبوت" من صدارة الترتيب.

وبعد تصدره شباك التذاكر في وقت سابق، تراجع "ذي وايلد روبوت" إلى المركز الثاني بإيرادات بلغت 18.7 مليون دولار من الجمعة إلى الأحد. ويتناول الفيلم قصة الروبوت "روز" الذي تؤدي صوته لوبيتا نيونغو الممثلة الحائزة على جائزة أوسكار، في محاولته البقاء على قيد الحياة على جزيرة غير مأهولة بعد إعصار، ويقوم بتكوين صداقات مع حيوانات الغابة.

أما المركز الثالث، فحل فيه فيلم "بيتلجوس بيتلجوس" (Beetlejuice Beetlejuice) من إخراج تيم بورتون، محققًا 10.3 ملايين دولار في إيراداته. ويعود مايكل كيتون لتجسيد شخصية "طارد الأرواح الشرير" بهذا الجزء الجديد الذي أنتجته "وارنر براذرز".

من جانبه، حلّ فيلم "المتحولون واحد" (Transformers One) في المركز الرابع، بإيرادات بلغت 5.3 ملايين دولار، بينما احتل "لا تتحدث بالشر" (Speak No Evil) المركز الخامس محققًا 2.8 مليون دولار.

وفيما يلي قائمة الأفلام العشرة الأوائل في شباك التذاكر لأميركا الشمالية: