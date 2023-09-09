"ما خفي أعظم" يكشف تعاون "ميتا" الأميركية مع إسرائيل ضد المحتوى العربي

كشف برنامج الجزيرة التحقيقي “ما خفي أعظم” عن تعاون وثيق بين الوحدة السيبرانية الإسرائيلية وشركة ميتا الأميركية بهدف إزالة المحتوى العربي والفلسطيني المناهض لإسرائيل على منصتي “فيسبوك” و”إنستغرام”.

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