شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية استهدفت منزلين وسط قطاع غزة

رصدت كاميرا الجزيرة جهود متطوعين سارعوا للبحث عن جرحى ومفقودين تحت أنقاض منزل تعرض لغارة إسرائيلية بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ووفقا لمراسل الجزيرة، فقد نجح المتطوعون بأيديهم ومعداتهم البسيطة في إخراج عدد من الجثامين والمصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفيات.

كما أظهر الفيديو حجم الدمار الكبير الذي أحدثته غارة إسرائيلية أخرى استهدفت منزل عائلة أبو شعبان شرق مدينة دير البلح، وأسفرت عن استشهاد عدد من المواطنين.